Hardheim. (rüb) Es war ein schlechter Scherz auf Kosten der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Rettungskräfte: Eine Anruferin hatte am 15. November einen vermeintlichen Kellerbrand mit eingeschlossenen Personen in Gerichtstetten gemeldet und damit einen unnötigen Großeinsatz ausgelöst. Doch jetzt ist klar: Für die Frau aus dem Landkreis Schwäbisch-Hall bleibt die Fehlalarmierung nicht folgenlos. Die Gemeinde hat ihr die Einsatzkosten in Rechnung gestellt. Nach RNZ-Informationen handelt es sich wohl um einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich.

Wie die Gemeinde auf Nachfrage bestätigte wurde der Feuerwehreinsatz auf Grundlage des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg entsprechend abgerechnet, da die Frau ohne Vorliegen eines Schadensereignisses die Feuerwehr vorsätzlich alarmiert hat. Im Einsatz waren die Abteilungen Hardheim, Bretzingen, Erfeld und Gerichtstetten mit insgesamt 53 Einsatzkräften. Zudem waren sieben Fahrzeuge im Einsatz.

"Kellerbrand – fünf Kinder und drei Erwachsene eingeschlossen": Dieses dramatische Meldebild hatte dafür gesorgt, dass neben den über 50 Feuerwehrleuten drei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug, zwei Krankentransportwagen des DRK-Ortsvereins Höpfingen, die "Helfer vor Ort" des DRK-Ortsvereins Hardheim und zwei Streifenwagen der Polizei zum vermeintlichen Brandort ausgerückt waren – umsonst.

"Dieser Einsatz sollte als einer der größten böswilligen Fehlalarme in die Einsatzgeschichte eingehen", hatte die Feuerwehr daraufhin geschrieben. Gleichzeitig hatten die Floriansjünger deutlich gemacht, dass solche Fehlalarmierungen sogar tödliche Folgen haben können – wenn es gleichzeitig nämlich einen echten Notfall gibt und die Hilfe deswegen zu spät kommt. "Für eine gute Stunde (so lange dauerte die Suche nach dem nicht vorhandenen Feuer) waren die Einsatzkräfte gebunden und standen für keine anderen Notfälle zur Verfügung." Nun haben sie wenigstens die Gewissheit, dass die Frau die entstandenen Kosten tragen muss.