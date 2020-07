Buchen. (mb) Mit einer Feier im kleinen Rahmen haben Schulrat, Landrat und Kollegium Margrit Wilder, Rektorin der Otfried-Preußler-Schule (OPS), am Dienstagvormittag in den Ruhestand verabschiedet. Designierter Nachfolger ist der bisherige Konrektor Carsten Zyder. Nur Kinder der Klasse 4a durften mit einem humorvollen Rap über die Persönlichkeit ihrer Klassenlehrerin zur Feier beitragen. Außerdem eröffneten Erwin Witt und Annika Zenkert die Feier im Duett instrumental mit der Weise "Ich hatt einen Kameraden".

Nach der Begrüßung durch Konrektor Carsten Zyder trat Schulrat Wolfgang Winkler ans Mikrofon. "Ich bin froh, dass wir eine würdige Verabschiedung gestalten können", sagte er zu Beginn seiner Ansprache. Denn immerhin sei Margrit Wilder fast 40 Jahre lang im Schuldienst tätig, davon elf Jahre als Rektorin der ehemaligen Sprachheil- und heutigen Otfried-Preußler-Schule.

Winkler ging auf Berufsstationen der scheidenden Rektorin ein. Die gebürtige Neckarsulmerin studierte an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg Grundschullehramt. Ihren Vorbereitungsdienst absolvierte sie an der Lohrtalschule in Mosbach. Danach arbeitete sie für die Johannes-Diakonie. Anschließend studierte sie Sonderschulpädagogik, erhielt danach aber zunächst keine Anstellung. Erst im Jahr 1987 trat sie wieder in den Schuldienst ein, und zwar in Dornstetten im Schwarzwald an einer Schule für geistig Behinderte.

"Sie haben dafür gekämpft, dass Sie wieder in den Neckar-Odenwald-Kreis kommen", stellte der Schulrat fest. "Aber der Landkreis musste erst eine Schule für Sie bauen." So wurde Wilder im Jahr 1990 nach Buchen versetzt, ein Jahr, nachdem die damalige Sprachheilschule errichtet worden war. Margrit Wilder wurde Konrektorin und im Jahr 2009 Rektorin. "Die Schullandschaft und die Sonderpädagogik haben sich in dieser Zeit rapide verändert", sagte Winkler und dankte der Rektorin für ihre "unglaubliche Leistung". Sie habe immer dafür gekämpft, Lehrerin zu sein und mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.

Landrat Dr. Achim Brötel ging in seiner Würdigung auf die Bedeutung der Sprachförderung bei Kindern und Jugendlichen ein. Immer mehr Kinder litten unter Entwicklungsstörungen in der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit. "Das ist eine Hypothek fürs Leben", stellte Brötel fest. Denn dadurch werde die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit gestört. Umso wichtiger sei die Arbeit zu bewerten, die die Lehrerinnen und Lehrer an der OPS leisteten. Als im Jahr 1998 die Schule in ihr jetziges Gebäude zog, habe Wilder diese Maßnahme schon als Konrektorin begleitet. Im Jahr 2009 schließlich trat sie die Nachfolge von Barbara Möller als Schulleiterin an.

"Was mir an Ihnen aber immer ganz besonders imponiert hat, ist die Tatsache, dass Sie in all den Jahren stets Lehrerin geblieben sind", sagte Brötel. "Sie waren stets mit Leib und Seele für ihre Klasse da." Der Landrat lobte die Sozialkompetenz und "das offene Ohr" der Pädagogin und bezeichnete die OPS als "Ihr persönliches Lebenswerk". Er bedankte sich bei Margrit Wilder mit einem Honiggeschenk und einem Blumengutschein für ihr jahrelanges Wirken.

Dem Dank und den guten Wünschen schloss sich Monika Schwarz, Geschäftsführende Schulleiterin der Buchener Schulen, an. Auch sie attestierte Margrit Wilder, ihren Beruf "mit Leib und Seele" ausgeübt zu haben. Sie bedauerte es, dass sich wegen der Corona-Pandemie das vergangene Schulhalbjahr ganz anders als erwartet entwickelt habe. "Wir Lehrer trauern der Normalität nach", sagte Schwarz. Denn der digitale Fernunterricht bedeute eine große Umstellung. "Der menschliche Kontakt zu den Schülern fehlt", stellte die Realschulrektorin fest. Sie wünschte Margrit Wilder, dass sie die für sie jetzt anbrechende Zeit ohne Ferien und Dienstanweisungen gemeinsam mit ihrem Mann genießen möge und dankte ihr für die gute Zusammenarbeit.

Elternbeiratsvorsitzender Michael Beck bedankte sich in Reimform im Namen der Eltern bei Margrit Wilder und überreichte ihr "Geld und Blumen in der Kiste". Auch das Lehrerkollegium steuerte ein nettes Gedicht zur Verabschiedung bei und sang später im Freien einen irischen Segenswunsch.

"Ich gehe mit kurzen Unterbrechungen seit dem Jahr 1962 in die Schule", merkte Margrit Wilder in ihren Dankesworten an. Der Umgang mit Kindern sei für sie das Wichtigste gewesen. "Die Neugier der Kinder, ihre unterschiedlichen Begabungen – das war für mich die schönste Herausforderung." Sie bedankte sich bei ihren Kollegen, den Rektor-Kollegen aus Buchen, der Landkreisverwaltung, dem Elternbeirat, dem Schulrat und ihrem designierten Nachfolger.