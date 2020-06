Von Markus Wetterauer

Neckar-Odenwald-Kreis. 21 Menschen sind bisher im Neckar-Odenwald-Kreis nach einer Corona-Infektion gestorben. 447 Menschen infizierten sich in den vergangenen Wochen mit dem Virus. Corona ist die erste größere Epidemie seit Jahrzehnten, mit der die Region zu kämpfen hat. Doch beileibe nicht die erste. Früher machte den Menschen vor allem die Pest zu schaffen. Sie wirkte sich noch viel dramatischer aus als Corona heute. Davon zeugen Spuren in vielen Orten im Neckar-Odenwald-Kreis, vor allem auch im Bauland.

Es begann meist mit Fieber, dann taumelten die Leute und konnten sich nicht mehr auf den Beinen halten. Kurze Zeit später bekam die Haut schwarze Flecken und ein paar Tage später kam der Tod. Die erste große Pest-Epidemie in Europa begann 1347 am Schwarzen Meer und breitete sich rasant auf dem ganzen Kontinent aus.

Nur ein Jahr später, 1348, wütete der "Schwarze Tod" auch in Mosbach und weiteren Orten im Odenwald und Bauland. Davon zeugt die ehemalige Wallfahrtskirche St. Mauritius im Osterburkener Stadtteil Hemsbach. Bauarbeiten an der Kirche in den Jahren 1348 und 1349 sind offenbar zum Dank für die überstandene Pest-Epidemie ausgeführt worden. Denn in der Kirche wurden drei namenlose Jungfrauen verehrt – und zum Schutz vor Seuchen um Hilfe angerufen.

Ursache für die Pest sind Bakterien, die üblicherweise in Ratten leben. Flöhe der Ratten übertragen die Bakterien dann auf die Menschen. Das war bis 1897 unbekannt, und so verbreiteten sich um Krankheiten wie die Pest und andere Seuchen schnell Mythen und falsche Nachrichten – ganz ähnlich wie heute Fake News rund um Corona.

Darauf weist der Wissenschaftler Michael Stolberg von der Universität Würzburg hin. Er forscht über die Geschichte der Medizin. Und eine weitere Parallele sieht er zu heute: Wenn Seuchen grassieren, dann wird schnell nach einem Sündenbock gesucht. Im Mittelalter schob man oft jüdischen Bewohnern die Schuld in die Schuhe. Das war 1349 in Mosbach der Fall und führte dazu, dass die jüdische Gemeinde in der Stadt ausgelöscht wurde.

Die Pest wütete auch in Oberwittstadt – und zwar so schlimm, dass auf dem damaligen Friedhof neben der Kirche kein Platz mehr war, um die Toten zu begraben. Foto: Helmut Frodl

Besonders schlimm wütete die Pest zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs (1618–1648) in den Dörfern und Städten im Odenwald und Bauland. Schlachten fanden hier kaum statt. Dafür zogen Truppen der Kriegsgegner durchs Land. Die Soldaten quartierten sich bei den Menschen ein und raubten und brandschatzten. Die Bewohner verarmten und hungerten. Krankheits-Erreger hatten bei den geschwächten Menschen ein leichtes Spiel. Und so gibt es kaum einen Ort, in dem es keine Pest-Toten zu beklagen gab.

1624 wütete die Seuche in Oberwittstadt so schlimm, dass es auf dem Friedhof neben der Kirche bald keinen Platz mehr gab, um die Toten zu begraben. In den Kriegsjahren von 1632 bis 1637 starben noch einmal 230 Einwohner aus Oberwittstadt, wie aus alten Kirchenbüchern hervorgeht. Ähnlich war die Situation in Merchingen und Ballenberg.

Manche Orte waren schließlich nach Jahren der Plünderung, des Hungers und Krankheiten ganz entvölkert. So lebte in Wagenschwend 1634 niemand mehr, 1640 war es auch im benachbarten Krumbach so weit. Auch Limbach und Scheringen litten enorm. Nach dem Krieg lebten beispielsweise in Limbach keine 20 Familien mehr, in Fahrenbach waren es gerade mal sieben. Das Dorf Leichtenweiler bei Neudenau gibt es heute gar nicht mehr – es wurde vermutlich wegen der Pest-Epidemien aufgegeben. Krass wüteten Krieg und Pest auch in Möckmühl, wo nach alten Quellen im Jahr 1635 rund 80 Prozent der Einwohner starben. Auch Osterburken wurde in den letzten Kriegsjahren von Kämpfen und Krankheiten heimgesucht.

Vor allem in Buchen raffte die Pest viele Familien dahin. Die Seuche war so schlimm, dass die Menschen im Glauben Zuflucht suchten. Sie legten ein Gelübde ab, dass sie künftig jedes Jahr mit einer feierlichen Prozession zu Ehren des Heiligen Rochus an die überstandene Seuche erinnern wollten. Schließlich gab es keine Familie, die damals nicht von der Krankheit betroffen war. Quellen sprechen von rund 300 Menschen, die in Buchen am "Schwarzen Tod" starben – bei nur 1500 Einwohnern. Weil auch viele Menschen aus den Nachbarorten in die Stadt geflüchtet waren, lag die Gesamtzahl der Opfer noch höher.

Quarantäne und Hygieneregeln halfen schon damals

Die beiden Totengräber berichten, dass 1635 "in den Monaten Juli, August, September und Oktober an die 1300 junge und alte Personen jammervoll dahingefallen und gestorben sind." Im Jahr darauf war der Spuk vorbei – zumindest vorerst. Medizinhistoriker Michael Stolberg erläutert, dass die meisten Epidemien die Eigenschaft haben, irgendwann wieder abzuflauen.

Geholfen haben möglicherweise Abwehr-Maßnahmen, um die Seuchen einzudämmen. Denn schon bei den Pestseuchen in früheren Jahrhunderten gab es Quarantäne, und es wurden Menschen von anderen isoliert: "So wollte man verhindern, dass sich die Seuche weiter ausbreitet." Das ging auch, ohne zu verstehen, wie die Krankheit entstand und wie sie sich verbreitete. Bakterien und Viren kannte man damals noch nicht.

Viele der Regeln, die heute zum Eindämmen der Corona-Epidemie gelten, gab es früher schon. Eine ganz wichtige war, genügend Abstand zu halten, wie Stolberg informiert. Die Gesunden bemühten sich demnach auch damals schon, auf keinen Fall mit Kranken in Kontakt zu kommen. Hostien, erzählt der Wissenschaftler, wurden zu Pest-Zeiten den Gläubigen nicht direkt gegeben, sondern vom Pfarrer auf einer kleinen Schaufel mit einem langen Stil überreicht.

Auch nach dem Dreißigjährigen Krieg trat die Pest immer wieder auf – bis hinein ins 18. Jahrhundert. Seitdem gilt sie zumindest in Europa als besiegt. Dafür kamen andere Seuchen: Cholera im 19. Jahrhundert, die erste große Grippewelle ab 1918 herum – die so genannte "Spanische Grippe", dann Typhus im Zweiten Weltkrieg und jetzt Corona.