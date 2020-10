Osterburken. (joc) Ministerin Dr. Susanne Eisenmann (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg) besuchte am Freitagnachmittag auf Einladung des Neckar-Odenwald-Kreises das Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO). Dabei konnte sie sich anhand von Plänen auch bereits ein Bild vom vorgesehenen Neubau der für die Region so bedeutenden Schule in Trägerschaft des Kreises machen. Nach der Kostenschätzung wird der Ersatzneubau 25 Millionen Euro (!) kosten. Nach Angaben von Landrat Achim Brötel möchte man schon im Frühjahr 2022 mit dem Bau beginnen, er soll im Sommer 2024 fertig sein.

Landrat Achim Brötel und GTO-Schulleiterin Oberstudiendirektorin Regina Krudewig-Bartel begrüßten die Gäste: Neben Minister Peter Hauk, Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm, einigen Kreisräten und Vertretern von GTO und Landratsamt galt der besondere Gruß den vielen Schülern, die sich diesen Freitag Nachmittag eigens frei genommen hatten, um mit der Kultusministerin ins Gespräch zu kommen.

Und das honorierte die Ministerin auch, die sich viel Zeit nahm für die rege Diskussion mit den GTO-Schülerinnen und -schülern.

Landrat Achim Brötel sagte eingangs, dass er sich sehr über den Besuch der Ministerin freue: "Das ist eine große Ehre für uns!" Dann ging der Landrat auf die Notwendigkeit des Neubaus des GTO ein: "Es war für uns alle ein Schlag, als wir aus heiterem Himmel erfahren haben, dass es hier im Gebäude Belastungen (PCB) gibt, die zwar weit unterhalb des Interventionswerts liegen, aber eben trotzdem einen akuten Handlungsbedarf auslösen." Somit sei die ursprünglich geplante Generalsanierung auf einen Schlag hinfällig gewesen.

Stattdessen hätten dann ein Aufgabeverfahren für das gesamte Hauptgebäude und Planungen für einen Ersatzneubau initiiert werden müssen. Dies in einer Größenordnung von 25 Millionen Euro, wobei Brötel mutmaßte, dass man hier wohl ein "wahrscheinlich plus X" hinzufügen müsse. Aber man nehme diese Herausforderung natürlich an. Probleme seien immer noch dazu da, dass man sie löse. Schulleitung, Lehrerkollegium, Schülerinnen und Schüler, die Eltern, also die gesamte Schulfamilie, hätten hier wirklich hervorragend mitgezogen, wofür sich der Landrat bedankte. Aus der Schule im Umbruch sei somit längst eine Schule im Aufbruch geworden. Dr. Brötel hoffte, dass die Ministerin diesen Eindruck auch so gewinne und mit nach Stuttgart nehme.

Aus dem durchgeführten Architektenwettbewerb hätte man einen tollen Siegerentwurf. Für den Kreis als Schulträger sei es wichtig, dem neuen Schulhaus sowohl eine gute Außenwirkung als auch eine hohe Innenraumqualität zu verschaffen. Beides gehöre nämlich untrennbar zusammen, weil Schule heute eben nicht nur Lernraum, sondern vor allem auch Lebensraum sei.

Der Förderantrag sei fristgerecht in der letzten Woche beim Regierungspräsidium eingereicht worden. Der Landrat dazu: "Wir waren da jetzt im Turbogang unterwegs."

Zum Zeitplan meinte der Landrat: "Im Frühjahr 2022 wollen wir mit dem Neubau beginnen und im Sommer 2024 fertig sein. Das ist, da wir ja parallel zum fortlaufenden Schulbetrieb bauen müssen, allerdings schon ein sehr ambitionierter Zeitplan."

Für die Realisierung brauche man eine Förderzusage des Landes, so Brötel. Für die Sanierung sei man damit schon durch gewesen. Beim Ersatzneubau stehe man jetzt aber wieder ganz hinten in der Schlange. Der Landrat betonte, dass man hier sehr auf die persönliche Unterstützung der Ministerin hoffe. "Darum möchte ich Sie an dieser Stelle auch ganz ausdrücklich bitten!" Die PCB-Belastung dulde einfach keinen Aufschub.

In diesem Zusammenhang lobte der Landrat schon einmal die Initiative der Ministerin: "Ein hervorragendes Signal war es, dass es Ihnen gelungen ist, die Kostenrichtwerte bei der Schulbauförderung endlich an die Realität anzupassen. Das wird uns jedenfalls sehr helfen. Vielen herzlichen Dank für Ihren großen persönlichen Einsatz in dieser wirklich wichtigen Frage."

Dann ging Brötel auf den Stellenwert des Osterburkener Gymnasiums ein: "Das GTO ist als Gymnasium in gebundener Ganztagsform h in der Bildungslandschaft unseres Landes etwas ganz Besonderes!" Ein Ganztagsgymnasium in gebundener Form habe allerdings auch andere räumliche Anforderungen. Deshalb würde man gerne auch über die genehmigten Programmflächen im Raumprogramm noch einmal mit der Ministerin, ihrem Haus und dem Regierungspräsidium ins Gespräch kommen, wünschte Landrat Dr. Brötel.

GTO-Schulleiterin Oberstudiendirektorin Regina Krudewig-Bartel fasste im Anschluss in einem Schnelldurchlauf die Geschichte des GTO zusammen. Der 1965 gegründete "Exot in der Schullandschaft" sei eine allgemeinbildende Schule im ländlichen Raum und für den ländlichen Raum. Und das sei wörtlich zu nehmen, denn die geschätzte Bildungseinrichtung würden Schüler aus 100 Ortschaften (!) besuchen. Dies mache das GTO zu einer ganz besonderen Schule.

Dies griff Kultusministerin Eisenmann gerne auf. Und sie bestätigte, dass das GTO etwas ganz Besonderes sei. "Und weil das so ist, muss man sich das auch anschauen", erläuterte sie ihre schnelle Zusage für einen Besuch. Im Hinblick auf den Neubau sicherte sie ihre Unterstützung zu: "Wir müssen uns zusammen setzen und sprechen, damit wir die bestmögliche Lösung hinbekommen."

Anschließend diskutierte die Ministerin mit den Schülerinnen und Schülern des GTO. Nach einem kurzen Rundgang durch das Schulgebäude stellte das Büro Muffler Architekten aus Tuttlingen die Pläne für den Ersatzneubau des Osterburkener Gymnasiums vor. Und zum Abschluss des Nachmittags trug sich die Kultusministerin noch ins Goldene Buch der Stadt Osterburken ein.