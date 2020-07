Hardheim. (dore) Für das Walter-Hohmann-Schulzentrum sind weitere Sanierungsmaßnahmen geplant: die Raumsanierung des Dietzbaus und des Trakts 300 sowie die Verlegung der Gemeindebücherei ins Erdgeschoss des Trakts 300. Dafür wurde bereits eine Förderung aus dem Sondersanierungsprogramm kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude über 611.000 Euro zugesagt.

Im Mai dieses Jahres wurden weitere Fördermittel aus dem Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE) beantragt. Maximal 25.000 Euro sind hier möglich, sagte Bauamtsleiter Daniel Emmenecker. "Bislang warten wir jedoch noch auf eine Rückmeldung", so Bürgermeister Rohm.

Während die gesamte Sanierungsmaßnahme bis 31. Dezember 2022 abnahmefertig abzuschließen ist, muss die Verlegung der Gemeindebücherei bei einer Bewilligung des Förderantrags aus dem BULE bis zum 31. Dezember 2020 erfolgt sein. Emmenecker erklärte, um Fakten zu schaffen, werde man sich Planungsexpertise vom Architekturbüro GJL aus Karlsruhe mit dem leitenden Architekten Jürgen Löffler einholen und einen Ingenieurvertrag abschließen. Die Zeit dränge aus den genannten Gründen. Gemeinderat Eric Bachmann erkundigte sich nach den Gesamt- und Teilkosten für das Projekt Walter-Hohmann-Schulzentrum. Laut Emmenecker belaufen sich die Gesamtkosten auf 1,8 Millionen Euro, ein Teil davon wurde bereits in den umgebauten Bereich im Erdgeschoss des Dietzbaus investiert. "Für den Trakt 300 beläuft sich die Investitionssumme auf rund 200.000 Euro, für den Dietzbau sind es noch etwa 1,1, Millionen Euro", sagte der Bauamtsleiter.

Gemeinderatsmitglied Klaus Kreßner wollte wissen, ob man sich nur an das genannte Ingenieurbüro gewandt habe oder auch an andere. Emmenecker erklärte hierzu, dass für den Trakt 300 nur das Büro GJL einbezogen worden sei, beim Dietzbau werde man "auch andere Büros angehen". Der leitende Architekt Löffler habe das Projekt Walter-Hohmann-Schulzentrum bereits in der Vergangenheit begleitet und man habe gut mit ihm zusammengearbeitet.

Hermann Schwinn fragte nach den Kosten für das Architekturbüro. Diese liegen bei rund 25.000 Euro, seien aber abhängig von den tatsächlichen Baukosten, so Emmenecker. Rohm ergänzte, dass hierzu nicht nur die Planung, sondern auch die Begleitung des Baus, Ausschreibung, Überwachung usw. nach den entsprechenden Leistungsphasen gestaffelt sei.

Das Gremium beauftragte schließlich die Gemeindeverwaltung bei zwei Gegenstimmen und vier Enthaltungen, den Ingenieurvertrag mit dem Architekturbüro GJL abzuschließen.

In der abschließenden Fragerunde des Gemeinderats wurden viele verschiedene Themen angerissen. Hermann Schwinn mahnte an, dass die Mündung der Mountainbikestrecke an der Wolfsgrubenhütte in die Miltenberger Straße ohne ein Hinweisschild für die Autofahrer, die in die Parkbucht einfahren wollen, gefährlich bzw. eine "tickende Zeitbombe" sei. Bürgermeister Rohm entgegnete, dass bereits entsprechende Schilder sowohl für Auto- als auch Mountainbikefahrer geplant seien.

Stefan Wolfmüller fragte, ob alle Bauplätze in der Gemeinde nun so gut wie vergeben seien. Rohm erklärte, dass die Nachfrage nach Bauplätzen sehr gut sei, es aber auch noch eine große Zahl an Baulücken gebe. Gemäß der Landesvorgabe Innen- vor Außenentwicklung wolle man eher Brachflächen wie z.B. beim Glashaus oder den Hofäckergärten umnutzen, als auf der grünen Wiese noch weiter zu bauen, so Rohm. Auch in den Ortsteilen sei die Nachfrage nach Bauplätzen groß und die Gemeinde sei leider momentan nicht in der Lage, diese zu befriedigen. "Wir sind aber dran, haben Gespräche in Gerichtstetten, Schweinberg, in Hardheim sind wir dabei, den zweiten Bauabschnitt beim Baugebiet ,Trieb II‘ voranzubringen. In Erfeld stehen glaube ich noch zwei oder drei Bauplätze zur Verfügung."

Klaus Kreßner sprach das Thema Kneippanlage an. Daniel Emmenecker informierte, dass er mit der Wasserschutzbehörde in Kontakt stehe. "Da sind jedoch noch ein paar planungsrechtliche Unterlagen einzureichen und ich kann noch nicht sagen, wann eine Genehmigung für den Bau vorliegt."Außerdem bemängelte er die Standsicherheit der Straßenlaternen in der Wertheimer Straße. Rohm und Emmenecker notierten sich dies.

Eric Bachmann fragte, ob die Sportstätten der Bundeswehr wieder von den Vereinen genutzt werden dürften. Rohm entgegnete, dass weder die Bundeswehr selbst noch Vereine deren Sportstätten momentan nutzen können.

Daniel Weber erkundigte sich nach geplanten Straßensanierungen in diesem Jahr. Hintergrund sei, dass der Asphalt bei der Einmündung des Rhönwegs in den Odenwaldweg in Hardheim sowie beim Triebweg aufreiße. Emmenecker sagte: "Das werden wir angehen."

Hermann Schwinn sprach Löcher im Gehweg entlang der Wertheimer Straße und die Hardheimer Rakete an, an der ebenfalls der Zahn der Zeit nage und fünf bis sechs Zentimeter dunkle Rostpunkte zu sehen seien. "Die Rakete soll demnächst sowieso gesäubert werden, das nehmen wir auf", sagte Rohm. Emmenecker erklärte zum Gehweg: "Das wird in Teilstücken angegangen. Wir sind dran, da wird kurzfristig schon etwas getan."