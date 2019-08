Einer der Preise bei der Verlosungsaktion am RNZ-Stand am Freitag bei der Ladies-Night im Rahmen des Buchener Kino-Open-Air ist das Tablet Samsung Galaxy Tab A, das hier unsere Glücksfee Teresa zeigt. Foto: Joachim Casel

Buchen. (joc) Die Entscheidung ist gefallen! Die RNZ-Leser(-innen) haben ihren Wunschfilm für die Ladies-Night im Rahmen des Buchener Kino-Open-Airs (9. bis 18. August) gewählt. Und dieses Mal war es eine eindeutige Sache. Zum Auftakt des Buchener Kino-Open-Airs wird die Komödie "Plötzlich Familie" gezeigt. Der Film erhielt bei der RNZ-Verlosung über 60 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Die beiden anderen zur Wahl stehenden Filme: "Was Männer wollen" und "Glam Girls - Hinreißend verdorben" kamen etwa gleichauf mit knapp 20 Prozent der Stimmen in den Zieleinlauf. Dabei hatte "Glam Girls" auf Platz zwei knapp die Nase vorn. Aber das alles ist nicht entscheidend. Die Leserinnen und ihre Begleiter dürfen sich auf die Komödie "Plötzlich Familie" freuen.

Das Kino-Open-Air findet in diesem Jahr vom 9. bis zum 18. August im Innenhof der Stadtwerke statt. Der Siegerfilm wird am Freitag, 9. August, im Innenhof der Stadtwerke auf Großleinwand gezeigt. Unter allen Einsendern hat die RNZ wieder Freikarten für die Ladies-Night verlost (die Gewinner-Liste finden Sie am Ende dieses Artikels).

Am Veranstaltungstag, Freitag, 9. August, gibt es zudem auf Einladung der Rhein-Neckar-Zeitung ein Glas Pro Secco für jede Dame ab 16 Jahren gratis.

Außerdem findet an diesem Tag unmittelbar vor dem Filmstart - circa um 21 Uhr - am Stand der Rhein-Neckar-Zeitung eine Verlosung statt, bei der man das Tablet Samsung Galaxy Tab A, die Gartenliege "Ipanema" mit Wendeauflage aus Eukalyptusholz oder ein wertvolles Bücherpaket der RNZ gewinnen kann.

Hier ein paar Informationen zum ausgewählten Wunschfilm:

> "Plötzlich Familie" (USA, Komödie, Drama, 118 Minuten, FSK ab sechs Jahren).

Darsteller: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Gustavo Quiroz, Julianna Gamiz, Octavia Spencer, Tig Notaro. Margo Martindale, Julie Hagerty...

Zur Handlung: Ellie (Rose Byrne) und Pete (Mark Wahlberg) sind ein glücklich verheiratetes Ehepaar. Gemeinsam betreiben sie eine Firma, die sanierungsbedürftige Häuser kauft, renoviert und anschließend weiterverkauft. Familiengründung war bislang kaum ein Thema, bis sich Ellie eines Abends die Website einer Adoptionsagentur ansieht, die nach Pflegeeltern sucht.

Die beiden nehmen Kontakt mit der Agentur auf und absolvieren einen entsprechenden Vorbereitungskurs. In der Folge lernen sie ein Geschwister-Trio, bestehend aus der 15-jährigen rebellischen Lizzy und deren jüngeren Geschwister Juan und Lita, kennen. Ellie und Pete nehmen die drei bei sich auf. Plötzlich stehen die beiden frischgebackenen "Eltern" vor Herausforderungen, die ihren bisherigen Alltag komplett durcheinanderwürfeln, zumal die drei zunächst überhaupt kein Interesse daran zeigen, sich von ihren Pflegeeltern etwas sagen zu lassen...

> Die Gewinner einer Freikarte für die Ladies-Night, die von Glücksfee Teresa gezogen wurden, sind (in alphabetischer Reihenfolge):

Karin Albert (Buchen), Margarita Backfisch-Gramlich (Osterburken), Rita Blumenschein (Buchen), St. Christoupolos (Buchen), Barbara Dietrich (Buchen), Wolfgang Drescher (Buchen), Ingrid Fischer (Buchen), Alexandra Gobernatz (Hainstadt), Gerd Gräupl (Rosenberg), Ilse Harter (Buchen), Karin Holzschuh (Seckach), Siegrun Hübl (Buchen), Viliam Kurhajec (Buchen), Penelope Lampe (Buchen), Werner Langer (Seckach), Maria Lenz (Hettigenbeuern), Renate Lorenz (Buchen), Silvia Maurer (Merchingen), Henriette Philipp (Buchen), Reinhard Roos (Buchen), Christa Rupprecht (Rippberg), Heike Salm (Osterburken), Waltraud Scheuer (Schloßau), Josefine Schneider (Waldhausen), Patrick Schwarzer (Walldürn), Thomas Schwarz (Buchen), Carina Trunk (Buchen), Ulrike Weber-Hartmann (Altheim), Mandy Weigand (Buchen) und Ingrid Wissmann (Buchen).

Info: Die Karten können zu den normalen Öffnungszeiten in der RNZ-Geschäftsstelle in Buchen abgeholt werden.