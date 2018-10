Buchen. (tra/pm) Der über 53 Meter hohe rot-weiße Sendemast des Senders Buchen, der sich an der Walldürner Straße befindet und im Jahr 1951 erbaut wurde, wird durch einen neuen Stahlgitterturm, der rund 50 Meter hoch ist, ersetzt. Der SWR, der den Sender betreibt, plant vom seinem Senderstandort Buchen aus, die bestehende Lücke bei der DAB-Plus-Versorgung im Neckar-Odenwaldkreis zu schließen.

DAB-Plus steht für digital-terrestrisches Radio, also digitales Radio vom Sendemast zum Empfängergerät über Antenne (Terrestrik). DAB-Plus ist der Nachfolger von UKW, dem analogen Radio. Nicht nur alle öffentlich-rechtlichen, sondern auch zahlreiche private Radioveranstalter senden ihre Programme über DAB-Plus. Es wird ein klarer, digitaler Klang erreicht. Über DAB-Plus können auch Zusatzdienste wie zum Beispiel Albumcover, Nachrichten und Verkehrsinformationen oder auch Programminformationen auf Displays gesendet werden. Die UKW-Versorgung bleibt auch mit dem neuen Antennenträger in ihrer jetzigen Form erhalten. Am bestehende Stahlmast, der mit Abspannseilen fixiert ist, können aufgrund der Statik die neuen Antennen nicht installiert werden.

Aus diesem Grund hat sich der SWR entschlossen, in unmittelbarer Nähe zum jetzigen Antennenträger einen neuen selbsttragenden Stahlgittermast aufzubauen. Die Stahlbauarbeiten werden sich voraussichtlich durch den Oktober ziehen, Ende November soll die Antennenmontage stattfinden. Obwohl die Gesamthöhe des Antennenträgers nahezu beibehalten werden konnte, erhält der Mast zukünftig eine Flugwarnbeleuchtung, die ihn nachts weithin sichtbar macht. Sofern auf der Baustelle nichts dazwischenkommt und alle notwendigen Bescheinigungen und Lizenzierungen vorhanden sind, kann der neue DAB-Plus-Sender im ersten Halbjahr 2019 in Betrieb genommen werden. Der alte Sendemast soll nach der Fertigstellung der neuen Anlage abgebaut werden.