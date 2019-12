Rostock/Schloßau. Ein seltenes Jubiläum konnte dieser Tage Siegfried Brenneis bei der Jahrestagung des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks in Rostock feiern. Der Bäcker- und Konditormeister aus Schloßau ist seit mehr als zehn Jahren ehrenamtlich im Dienst der Bäckernationalmannschaft aktiv und wurde zudem vor zehn Jahren zum Kapitän dieses Teams bestellt. Für sein Engagement wurde er vom Präsidenten Michael Wippler und dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Bäckerhandwerks, Daniel Schneider, geehrt.

Siegfried Brenneis wurde erstmals im Jahr 2008 in die Nationalmannschaft berufen. Mit seinen Ideen und seinem Improvisationstalent wurde er mit diesem Team noch im gleichen Jahr beim "Sigep Bread World Cup" im italienischen Rimini Back-Weltmeister. Beinahe wäre ihm dieser Erfolg zwei Jahre später an gleicher Stelle abermals geglückt. Leider reichte es 2010 nur für Platz zwei.

Im Jahr 2009 wurde er zum Teamkapitän der Bäckernationalmannschaft bestellt. Dieses Amt will er nun zum Jahresende an einen jüngeren Teamkollegen übergeben.

Im Jahr 2012 konnte er bei der Internationalen Bäckerausstellung in München, beim IBA World Cup, in der Kategorie "bestes Brot" gewinnen. Im Jahr 2013 wiederholte Brenneis abermals den Vize-Weltmeistertitel beim "Golden Bread World Cup" in Italien.

In der Funktion eines Mannschaftscoaches trainierte er 2017 gemeinsam mit anderen Nationalmannschaftsmitgliedern das für Deutschland startende Duo Mundri/Hinkelmann für eine Backweltmeisterschaft in Nantes. Die beiden verpassten nur knapp einen Treppchenplatz.

Im Dienste der Bäcker-Nationalmannschaft war Brenneis nahezu auf der ganzen Welt unterwegs. Von Amerika bis Japan vertrat er seinen Berufsstand bei internationalen Backwettbewerben, entweder als Teilnehmer, Trainer oder auch als internationales Jurymitglied. Als Coach hat er schon einige junge Nachwuchsbäcker in das Team der Nationalmannschaft geholt, seine Erfahrungen weitergegeben und ihnen so auf das internationale Siegertreppchen geholfen. Er will auch weiterhin sein Wissen in den Dienst des Nationalteams einbringen.

Derzeit trainiert er mit seinen Teamkollegen ein Team aus Baden-Württemberg für eine Backweltmeisterschaft im Januar in Italien. Die Deutschen Meister der Bäckerjugend werden aktuell ebenfalls von ihm mit gecoacht. Sie begleitet er als Jurymitglied im März nach Taiwan.

Neben all diesen Tätigkeiten um das Team der Bäckernationalmannschaft ist der Backprofi aus dem Odenwald auch regelmäßig auf Schauveranstaltungen wie der Grünen Woche in Berlin aktiv. Zudem präsentiert er sein Können auf Konditorenwettbewerben. Er wird dabei nicht müde, auch das Urgetreide aus seiner Region in neuen Backkreationen einzuarbeiten. Die zahlreichen Rezepte finden sich bereits in einschlägiger Backliteratur. Man merkt ihm förmlich an, dass sein Beruf für ihn zur Berufung geworden ist.