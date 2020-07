Buchen. (mb) Jedes Jahr im Frühjahr besteigt der bald 90-jährige Jakob Bopp seinen Traktor und tuckert damit in den Wald. Sein Enkel Julius folgt ihm mit dem Auto. Gemeinsam laden sie zwei Ster Holz auf, die Jakob von der Stadtverwaltung zustehen. Denn er zählt zu den sieben letzten "Nutzbürgern" der Stadt.

"Was ist das Gegenteil von Nutzbürger? – Nixnutzbürger!" In jedem Witz, sagt man, steckt ein Kern Wahrheit. In diesem vielleicht, dass Jakob Bopp stolz darauf ist, zu den wenigen verbliebenen Nutzbürgern der Kernstadt zu gehören.

Der sogenannte "Bürgernutzen", der in Buchen noch sieben Personen zusteht, ist ein Relikt aus einer alten, vergessenen Zeit. Im Mittelalter erhielten vor allem Bürger aus süddeutschen Gemeinden das Recht, Allmende, also gemeindeeigenes Land, zu nutzen. Dazu zählte auch der Gemeindewald.

Der sogenannte "Bürgernutzen" bestand darin, jedes Jahr eine gewisse Menge an Holz aus dem Gemeindewald zu erhalten und gemeindeeigene Ackerfläche bewirtschaften zu dürfen. Wie Walter Roos in einem Aufsatz für die Zeitschrift "Der Wartturm" vom Januar 1997 ausführte, verfügte die Stadt Buchen bis zur Auflösung von Bürgerrecht und Bürgernutzen im Jahr 1960 über rund 30 Hektar Allmendland. Dieses befand sich zwischen Hollerbacher und Unterneudorfer Straße. Nach Akten aus dem Jahr 1935 war das Land in 409 sogenannte "Lose" unterteilt mit vier bis acht Ar Fläche. Obwohl es eigentlich nicht erlaubt war, haben manche Löser, also die Bürger, die ein Los erhielten, dieses verpachtet. Die Stadtverwaltung duldete dies.

Die Stadtverwaltung legte die Aufnahmebedingungen für den Bürgernutzen am 1. März 1948 folgendermaßen fest: Der Antragsteller musste männlich sein, in Buchen wohnen und das 25. Lebensjahr vollendet haben. Er musste seinen Unterhalt aufgrund seines Vermögens oder Berufszweigs selbst sichern können oder über einen eigenen Haushalt sowie über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen.

Den Bürgernutzen erhielten Buchener nicht automatisch, sondern sie mussten diesen beantragen. Dazu mussten sie Gebühren entrichten, und zwar Söhne von Nutzbürgern 16 Reichsmark (RM), Zugezogene ("Fremde" genannt), die eine Bürgertochter geheiratet haben, 315,78 RM, ledige Zugezogene 361,23 RM und Zugezogene mit nicht hiesiger Ehefrau 406,68 RM. Wie Roos schreibt, galten diese Beträge nach der Währungsreform in D-Mark. Mit dem Erwerb von Bürgerrecht und Bürgernutzen erwarb man den Status eines Vollbürgers. In früheren Zeiten durften nur Vollbürger wählen und waren wählbar.

Der Bürgernutzen konnte nur an die Witwe vererbt werden. Mit ihrem Tod erlosch dieses Recht. Waren alle Lose schon vergeben, musste man sich auf eine Warteliste setzen lassen. Man erhielt dieses, sobald ein Los frei wurde. Jakob Bopps Vater hatte sich seinerzeit in den Bürgernutzen eingekauft, während der 90-jährige Helmut Wolf dieses Recht von seinem Vater übernommen hatte. Bopp bezeichnet seinen Freund deshalb als "edlen Nutzbürger".

Im Jahr 1960 wurde der Bürgernutzen abgeschafft und kann seitdem auch nicht mehr vererbt werden. Nach einem Beschluss des Gemeinderats vom 25. Juli 1960 wurde "der Allmendnutzen … in freies Gemeindland umgewandelt. Die Bürgerholzabgabe wird hierdurch nicht berührt." Als Entschädigung für den Allmendnutzen wurde den Nutzbürgern ein Betrag von jährlich 19 D-Mark zugesprochen.

Nur wer vor dem 1. April 1931 geboren wurde, konnte den Bürgernutzen noch erhalten, alle anderen nicht. Helmut Wolf erzählt in diesem Zusammenhang von einem Mann, der zwei Tage zu jung war und deshalb sein Schicksal beklagte: "Mein Vater hat ein Haufen Geld dafür bezahlt." Mit der Abschaffung des Bürgernutzens machte die Stadt Buchen den Weg frei für die Erschließung von Wohngebieten und den Bau des neuen Kreiskrankenhauses auf dem ehemaligen Allmendland.

Jakob Bopp und Helmut Wolf, nach eigenen Angaben die jüngsten der sieben Buchener Nutzbürger, erinnern sich daran, dass unter den früher noch zahlreichen Nutzbürgern das zugeteilte Holz ausgelost wurde, um Streit zu vermeiden. Die 19 D-Mark musste man sich bar bei der Stadtkasse abholen. Heute können sich die Nutzbürger ihren Holzstapel aussuchen, sagt Fachdienstleiter Harald Guthruf von der Stadtkasse. Die Entschädigung für den Allmendnutzen in Höhe von 9,71 Euro wird überwiesen.

Auch für Revierleiter Förster Hermann Fischer ist die Abgabe des Bürgerholzes "keine große Sache". Anfang April stellte er den damals noch neun Nutzbürgern ihr Holz am Hollerbacher Weg auf Bödigheimer Gemarkung zur Verfügung. "Früher haben wir den letzten Dreck an Holz bekommen", sagen Jakob Bopp und Helmut Wolf. "In letzter Zeit bekamen wir sehr schönes Holz." Und so hofft Jakob Bopp, auch im nächsten Jahr wieder mit Traktor und Enkel sein Bürgerholz abholen zu können.