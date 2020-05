Die Grundschule in Rosenberg bietet ab 1. September Betreuungszeiten bis 16 Uhr und ein Mittagessen an. Foto: Helmut Frodl

Rosenberg. (F) Nach einer längeren Pause, bedingt durch die Corona-Pandemie, tagte der Rosenberger Gemeinderat erstmals wieder – allerdings in einem ungewohnten Tagungsraum, nämlich in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim. Bürgermeister Ralph Matousek freute sich, dass so viele interessierte Zuhörer gekommen waren und somit ihr kommunalpolitisches Interesse bekundeten. Im Mittelpunkt der zehn Punkte umfassenden Tagesordnung stand auch die Aufstellung eines Kriterienkataloges für die Errichtung von Freiflächenfotovoltaikanlagen (wir werden noch berichten).

Nach einer kurzen Zwischenbilanz zur Corona-Krise stand die Neufassung der Satzung für die Teilnahme an der Verlässlichen Grundschule auf der Agenda. Wie Bürgermeister Matousek und Hauptamtsleiterin Ulrike Kautzmann-Link erläuterten, wolle die Gemeinde aufgrund von Nachfragen ab dem Schuljahr 2020/201 die Nachmittagsbetreuung ausbauen.

Eltern sollen besser unterstützt werden

Hierzu sei auch vorgesehen, dass die Grundschüler, sofern gewünscht, ein Mittagessen bekommen. Aus diesem Grund, so Kautzmann-Link, sei es notwendig, die bestehende Gemeindesatzung zu überarbeiten und neu zu fassen.

Wesentliche Änderungen sind: Nachmittagsbetreuungszeiten bis 16 Uhr, das Angebot eines Mittagessens und die Neufestsetzung der Gebühren für Betreuung und Essen. Bisher wollen drei Kinder das Angebot in Anspruch nehmen.

Gemeinderätin Maria Weber bewertete dieses neue Angebot als sehr positiv und hoffte, dass es von Eltern weiter genutzt wird.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat die neue Satzung, die zum 1. September 2020 in Kraft treten soll.

Die Grundschule Rosenberg soll außerdem ein neues Logo erhalten. Schulleitung und Verwaltung hätten sich, so der Bürgermeister, einige Entwurfe machen lassen, über die gemeinsam abgestimmt wurde. Das neue bunte Loge zeigt drei fröhliche Kinder mit dem darunter stehenden Schriftzug "Grundschule Rosenberg". Gemeinderätin Susanne Grimm fand das neue Logo sehr gelungen. Der neue Vorschlag fand auch die Zustimmung des Gemeinderates.