Buchen. (MB) Mit dem traditionellen Eröffnungsumzug durch die Innenstadt und dem Bieranstich durch Bürgermeister Roland Burger wurde der 190. Buchener Schützenmarkt am Samstagnachmittag feierlich eröffnet.

Wenn die Stadtkapelle das Schützenmarktslied anstimmt, herrscht auf dem Musterplatz für zehn Tage wieder ausgelassenes Treiben. Zur Eröffnung des großen Volksfestes zogen 22 Gruppen, überwiegend örtliche Vereine und Kapellen, durch Innenstadt und Vergnügungspark hinein ins Festzelt.

Den Umzug führten nach dem Polizeiauto wie jedes Jahr zwei Reiter an. Nach der Stadtkapelle folgten die Kutsche mit Ehrengästen sowie zu Fuß Stadträte, Abgeordnete, Vertreter der Sponsoren und weitere Ehrengäste. Selbstverständlich fehlten auch die Buchener Schützen nicht, die den Markt alljährlich ausrichten. Die Zuschauer am Straßenrand freuten sich darüber, dass viele Gruppen für sie etwas mitgebracht hatten. So teilte der Vivio-Verein Brothäppchen mit selbst zubereitetem Aufstrich aus. Die Imker verteilten kleine Honigproben, die Kolpingfamilie Wurst und Brezeln und die Distelhäuser Brauerei frisch gezapftes Bier in Plastikbechern. Deren Brauereiwagen beeindruckte auch in diesem Jahr wieder die Zuschauer, ebenso die Kostüme der Buchener Trachtengruppe und des Country- und Westernclubs.

Im Festzelt waren Kraft und Treffsicherheit des Bürgermeisters gefragt. Da das Bier nach den ersten Schlägen nicht richtig floss, musste Roland Burger ein weiteres Mal den Holzhammer schwingen. Dann aber sprudelte der Gerstensaft in die Maßkrüge. Die Ehrengäste stießen auf der Bühne an und wünschten dem Markt einen guten Verlauf.

Bürgermeister Burger drückte in seinem Grußwort den am Eröffnungsumzug teilnehmenden Vereinen seine Hochachtung aus. Denn schließlich herrschte am Samstagnachmittag eine sengende Hitze. "Wie vor über hundert Jahren, so ist es heute noch", stellte Burger fest. Der Markt biete seinen Besuchern einen bunten Mix an Angeboten. "Die zentrale Lage im Herzen der Stadt verleiht dem Markt ein besonderes Flair", sagte der Bürgermeister. Außer den zahlreichen Ehrengästen begrüßte er eine Abordnung des Partnervereins der Buchener Schützen aus Oldenburg und gratulierte Schützenkönigin Christa Maria Ellenberger zu ihrem Erfolg.

Nachdem sich die Ehrengäste mit einem Festbier erfrischt hatten, zogen sie weiter ins benachbarte Zelt der Buchener Kleintierzüchter. Vereinsvorsitzender Norbert Reichert freute sich über den Besuch und wies darauf hin, dass sein Verein insgesamt 150 Tiere zeige, viele davon preisgekrönte Züchtungen. "Tierhaltung hat immer mit sehr vielen Entbehrungen zu tun", sagte Bundestagsabgeordneter und Landwirt Alois Gerig. Er dankte den Züchtern für ihren Einsatz für die Tiere und wünschte sich, dass die Ausstellung möglichst lange noch ein fester Bestandteil des Schützenmarkts bleiben möge.