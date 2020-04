Buchen. (mb) Keine Gottesdienste, ausgefallene Erstkommunion, Fernhalten von Opa und Oma: Die Familie Slepkowitz aus Buchen feiert dieses Jahr Ostern ganz anders als sonst und ganz anders als geplant. Doch die fünfköpfige Familie sieht auch positive Seiten in dieser Situation.

Eigentlich hätten die Zwillinge Lara und Luca am Weißen Sonntag ihre erste Heilige Kommunion feiern sollen. Wegen der Corona-Krise wurden diese Feierlichkeiten allerdings im gesamten Erzbistum Freiburg abgesagt. Dumm nur, dass Kommunionanzug und -kleid schon gekauft sind. Die kann man zwar aufheben, das Wachstum der beiden Neunjährigen allerdings nicht aufhalten. Die Eltern werden den beiden Kindern wohl oder übel neue Festtagskleidung kaufen müssen, sollte die Feier in einem halben oder in einem Jahr nachgeholt werden. Die Einladungen mit dem ursprünglichen Termin sind längst verschickt, auf der Kommunionkerze steht das alte Datum, ebenso auf den eigens gedruckten Servietten. Doch all das rückt für die Slepkowitz‘ in den Hintergrund. "Die Gesundheit geht vor", sagt der neunjährige Luca.

Bei allem Verständnis für die Corona-Maßnahmen schwingt allerdings auch ein wenig Wehmut mit, zumindest bei Mutter Katja. Als die für die Kommunionkinder festgelegten Termine eintraten, dachte sie öfter daran, wie es wohl gewesen wäre, wenn alles wie geplant verlaufen wäre: der abgesagte Kommunionunterricht, der Gottesdienst an Palmsonntag, die Generalprobe für die Kommunionkinder. Stattdessen verfolgte die ganze Familie den Palmsonntaggottesdienst im Livestream mit. Die Kinder hatten zwei Kerzen rechts und links vom Laptop aufgestellt und Palmzweige aufgehängt. Zu Katja Slepkowitz‘ Überraschung sah sich sogar der dreijährige Louis den Gottesdienst vor dem Bildschirm aufmerksam an.

Gemeindereferentin Birgit Allabar hat an die Eltern der Kommunionkinder Informationen per E-Mail geschickt. Damit bereitet Katja die Kinder auf die Feiertage vor, erklärt ihnen Bedeutung und Hintergründe. Und natürlich nehmen sie an den Gottesdiensten in der Karwoche und an Ostern teil, virtuell per Livestream.

Würde die Familie Ostern wie immer feiern, wäre sie an Karfreitag in die Kirche gegangen. Die fünf würden am Ostersonntag nach dem Gottesdienst gemeinsam Essen gehen. Danach würden sie Oma und Opa sowie die Uroma im Geriatriezentrum in Walldürn besuchen. In diesem Jahr wollten Katja und die Kinder am Ostermontag in Hettingen den Gottesdienst mit den dortigen Erstkommunikanten feiern als Vorbereitung auf die für den Weißen Sonntag geplante Erstkommunion der Zwillinge.

Stattdessen bleibt die Familie zuhause. Und das ist vor allem für Vater Alexander an Ostern etwas ganz Besonderes. "Das ist mein erstes Ostern komplett daheim", sagt er. Normalerweise würde der Bäckermeister Torten backen sowie Festessen vorbereiten und kochen – für Feierlichkeiten, die in diesem Jahr abgesagt wurden.

Stattdessen steht die Familie im Mittelpunkt. "Wir kochen uns etwas Schönes zusammen", sagt Alexander. Die Ostereiersuche findet zu Hause statt. Osterwünsche tauschen die Familienmitglieder telefonisch oder am Computer über Skype miteinander aus. Katja Slepkowitz hat Louis in den vergangenen Tagen Fahrradfahren beigebracht. Die Familie genießt die gemeinsamen Mahlzeiten und spielt häufig Gesellschaftsspiele. Sie basteln gemeinsam und gehen viel spazieren. "Wir genießen es, dass unser Papa so oft zuhause ist", sagt Louis. "So war es noch nie."