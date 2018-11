Rosenberg. (F) Seit fast einem Jahr wird am Ausbau der Ortsdurchfahrt gearbeitet. Die bauausführende Firma Benninger (Bad Mergentheim/Neunkirchen) ist mit den Arbeiten zwischenzeitlich am Ende des dritten Bauabschnitts angelangt. Dieser ist allerdings derzeit noch nicht fertiggestellt. Im Augenblick erfolgt gerade der Ausbau des Gehwegs zwischen der Dorf- und der Schlossstraße sowie die Schachtsanierung in geschlossener Bauweise.

Ab Donnerstag werden dann die letzten Hauschlüsse des Kanals erneuert und die Anschlussleitungen der Straßeneinläufe im dritten und im neuen vierten Bauabschnitt verlegt. Parallel zu diesen Arbeiten erfolgt der Ausbau der beidseitigen Gehwege unter Vollsperrung.

Nachdem es im Monat August zu den bekannten Bauverzögerungen gekommen war, kann der ursprünglich zum Jahresende geplante Fertigstellungstermin durch die Baufirma nunmehr nicht mehr eingehalten werden. Die Baufirma versuche aber, so heißt es - sofern es die Witterung zulasse - die Arbeiten weitestgehend noch in diesem Jahr fertig zu stellen und so weit zu beenden, dass die Restarbeiten im nächsten Jahr unter halbseitiger Sperrung durchgeführt werden könnten.

Im Zuge der Arbeiten im vierten und letzten Bauabschnitt ist eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt notwendig, sodass auch die bisherige nicht ungefährliche innerörtliche Umleitung nicht mehr genutzt werden kann. Somit bleiben den Autofahrern und Pendlern nur, die ausgeschilderten Umleitungen über Hirschlanden oder Osterburken, Bofsheim und Dörrhof zu nutzen.