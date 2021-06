Ezema aus Nigeria ist seit einem Jahr Metzgergeselle. Der Beruf macht ihm viel Spaß, und auch das Arbeitsumfeld bei der Metzgerei Maurer in Merchingen gefällt ihm. Er fühlt sich gut angekommen und gut angenommen und hat Spaß am Leben. Foto: Joachim Casel

Merchingen. (joc) Sein offizieller Name lautet Ezema Onyekachiasaa, aber der Einfachheit halber nennen ihn hierzulande alle nur Ezema. Ezema wurde vor 27 Jahren in Enugu, einer 800.000-Einwohner-Metropole im Südosten Nigerias geboren. Seit mittlerweile sechs Jahren lebt er in Deutschland, die meiste Zeit davon in Merchingen. Hier hat er Wohnung und Arbeit gefunden. Und hier gefällt es ihm nach eigenen Aussagen ausgesprochen gut. "Ezema hat sich sehr gut integriert, er ist fleißig und lernt schnell", stellt ihm Metzgermeister Peter Maurer ein sehr gutes Zeugnis aus. Bei ihm arbeitet Ezema als Metzger. Nach der Lehre, die er mit guten Noten abgeschlossen hat, hat er im Betrieb Maurer gleich einen unbefristeten Anschlussvertrag bekommen.

Das hätte sich Ezema vor ein paar Jahren noch nicht träumen lassen. Er lebte in Enugu ein relativ unbeschwertes Leben, hatte eine Freundin und soziale Kontakte. Dann wurde seine Freundin schwanger, und ihr Vater erklärte unmissverständlich, dass er Ezema als Schwiegersohn nicht haben wollte. Erschwerend hinzu kam, dass der Vater seiner Freundin ein einflussreicher Clanchef war. Die Clans haben vor allem im Südosten Nigeria einen großen Einfluss. Ezema wurde bedroht und musste schwere Repressalien befürchten, bis hin zu körperlicher Gewalt. Ezema: "Ich hatte große Angst vor der Familie meiner Freundin." Der junge Mann war eingeschüchtert und verließ sein Land Hals über Kopf. Er beschloss, nach Deutschland zu gehen.

In Kamerun löste er ganz unspektakulär ein Flugticket, das ihn zunächst nach Belgien brachte. Dort wollte er aber nicht bleiben. Über Stuttgart und Karlsruhe kam er in die Gemeinschaftsunterkunft nach Hardheim. Weitere Stationen waren Walldürn und Osterburken.

Das Arbeitsamt vermittelte schließlich den Kontakt zu Metzgermeister Peter Maurer in Merchingen. Ezema durfte zur Probe mitarbeiten und stellte sich recht geschickt an. Peter Maurer gab dem jungen Mann aus Nigeria einen Lehrvertrag. Dieser rechtfertigte das in ihn gesetzte Vertrauen und machte im letzten Jahr bei der Fleischerinnung einen guten Abschluss. Praktisch war Ezema sogar sehr gut, während ihn bei der Theorie die nach wie vor lückenhaften Deutschkenntnisse etwas zurückwarfen. Hier stand letztlich ein "befriedigend" im Abschlusszeugnis.

An der Sprache arbeitet Ezema mit Nachdruck. Dabei hilft ihm ehrenamtlich der pensionierte Lehrer Gerd aus Oberwittstadt, dem Ezema dafür sehr dankbar ist. Zudem versucht er, deutsche Zeitungen oder Bücher zu lesen. Fortschritte sind bei ihm zweifelsohne zu erkennen, aber die deutsche Sprache ist schwer, und der Weg ist noch ein weiter.

Der Beruf des Metzgers macht Ezema viel Spaß, wie er gegenüber der RNZ ausdrücklich betont. Ebenso seine vor Kurzem bezogene neue 70-QuadratmeterWohnung in Merchingen. Und bei den Maurers hat er Familienanschluss. So nimmt er das Frühstück und das Mittagessen zumeist mit der Unternehmerfamilie ein.

An vielen Abenden und am Wochenende pflegt er seine nigerianischen Verbindungen. So trifft er sich – wenn nicht gerade Lockdown herrscht – gerne mit vier nigerianischen Freunden, die in Mosbach, Hardheim und Walldürn leben. Dann trinken die jungen Männer zusammen ein Bier, gehen ein bisschen spazieren und sprechen über ihre alte Heimat.

Besonders vermisst Ezema seinen mittlerweile sechs Jahre alten Sohn, mit dem er regelmäßig telefoniert. Seine frühere Freundin ist längst mit einem anderen Mann verheiratet, hier gibt es keine Verbindung mehr. Dafür zu seiner Mutter und der Schwester, die immer noch in Nigeria leben. Die Schwester studiert, die Mutter arbeitet in einer Boutique. Das Verhältnis zu ihnen ist herzlich und eng. Für großes Erstaunen bei seinen deutschen Gesprächspartnern sorgt die Bemerkung, wenn Ezema über seine weiteren engen Verwandten spricht: "Ich habe noch 27 Geschwister!" Seinem dann zumeist sprachlosen Gegenüber erklärt er dann, dass sein Vater insgesamt zehn Frauen hat – etwas, das in Nigeria auch im 21. Jahrhundert noch durchaus üblich ist.

Fazit: Der Abschied aus Nigeria ist dem jungen Mann seinerzeit nicht leicht gefallen, aber Ezema hat längst in Merchingen seine neue Heimat gefunden. Er kann sich zwar durchaus vorstellen, wieder nach Nigeria zu gehen, aber dann nur, um dort Urlaub zu machen und die Schwester, seinen Sohn und die Mutter zu besuchen. Danach zieht es ihn wieder zurück – in seine neue Heimat im Bauland.