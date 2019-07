Ravenstein. (F) Dicke Luft herrschte bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag im Gemeinschaftshaus in Oberwittstadt, wo sich das Gremium letztmals in seiner alten Besetzung traf. Bürgermeister Hans-Peter von Thenen war nicht gekommen, er hatte sich eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn krankheitsbedingt abgemeldet, so dass sein Stellvertreter Thomas Hornung die Sitzung leitete.

Hauptpunkt der Tagesordnung war die Bürgermeisterwahl 2019 sowie Informationen von Kämmerer Markus Wägele über den Etat 2019 der Stadt. Der Gemeinderat kritisierte, dass immer noch kein Haushalt für dieses Jahr verabschiedet sei und somit die geplanten Neuinvestitionen nicht vollzogen werden können. Der Punkt "Forstangelegenheiten" wurde mit Zustimmung des Gemeinderats von der Tagesordnung genommen.

Bei der Fragestunde hätte eingangs Klaus Leimbach, Vorsitzender des Dienstleistungsbetriebs Schloss, dem Gemeindeoberhaupt gerne ein Anliegen des Vereins bezüglich des Defizits der Postagentur vorgetragen, das seiner Meinung nach kommunale Aufgabe sei.

Ein Bürger wollte wissen, ob der Ausbau der Benno-Rüttenauer-Straße in Oberwittstadt ebenfalls geplant sei.

Keine Hinderungsgründe bei den neu gewählten Gemeinderäten stellte der Gemeinderat anlässlich der am 26. Mai erfolgten Kommunalwahl fest.

Die Bürgermeisterwahl in Ravenstein wirft ihre Schatten voraus: Wie Hornung dazu informierte sei - nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (Paragraf 47 Abs. 2) - die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters spätestens zwei Monate vor dem Wahltag öffentlich auszuschreiben, dies wäre spätestens am 1. Oktober.

Die Gemeinde kann den Bewerbern, deren Bewerbungen zugelassen worden sind, Gelegenheit geben, sich den Bürgern in einer öffentlichen Versammlung vorzustellen. Der Zeitpunkt der Stellenausschreibung für die Bürgermeisterwahl am 1. Dezember legte der Gemeinderat einstimmig auf Freitag, den 20. September, fest.

Nächster Punkt war die Festsetzung des Bewerbungsschlusses. Dieser wurde vom Gemeinderat auf den 4. November, 18 Uhr, festgelegt. Eine eventuell erforderliche Nachwahl wurde auf den 15. Dezember festgelegt. Bewerbungsschluss hierfür ist der 4. Dezember, 18 Uhr. Der von der Verwaltung erarbeitete Ausschreibungstext für die Stelle des Bürgermeisters wurde - mit dem Hinweis, dass sich der derzeitige Stelleninhaber wieder bewirbt - einstimmig genehmigt.

Jeder Stadtteil bilde einen Wahlbezirk. Wahlräume sind: in Ballenberg das Bürgerhaus; in Erlenbach das Bürgerzentrum; in Hüngheim das Gemeinschaftshaus "Alte Schule"; in Merchingen das Rathaus; in Oberwittstadt das Gemeinschaftshaus und in Unterwittstadt das Schulhaus. Die Wahl des Gemeindewahlausschusses erfolge voraussichtlich in der konstituierenden Sitzung.

Einstimmig genehmigte der Gemeinderat ein Baugesuch auf dem Golfplatz in Merchingen, wo der Bauherr die Überdachung der bestehenden Terrasse sowie den zusätzlichen Anbau einer Pergola plant. Anton Friedlein erläuterte die Maßnahme und betonte, dass der Ortschaftsrat Merchingen bereits seine Zustimmung hierfür gegeben habe. Einstimmig schloss sich der Gemeinderat diesem Beschluss an, der auch für die nicht eingehaltenen Festsetzungen nach dem bestehenden Bebauungsplan eine Befreiung erteilte. Zudem ermächtigte er die Verwaltung zur Abgabe von Stellungnahmen in Bauangelegenheiten während der Sommersitzungspause.

Der Haushalt der Stadt Ravenstein für 2019 sei immer noch nicht beschlossen, kritisierte unter anderem Gemeinderat Thomas Hornung. Er erinnerte daran, dass nach der letzten Sitzung des Gremiums am 8. Mai noch turnusgemäß drei weitere geplant waren, die aber von Bürgermeister von Thenen abgesagt worden seien. Sechs Stadträte hätten daraufhin am 28. Mai den schriftlichen Antrag auf Einberufung einer neuen Sitzung gestellt. Wie Hornung weiter sagte, sei der diesjährige Haushalt nach dem neuen Haushaltsrecht der "Doppik" bereits Mitte März in nichtöffentlicher Sitzung einvernehmlich beraten worden. Es hätte somit noch genügend Zeit bestanden, dass der derzeit noch tätige Gemeinderat das Zahlenwerk 2019 hätte beschließen können.

Kämmerer Markus Wägele stellte einige finanzielle Eckpunkte des Haushaltsentwurfs vor und ergänzte, dass das Zahlenwerk Anfang Mai fertig gestellt gewesen sei. Ohne die nunmehr nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht zu erwirtschaftenden und noch abschließend zu berechnenden Abschreibungen habe man bisher ein Defizit von rund 74.000 Euro. In den nächsten drei Jahren werde jeweils ein weiteres Defizit erwartet. Vom Gremium kritisiert wurde die Tatsache, dass die geplanten Neuinvestitionen wegen dem noch nicht beschlossenen Haushalt 2019 nicht angegangen werden können, was sich sehr negativ auf die Stadt und seiner Stadtteile auswirke.

Ortsvorsteher Sven Seemann bedankte sich im Namen seiner Kollegen bei Kämmerer Markus Wägele und seinem Vorgänger Franz Eberhardt, der bei der Erstellung des umfangreichen Zahlenwerks behilflich gewesen sei.

Der Punkt "Forstangelegenheiten" mit Forstneuorganisation, Beförsterung, Holzverkauf und Beitritt zur FVOBeg wurde von der Tagesordnung abgesetzt, da Thomas Hornung die notwendigen Informationen zu diesem Thema fehlten.

Hornung gab dann noch die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse bekannt, ehe Ortsvorsteher Jürgen Ullrich noch eine persönliche Erklärung abgab: Die stets abgesagten Gemeinderatssitzungen würden die Antragsteller als einen klaren Verstoß gegen die bestehende Gemeindeordnung und gegen die Geschäftsordnung der Stadt Ravenstein werten, was unverantwortlich sei. Ullrich kritisierte in diesem Zusammenhang die Missachtung des Gemeinderats durch den Bürgermeister.