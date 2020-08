Schweinberg. (adb) Man muss keine weiten Distanzen auf sich nehmen, um einladende Freizeitunternehmungen zu tätigen: Auch die Region bietet zahlreiche interessante Ziele für Groß und Klein. Eines davon ist das Maislabyrinth auf dem Aussiedlerhof der Schweinberger Familie Mohr. Bereits im siebten Jahr lädt es auf einer Fläche von rund 30.000 Quadratmetern zum Verweilen und Mitraten ein.

Die Premiere erfolgte zum 20-jährigen Bestehen des angegliederten Hofladens, wie Landwirtschaftsmeister Christoph Mohr erläutert. "Uns war die Idee zuvor schon durch den Hinterkopf geschwirrt, aber als Attraktion zum Jubeljahr war es dann einfach besonders passend", schildert er. Nach positiver Resonanz und einer beachtlichen Zahl an Gästen wagte man den zweiten Anlauf und wurde erneut überrascht: "Von Jahr zu Jahr wurde unser Maislabyrinth noch bekannter, zumal die Sozialen Medien mit einbezogen wurden und Mundpropaganda gerade in einer ländlichen Gegend vieles erleichtert. Wir haben inzwischen sogar immer wieder Besucher aus dem Würzburger Raum, die nicht als Durchfahrtsgäste eher beiläufig auf das Angebot aufmerksam werden, sondern gezielt in unser Labyrinth kommen", lässt Mohr erfreut wissen.

Das Motiv – heuer lautet es "Safari-Park 2020" – wird stets im Frühling kreiert, ehe es spätestens Anfang Juni in die heiße Phase geht. Hier wird jeder Strich der zuvor angefertigten Skizze einzeln vermessen, was einen immensen Arbeitsaufwand darstellt. Dann geht es mit befreundeten Helfern ans Werk: "Das Labyrinth ist absolute Handarbeit", stellt er klar und räumt ein, dass es ohne die Verwandten und Freunde nicht zu bewerkstelligen sei. Nach rund zwei Wochen sei der auf eine Begehungsdauer von guten zwei Stunden konzipierte Rundkurs fertig angelegt.

Wie bei so vielen Freizeitangeboten bringt die Corona-Pandemie auch hier gewisse Veränderungen gegenüber den Vorjahren mit – allerdings im Positiven, wie Christoph Mohr informiert: "Wir führen zwar keine Statistik und verzeichnen je nach Witterung und Temperatur eine variierende Anzahl an Gästen, gefühlt kommen jedoch mehr Besucher als in den Vorjahren." Ein Grund dafür könne sein, dass Corona die Gesellschaft dazu ermutige, sich mehr auf regionale Ziele zu konzentrieren statt auf Fernreisen und die Menschen daher für Attraktionen in der Umgebung dankbarer denn je seien.

Dabei näherte man sich der Thematik mit eher gemischten Gefühlen: "Es war im Grunde genommen ein Schuss ins Blaue, da wir nicht wussten, unter welchen Auflagen das Ganze realisiert werden kann oder ob es überhaupt zu stemmen wäre", so der Landwirtschaftsmeister. Das den besonderen Zeiten angepasste Fundament des Labyrinths bildet dahingehend ein mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Hardheim abgestimmtes Hygienekonzept, das unter anderem einen "Spuckschutz" an Kiosk und Kasse, besonders weit auseinander gestellte Tischgarnituren, die Begrenzung der Stroh-Hüpfburg auf maximal acht Kinder sowie eine "Einbahnstraße" im Eingangsbereich zur Vermeidung eines direkten Begegnungsverkehrs impliziert.

Bei der Datenerhebung der Besucher appelliere man an die Ehrlichkeit, könne sich aber nicht an Verweigerer erinnern: "Man kennt die Prozedur schließlich schon aus anderen Geschäften oder der Gastronomie", erklärt Christoph Mohr. Weiterhin sei eine gewisse Vorsicht beim Publikum auszumachen: "Unsere Gäste halten sich präzise an die Abstandsregeln und pflegen in vielen Fällen, was in den Vorjahren nicht zu beobachten gewesen ist, sich auch telefonisch vorher anzumelden."

Aber was zeichnet ein solches Maislabyrinth von Corona und Regionalität abgesehen denn eigentlich aus, wie hebt es sich von anderen "Zugnummern" ab? "Es weckt die Abenteuerlust und benötigt Zusammenhalt, um alle zehn Stationen zu suchen, die gestellten Aufgaben zu lösen und gemeinsam sowohl durch den Irrgarten als auch wieder nach draußen zu finden", fasst Mohr nach kurzem Überlegen zusammen und verweist auf den vor allem für Kinder positiven Aspekt, den Orientierungssinn zu schulen. "So ist ein Maislabyrinth insbesondere für Familien eine tolle Sache, aber natürlich für jede Altersklasse gut geeignet", schildert er.

Für ihn selbst habe es den Nebeneffekt, im Dialog mit den oft sehr interessierten Besuchern gängige Vorurteile über die Landwirtschaft abzubauen. Manche Gäste kennt man bereits aus früheren Jahren, aber auch von sonst alljährlich durchgeführten Veranstaltungen wie dem "Brunch auf dem Bauernhof" sowie den brasilianischen Churrasco-Grillabenden. Diese Events fielen der Pandemie zum Opfer: "Wir hätten ein schlechtes Gefühl dabei und stünden als Gastgeber in der Verantwortung – das Risiko erschien uns zu hoch", sagt Christoph Mohr abschließend.

Info: Das Maislabyrinth der Familie Mohr (Adresse: Zum Winterberg 1; 74736 Schweinberg) ist noch bis zum 13. September samstags und sonntags zwischen 10 und 19 Uhr sowie nach Absprache auch unter der Woche geöffnet. Weitere Informationen gibt es im Internet oder unter Tel. 06283/8529.