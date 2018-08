Die Erschließungsarbeiten im Gebiet "Weingärten/Stürzwasen" (Foto) am östlichen Ortsrand von Schlierstadt sind abgeschlossen. In diesem Gebiet sind zehn Bauplätze neu entstanden. Der Ortschaftsrat beschäftigte sich jüngst sogar bereits mit dem ersten Bauantrag. Foto: Helmut Frodl

Osterburken-Schlierstadt. (F) Vor zwei Jahren befasste sich der Gemeinderat mit dem für den Stadtteil Schlierstadt so immens wichtigen Thema der Erschließung weiterer Bauplätze im Gebiet Weingärten/Stürzwasen" am östlichen Ortsrand oberhalb der Geisbergstraße in Schlierstadt.

In der damaligen Sitzung im Juli 2016 stellte der städtische Bauamtsleiter Matthias Steinmacher dem Gremium drei mögliche Erschließungsabschnitte vor, wobei sich das Gremium nach eingehender Beratung und Abwägung der Baukosten für die erste Variante, entschied. Diese sieht die Erschließung von zehn Bauplätzen vor. Der Ortschaftsrat Schlierstadt hatte sich damals im Vorfeld ebenfalls für diese Variante ausgesprochen.

Daraufhin wurde die Verwaltung beauftragt, die weiteren erforderlichen Schritte mit der Erstellung der Ausführungsplanung sowie Grundstücksverhandlungen einzuleiten.

Mit den Erschließungsarbeiten konnte dann im Frühjahr dieses Jahres durch die Baufirma Konrad begonnen werden. Diese konnten dann vor wenigen Wochen abgeschlossen werden, sodass jetzt mit dem Bau von dringend benötigtem Wohnraum begonnen werden kann.

In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates befasste sich dieser bereits mit dem ersten vorliegenden Bauantrag, der befürwortet an den Gemeinderat der Stadt Osterburken weitergegeben wurde.

Die Baukosten für die Erschließung dieses Neubaugebiets belaufen sich auf rund 600.000 Euro.