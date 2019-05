Rosenberg. (F) Bis Donnerstag, 23. Mai, werden die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Rosenberg beendet sein. Dann kann auch die Vollsperrung der L518 aufgehoben werden. Die Firma Strabag führte die Asphaltarbeiten durch, die am gestrigen Freitag mit der letzten Asphaltdeckschicht beendet wurden.

In der vergangenen Woche war mit den Fräsarbeiten und der Abtragung das alten Asphaltbelages begonnen worden. Außerdem wurden Schadstellen beseitigt. Am Donnerstag wurde die Bahnhofstraße, die sich in einem sehr schlechten Zustand befunden hatte, ebenfalls neu asphaltiert. Auch nach Beendigung der Asphaltarbeiten bleibt die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt weiter bestehen. Am Montag werden nämlich noch restliche Fugen- und Vergussarbeiten sowie Straßenmarkierungsarbeiten durchgeführt.

Das bedeutet, dass bis zum Donnerstag, 23. Mai, weiterhin keine Durchfahrtsmöglichkeit besteht.