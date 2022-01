Hirschlanden. (F) "Im Jahr 2022 wird das größte Projekt in Hirschlanden der Umbau des Kindergartengeländes im Ort sein", kündigte Ortsvorsteher Martin Herrmann in der letzten Sitzung des Ortschaftsrats im Dorfgemeinschaftshaus an. Man habe sich um das Kindergartenprojekt "Tierpädagogik verbindet Groß und Klein" beworben und unerwartet eine Förderzusage über 215.000 Euro erhalten. "Wir werden mit diesem Projekt landesweit für Furore sorgen", zeigt sich der Ortsvorsteher von einer großen Strahlkraft weit über den Einzugsbereich des Ortes hinaus überzeugt.

Herrmann betonte auch, dass er sich "unglaublich gefreut" habe, als er erfahren habe, dass der Förderantrag, der auf Initiative von Dekan Rüdiger Krauth und Kindergartenleiterin Jennifer Kaufmann gestellt worden sei, nunmehr genehmigt sei. Wie Herrmann weiter sagte, sei die Antragstellung sehr zeitaufwendig gewesen und nur dank des großen Engagements der beiden letztlich von Erfolg gekrönt gewesen.

Denn zunächst habe man sich wenig realistische Chancen ausgerechnet, weil sich landesweit sehr viele Kindergärten mit tollen Projekten beworben hätten. Umso erfreulicher war es, als im Oktober die Förderzusage einging. Die Umsetzung des Projektes werde den Kindergarten "Unterm Regenbogen" weiter voranbringen.

Wie Dekan Krauth meinte, werde man im Ortschaftsrat eine Präsentation des Projekts vorstellen: Die Ausschreibung trug den Namen "Trägerspezifische innovative Projekte". Das Land Baden-Württemberg lobte darin einen großen Fördertopf aus. Gesucht wurden Kindergärten, die als Vorbilder oder Leuchtturmprojekte für andere Einrichtungen etwas Außergewöhnliches machen.

Guten Mutes habe man sich der Sache angenommen. Es gehe bei diesem Projekt nicht um das Kindergartengebäude an sich, sondern ausschließlich um die Tierpädagogik. Hierauf habe man folglich bei der Antragstellung auch den Schwerpunkt gelegt. Dieses Angebot könnten sicherlich nicht viele Kindergarten unterbreiten, sagte Dekan Krauth.

Dass man vom Land Fördermittel bekommen habe, sei ein großes Lob und spreche dafür, dass man über ein hervorragend angelegtes Konzept der Tierpädagogik im örtlichen Kindergarten verfüge. Zudem gebe es jetzt die Chance der Weiterentwicklung, und Kindergartenleiterin Jennifer Kaufmann sei die richtige Frau dafür, betonte Dekan Krauth.

Mit einfachen Mitteln wurde das neue Konzept im Jahre 2013 begonnen und hat sich bislang sehr gut weiterentwickelt. Mit der Vorstellung des neuen Projekts wolle man, so Kindergartenleiterin Jennifer Kaufmann, einen ersten Impuls setzen. Sie erinnerte an die Bewerbung im Mai vergangenen Jahres mit dem Ziel, das bestehende gut angenommene Natur- und tierpädagogische Konzept weiterzuentwickeln.

Zu den anstehenden Maßnahmen gehört die Optimierung des Tiergeheges und die Umzäunung des Ziegengeheges. Zudem soll ein Begegnungspavillon für Jung und Alt geschaffen werden.

Das Projekt wird im Förderprogramm "Trägerspezifische innovative Projekte" des Landes Baden-Württemberg umgesetzt und aus Mitteln des Bundes im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes gefördert. Der Kindergarten in Hirschlanden gehört zu den 50 Kindergärten in der Bundesrepublik, die eine Förderzusage erhielten, die nicht nur alleine für die baulichen Maßnahmen des Außengeländes gewährt werden, sondern auch Projektbegleitung, Fortbildungsmaßnahmen und die Anschaffungskosten für verschiedene Materialien beinhalten.

Das Projekt hat Anfang September 2021 begonnen und soll bis Ende des Jahres 2022 abgeschlossen sein. Wie Kaufmann informierte, werden lediglich Ausgaben übernommen, die bei der Umsetzung eines innovativen pädagogischen Konzepts entstehen. 100 Prozent der Ausgaben dieses Projekts seien durch Fördermittel abgedeckt. Das bedeutet, dass keinerlei Eigenleistungen des Trägers oder der Kommune während der Umsetzungsphase notwendig seien. Nach Abschluss des Projekts verbleiben die üblichen Instandhaltungskosten, die jedoch die Ausgaben eines normalen Kindergarten-Spielplatzes nicht übersteigen würden.

Jennifer Kaufmann stellte dann noch die erarbeiteten Projektpläne mit den neuen geplanten Maßnahmen vor, zu denen neben neuen Stallungen auch Sitzbänke und Sandkasten gehören.

Wie Ortsvorsteher Martin Herrmann einfügte, handle es sich bei den jetzt vorgelegten Planungen lediglich um Vorentwürfe, die durchaus noch verändert werden können. Je nach Wetterlage, so Herrmann weiter, soll im Frühjahr mit den Arbeiten begonnen werden. Die Arbeiten müssen bis Jahresende beendet sein.

Wie Dekan Rüdiger Krauth anmerkte, könne man sich riesig freuen, dass der Kindergarten "Unterm Regenbogen" eine solche Maßnahme umsetzen darf. Dies sei eine "hervorragende Geschichte", sagte Herrmann. Die erhaltene Chance der Weiterentwicklung des Kindergartens sollte man nutzen. Mit dem eingeschlagenen Weg des tierpädagogischen Konzeptes sei man auf dem richtigen Weg in die Zukunft und trage auch zum Erhalt der Einrichtung bei.

Bürgermeister Ralph Matousek fand es toll, dass sich der Kindergarten für dieses zukunftsweisende Projekt beworben und eine Förderung erhalten habe. Diese einmalige Chance bedeute auch einen Mehrwert für den Kindergarten.