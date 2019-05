Odenwald-Tauber. (rnz) Pfarrer Joachim Werner ist infolge einer schweren Erkrankung nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt im Alter von 66 Jahren gestorben. Der Geistliche hielt regen Kontakt zur Region Odenwald-Tauber und war jährlich bei der Wallfahrt in Walldürn anzutreffen. Mit seiner extrem konservativen priesterlichen Haltung hatte es Joachim Werner in den Zeiten des gesellschaftlichen und kirchlichen Umbruchs oft nicht leicht mit seiner Umwelt.

Der Verstorbene stammt aus Mannheim-Pfingstberg, wo er in einer tief religiösen Arbeiterfamilie aufwuchs. Im Jahre 1964 begann er seine Gymnasialzeit als Zögling des damaligen Studienheims St. Michael am Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim. Schon als Sextaner verbrachte er seine Freizeit weniger mit Fußballspielen oder dem Erlernen eines Musikinstruments, sondern "gründete" mit restlichem Baumaterial des damaligen Schulneubaus sein eigenes "Kloster". Nach dem Propheten Habakuk nannte er sich fortan "Haba" - nur wenige kannten ihn im Verlauf seines Erwachsenenlebens mit seinem wirklichen Vornamen.

Nach dem Abitur am Matthias-Grünewald-Gymnasium (MGG) im Jahre 1973 studierte er Theologie in Freiburg und Jerusalem. Immer wieder zog es ihn in die Zentren der katholischen Kirche: Sehr häufig verbrachte er seinen Geburtstag Anfang Juli in Rom.

Nach seiner Priesterweihe im Jahre 1980 waren die ersten Stationen seines seelsorgerischen Wirkens ein Praktikum in Mühlheim sowie Kaplanstellen in Löffingen und Malsch. Seine erste Pfarrstelle hatte er für zwei Jahre in Sulzbach bei Mosbach. Danach war er 15 Jahre Pfarrer in Ewattingen, das im Südschwarzwald zwischen Donaueschingen und dem schweizerischen Schaffhausen liegt. Im Jahre 2000 wechselte Joachim Werner als Kooperator in die Pfarrei Neukirch bei Furtwangen. 2014 erkrankte Werner dann schwer und wurde in der Folge offiziell in den Ruhestand versetzt. Er wohnte aber weiter im Pfarrhaus Neukirch und übernahm regelmäßig noch Gottesdienste.

"Haba" war einer der Hauptinitiatoren der Treffen der MGG-Ehemaligen. Beim letzten Treffen im vergangenen April in Osterburken konnte der Pfarrer wegen einer akuten Schwächung die Führung im Römermuseum schon nicht miterleben. Viele seiner ehemaligen Schulkameraden, die noch in der Heimatregion leben, trauern um diesen manchmal eigenwilligen, aber liebenswerten Menschen. Zu seinem Abiturjahrgang gehört unter anderem Pfarrer Andreas Rapp aus Hardheim.

Auf eigenen Wunsch wird Pfarrer Joachim Werner am Donnerstag an seinem vorletzten Wirkungsort in Ewattingen beigesetzt. Die Trauerfeierlichkeiten für Werner, der im 38. Priesterjahr verstorben war, finden am morgigen Donnerstag um 14 Uhr in der dortigen Pfarrkirche St. Gallus statt. An das Requiem schließt sich das Begräbnis auf dem Friedhof an.