Von Rüdiger Busch

Buchen. Es war der perfekte Abschluss der RNZ-Sommertour 2021: Als letzte von insgesamt elf Stationen besuchten 20 Leser am Mittwoch den Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken, wo der Ärztliche Direktor, Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker, ihnen einen ebenso spannenden wie informativen Blick hinter die Kulissen des Krankenhauses bot. Der bewegendste Moment: Als der Mediziner auf der Intensivstation und im Aufwachraum über die besonderen Belastungen des Personals auf dem Höhepunkt der Coronakrise sprach, gab es spontanen Applaus für Michael Farrenkopf, den Leiter der Anästhesiepflege, und all seine Kollegen im Pflegebereich.

"Es freut mich, dass die RNZ an die Kliniken gedacht hat", sagte Dr. Genz-würker in seiner Begrüßung und würdigte das große Interesse an der Führung. Vor dem Rundgang fütterte der Chefarzt die Teilnehmer zunächst mit Daten und Fakten zu den Kliniken. In Mosbach werden 182 Betten vorgehalten, in Buchen 195. Rund 60.000 Patienten werden normalerweise pro Jahr an den beiden Standorten ambulant und stationär versorgt: gut 30.000 in Buchen, knapp 30.000 in Mosbach und zwar rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr. Pandemiebedingt waren es 2020 aber nur rund 47.000 Patienten. Umso wichtiger sei der finanzielle Ausgleich des Bundes für die Freihaltung von Betten während der Pandemie.

Eine Klinik an zwei Standorten

Genzwürker stellte das breite Spektrum der Kliniken und die einzelnen Abteilungen mit Chefärzten und Oberärzten vor und erläuterte die Hintergründe der vor einem Jahr in Angriff genommenen Neuausrichtung mit der Konzentration einzelner Abteilungen auf einen der beiden Standorte: "Nur so ist es möglich, die notwendige medizinische Versorgung im Kreis dauerhaft sicherzustellen." Fast alle Leistungen rund um die Uhr an beiden Standorten anzubieten, sei nicht mehr finanzierbar gewesen. Das Motto laute deshalb nun: "Eine Klinik an zwei Standorten".

Während in Mosbach ein Schwerpunkt auf die Unfallchirurgie gesetzt wurde, wurde die Allgemein- und Viszeralchirurgie in Buchen konzentriert. An beiden Orten würden aber Sprechstunden in den jeweiligen Fachbereichen angeboten. Das Aus für die Geburtshilfe in Mosbach sei sehr emotional diskutiert worden, es sei aber beim Blick auf die Schwerpunkte an beiden Standorten medizinisch folgerichtig, die Gynäkologie dort anzusiedeln, wo auch die Bauchchirurgie ist: also in Buchen. Insgesamt müssten seit der Neuausrichtung mehr Patienten aus dem Raum Buchen nach Mosbach fahren als umgekehrt.

Mehr als 1000 Beschäftigte

Für die Kliniken arbeiten mehr als 1000 Mitarbeiter, darunter 65 Auszubildende. Allein im ärztlichen Dienst sind es 120 und im Pflegedienst ("Der hält den Laden am Laufen") über 600. Mit höchstem Respekt sprach Genzwürker von der Arbeit in den einzelnen Bereichen. Auch wenn beispielsweise ein Arzt für viele das Gesicht eines Krankenhauses sei, seien am erfolgreichen Funktionieren einer solchen Einrichtung ganz viele beteiligt – von der Krankenschwester über den Hausmeister bis hin zur Reinigungskraft.

