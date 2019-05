Roigheim. (pol/van) Rund zwei Wochen nach einem Unfall ist ein Radfahrer verstorben. Das berichtet die Polizei.

Der Mann war am Abend des 30. April auf der L586 zwischen Roigheim und den Mühlbacher Höfen unterwegs gewesen, als ihn eine 57-jährige Ford-Fahrerin übersah. Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er am Freitag seinen Verletzungen erlag.