Ravenstein-Hüngheim. (F) Das Schmiedefeuer in seiner Werkstatt ist nun endgültig erloschen. Paul Friedlein, der letzte im Bauland tätige Huf- und Wagenschmied hat jetzt nach 71 Berufsjahren sein Gewerbe abgemeldet. Zwischenzeitlich hat er das stolze Alter von 85 Jahren erreicht. Seine Werkstatt, die noch voller Maschinen steht, will er noch nicht aufgeben, denn "vielleicht findet sich ja noch ein Nachfolger", meint er mit einem Augenzwinkern.

Nach seiner Schulzeit erlernte er 1950 mit 13 Jahren den Beruf des Huf- und Wagenschmieds im elterlichen Betrieb in Hüngheim – genauso wie seine beiden älteren Brüder. Laut seinem Vater sei die Familie Friedlein seit über 500 Jahren ununterbrochen im Schmiedehandwerk tätig. Allerdings lasse sich dies nicht lückenlos beweisen. Ursprünglich kommt die Familie aus dem Odenwald. Über Bofsheim zog sie nach Götzingen, und 1860 heiratete Paul Friedleins Urgroßvater in Hüngheim.

Der junge Paul Friedlein setzte die Tradition seiner Familie fort und arbeitete von 1950 bis 2021, also insgesamt 71 Jahre, im Betrieb. In den 1950er-Jahren war sein Hauptarbeitsfeld die Hufbeschlagung von Pferden und Rindern, die Reparatur und Wartung kleiner Schlepper sowie zusätzlicher Kleingeräte. "Da gab es schon viel zu tun", sagte Paul Friedlein rückblickend auf diese schwierige Anfangszeit.

1961 legte er die Meisterprüfung ab, und fünf Jahre später tätigte er eine große Investition: Er baute seine Werkstatt und richtete sie mit modernen Maschinen ein.

Da die landwirtschaftlichen Fahrzeuge immer größer wurden, und immer mehr Elektrik Einzug in die Fahrzeuge kam, löste Friedlein diesen Betriebszweig auf. Dafür wandte er sich einer neuen Tätigkeit zu: Zunächst spezialisierte er sich auf die Installation von Wasserleitungen im sanitären Bereich sowie auf den Bau von Treppen und Geländern in Wohnhäusern. Schon zu dieser Zeit war der anerkannte Meisterbetrieb Friedlein in der gesamten Region bekannt.

Da die Auftragsbücher immer voll waren, kam Paul Friedlein so langsam an die Grenze seiner Arbeitskraft. Nur selten arbeitete er weniger als zwölf Stunden am Tag. Auch samstags war er stets im Einsatz oder in der Werkstatt. In den letzten zehn Jahren seines aktiven Berufslebens hat er hauptsächlich Bau- und Blechnerarbeiten durchgeführt.

"Jetzt mit 85 Jahren ist Schluss", so Friedlein. Er gehe jetzt in den "wohlverdienten Ruhestand". Sein Arbeitsleben beschreibt er rückblickend als schöne, aber auch harte Zeit.

Paul Friedlein wird die nächsten zwei Jahre in seiner Werkstatt noch mit Aufräumen beschäftigt sein. Foto: Helmut Frodl

Sein Dank gilt vor allem seiner Frau Brigitte, die ihn stets im Betrieb unterstützt und die Hausarbeit von ihm ferngehalten hat, so dass der Schmiedemeister seiner täglichen Arbeit nachgehen konnte.

Dabei ist Friedlein in den letzten Jahren etwas kürzer getreten. So hat er morgens Zeit, ausgiebig seine Tageszeitung zu lesen. Außerdem gehen beide gerne ins Schwimmbad nach Niedernhall, was eine große Leidenschaft des Schmieds ist. "Das Solewasser tut mir und meiner Gesundheit richtig gut", sagt Paul Friedlein. Im Schwimmbecken trifft er auch immer bekannte Gesichter aus den Nachbarorten. Da er viele kennt, wird nicht nur geschwommen, sondern am Beckenrand schon mal die eine oder andere Neuigkeit ausgetauscht und auch viel gelacht. Nach dem Schwimmbadbesuch gibt es dann meistens noch eine Einkehr in einer Gaststätte im Jagsttal. Außerdem hat das Ehepaar auch nun mehr Zeit für Urlaubsreisen.

"Aufhören kann er noch nicht", sagt Brigitte über ihren Ehemann und fügt mit einem Lachen hinzu, dass das allerdings gar nicht so schlimm sei, denn für den Haushalt sei er sowieso nicht zu gebrauchen. So wird er nun weiterhin seinen Blaumann anziehen, denn schließlich wird er noch mindestens die nächsten zwei Jahre in seiner Werkstatt mit Aufräumen beschäftigt sein. Und die Inventur steht auch noch an.

Paul Friedlein hofft, dass sein Sohn Dieter, ausgebildeter Sanitär- und Heizungsbaumeister, ein Kleingewerbe im Nebenerwerb anmeldet und somit die lange Tradition der Schmiedefamilie Friedlein fortsetzt. "Sicher ist das aber nicht", so Paul Friedlein, der sich nun auch darauf freut, mehr Zeit mit seinen Enkeln verbringen zu können.