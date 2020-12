Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn/joc) Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hat, ist nun zur Gewissheit geworden. Die Transversale, die die Region Buchen/Walldürn mit der Autobahn A81 verbinden sollte, ist vom Tisch. Wie zu erwarten war, beschloss der Kreisrat soeben in seiner Sitzung, alle weiteren Planungen einzustellen und den Antrag auf Planfeststellung zurückzunehmen.

Das Großprojekt lag in den letzten Jahren elf Jahren mehr oder weniger unberührt beim Regierungspräsidium. Doch nicht nur die stiefmütterliche Behandlung seitens des Regierungspräsidiums, sondern auch die explodierenden Kosten waren die ausschlaggebenden Faktoren für die Entscheidung des Kreistags. Die Kostenfortschreibung lag im August bei 54,4 Millionen Euro. Bei einem möglichen Zuschuss von 25,5 Millionen Euro müsste der Neckar-Odenwald-Kreis mindestens noch 29 Millionen Euro selbst stemmen. Zu viel nach Ansicht der Kreisräte.

Das Aus der Transversale hat bereits im Vorfeld massive Kritik hervorgerufen. Vor allem in den besonders betroffenen Ortschaften, durch die seit der Eröffnung des Eckenberg-Tunnels der Großteil des Verkehrs fließt, wird die nun offizielle Entscheidung auf Unverständnis stoßen.