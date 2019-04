Pülfringen. (pol) Nicht zum Schmunzeln ist das Treiben mehrerer Unbekannter in Königheim-Pülfringen. Am Mittwochnachmittag hielten diese sich in der Kirche an der Dorfstraße auf und zündelten mithilfe von bei den Gebetskerzen ausliegenden Streichhölzern im Eingangsbereich herum. Dabei steckten sie Gesangsbücher und Broschüren in Brand. Links vom Altars kokelten die Unbekannten unterhalb eines Holzgestelles, auf dem eine Heiligenfigur steht, herum.

Außerdem zerschmetterten sie ein Kerzenglas. Im Außenbereich der Kirche entzündeten sie einen Blumenkranz und Broschüren. Nachdem ein Zeuge Rauch in der Kirche festgestellt hatte, bat er Anwohner um Hilfe, die die Einsatzkräfte verständigten.

Bis zur Ankunft von Polizei und Feuerwehr hatte ein Anwohner bereits eigenmächtig alle Glutstellen gelöscht. Da der Innenraum der Kirche leicht verrußt war, belüfteten die Einsatzkräfte das Gebäude. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.

Info: Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09341/810 bei der Polizei Tauberbischofsheim zu melden.