565 Corona-Patienten behandelt

Eine besondere Herausforderung für alle Beschäftigten sei seit eineinhalb Jahren die Pandemie. Seither gab es in den Kliniken 2161 Corona-Verdachtsfälle, die alle – bis zur endgültigen Klärung, ob tatsächlich eine Infektion vorliegt – unter besonderen Sicherheits- und Hygienevorkehrungen behandelt wurden. In 565 Fällen (26 Prozent) habe sich die Diagnose dann bestätigt. Diese Patienten seien durchschnittlich 70 Jahre alt gewesen, und die Altersspanne reichte von 19 bis 100 Jahren. 19.500 Pflegetage seien für ihre Behandlung angefallen. Wie langwierig eine Covid-19-Erkrankung sein könne, zeige die Behandlungsdauer: Mehrere Wochen seien nichts Ungewöhnliches, den "Rekord" hält eine Patientin, die 118 Tage in den Kliniken behandelt worden sei. 109 der 565 Corona-Patienten seien gestorben – 61 in Buchen (von insgesamt 316 Patienten) und 48 in Mosbach (249). Die gestorbenen Patienten waren im Schnitt 83 Jahre alt. Die Spanne reicht aber von 50 bis 100 Jahren.

Die zweite Welle im Herbst und Winter habe die Kliniken an ihre Grenzen gebracht. Der "Höhepunkt" sei mit 68 Fällen in den Kliniken am 28. Dezember erreicht worden. "Was das Personal in dieser Zeit geleistet hat, war phänomenal", lobte der Chefarzt. Der Zuspruch und die Unterstützung in der Zeit der Pandemie – von Kuchenspenden bis hin zu aufmunternden Worten – habe der Belegschaft sehr gut getan. Die dritte Welle im Frühjahr sei dann deutlich weniger angespannt verlaufen. "Wir hoffen, dass es so weitergeht", sagte Genzwürker mit dem Blick auf die Tatsache, dass die Mehrzahl der Kreisbürger inzwischen geimpft ist.

Blick in den "Maschinenraum"

Der Rundgang durch das Krankenhaus begann mit einem Abstecher in die imposante Technikzentrale, in der Heizung, Belüftung und Klimaanlage untergebracht sind. Clemens Grimm vom Technischen Dienst zeigte auf, dass der Klinikbetrieb auch bei einem Stromausfall gesichert ist. Dafür sorgen unter anderem ein Notstromaggregat und eine Batterieanlage. Dass Grimm und seine drei Kollegen jeden Winkel des Hauses und jede Leitung kennen, wurde bei seinen wissenswerten Erläuterungen deutlich.

Steigende Geburtenzahlen

Von einem "erfreulichen Zuspruch" berichteten Dr. Genzwürker und Hebamme Jeanette Schuster bei der Besichtigung des Kreißsaals und der Entbindungsstation. Nach der Schließung der Mosbacher Geburtshilfe seien in Buchen deutlich steigende Zahlen feststellbar. Das mittelfristig avisierte Ziel von 800 Geburten im Jahr (gegenüber rund 500 vor der Neustrukturierung) könnte schon heuer erreicht werden. Bislang sind 2021 in Buchen 543 Babys zur Welt gekommen. Die freundliche Atmosphäre und die sehr persönliche Betreuung wurden als besonders wichtig herausgestellt.

Einblick in die Intensivstation

Interessant ging es weiter, und zwar in eine Abteilung des Krankenhauses, die man eigentlich nicht von innen sehen möchte: die Intensivstation. Dort gibt es aktuell sechs Pflegeplätze zur Behandlung von schwerstkranken Patienten. Die Besucher zeigten sich von den Apparaten und der Technik beeindruckt, noch wichtiger aber ist der Mensch, wie Dr. Genzwürker herausstellte: "Das Entscheidende ist das Pflegepersonal!" – eine Aussage, die von den Besuchern mit spontanem Applaus für die Pflegerinnen und Pfleger beantwortet wurde.

"Wir kämpfen weiter!"

Am Ende der zweistündigen Veranstaltung beantwortete der Chefarzt Fragen der Teilnehmer – auch die nach der wirtschaftlichen Situation und der Zukunftsperspektive der Kliniken. "Wir sind auf einem soliden Kurs der wirtschaftlichen Gesundung", betonte Harald Genzwürker, "aber die Finanzierung kleiner Krankenhäuser auf dem Land bleibt problematisch." Er zeigte sich aber optimistisch, zumal die Kliniken mit Landrat Dr. Achim Brötel einen engagierten Streiter für den ländlichen Raum an ihrer Seite hätten. Genzwürkers Versprechen: "Wir kämpfen weiter!"