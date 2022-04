Osterburken. (F) Zu einer lebens- und liebenswerten Umwelt gehört auch eine saubere Stadt. Doch die Sauberkeit lässt bisweilen zu wünschen übrig, da es einige nicht lassen können, ihren Müll achtlos in der Gegend zu verteilen. Deshalb gab es vor Kurzem in Osterburken die von der Verwaltung initiierte Aktion "Saubere Stadt", an der sich neben vielen freiwilligen Helfern auch die Astrid-Lindgren-Schule in Bofsheim sowie die Schule am Limes in Osterburken beteiligten.

Foto: Helmut Frodl

Von Letzterer waren 200 Schulkinder von der ersten bis vierten Klasse unterwegs, um den umherliegenden Müll einzusammeln, den so mancher Zeitgenosse achtlos weggeworfen hatte. Sie kamen mit zahlreichen gefüllten Müllsäcken ans Schulgebäude zurück, wo sie in der Aula von Bürgermeister Jürgen Galm empfangen wurden, der sich bei den kleinen fleißigen Helfern bedankte. Auf seine Frage, was sie denn so alles eingesammelt hätten, kam von den Grundschülern: Glasscherben, Zigarettenstummel, Plastik- und Glasflaschen sowie sogar eine Badewanne. Zum Dank gab es vom Bürgermeister Gummibärchen.

Neben Schülern der Schule am Limes (Foto oben) sammelten auch viele kleine Helfer von der Astrid-Lindgren-Schule Müll ein. Foto: Helmut Frodl

Zur Säuberungsaktion in Osterburken begrüßte Galm an der Baulandhalle mehr als 20 freiwillige Helfer mit Kindern, darunter auch einige Mitglieder des Gemeinderats. Nach kurzer Beratung mit Bauamtsleiter Matthias Steinmacher, der die Aktion organisierte, ging es dann los: In mehrere Gruppen aufgeteilt, füllten die Freiwilligen in den Bereichen der Rosenberger Straße, im Stadtgebiet um den Bahnhof, in der Güterhallenstraße und rund um das Kastell ihre Müllsäcke und luden sie auf ein Fahrzeug des Bauhofs. Im Anschluss gab es ein kräftiges Vesper, und Bürgermeister Galm bedankte sich bei den Helfern für ihre tatkräftige Unterstützung zum aktiven Schutz der Umwelt.

Nach getaner Arbeit ließ man – wie hier in Hemsbach – den Müllsammeltag mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen. Foto: privat

Auch in Bofsheim wurde die Säuberungsaktion erfolgreich durchgeführt, wie Ortsvorsteher Werner Geiger berichtete. Neben den kleinen Umweltschützern der Astrid-Lindgren-Schule beteiligten sich viele weitere Helfer. Das Ergebnis zeigte, so Geiger, dass wiederum einiges Material, das die Landschaft und die Natur belastet, vorgefunden wurde. Der eingesammelte Müll wurde zur weiteren sachgerechten Entsorgung vor dem Feuerwehrgerätehaus anschaulich ausgebreitet. Bei der Abschlussbesprechung dankte Ortsvorsteher Werner Geiger allen Beteiligten für ihren lobenswerten und vorbildlichen Einsatz für eine saubere Umwelt.

Einen ebenso vorbildlichen Einsatz leisteten die Einwohner von Hemsbach. Auch hier wurde viel Müll eingesammelt, worüber sich Ortsvorsteher Christoph Groß freute. Mit einem gemütlichen Beisammensein klang dort der Sammeltag am Brunnenplatz aus.

Aufgrund der hohen Schneedecke am Tag der Säuberungsaktion wurde diese in Schlierstadt abgesagt.