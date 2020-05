Osterburken. (pol) Ein freilaufender Rottweiler hat am Freitagabend in Osterburken einen Yorkshire-Terrier angegriffen und schwer verletzt. Gegen 19.30 Uhr war eine 33-Jährige mit ihrer Familie und ihrem Yorkshire-Terrier nahe des Osterburkener Sportplatzes unterwegs. Auf dem Parkplatz begegneten sie dem Rottweiler samt Herrchen. Der nicht angeleinte Rottweiler biss den Yorkshire-Terrier und verletzte diesen dabei so schwer, dass er in die Tierklinik gebracht werden musste. Die Polizeihundeführerstaffel prüft nun, ob Verstöße vorliegen.