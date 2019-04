Osterburken. (pol/rl) Zu einem Garagenbrand in der Adolf-Kolping-Straße kam es am heutigen Donnerstag. Nachdem das Feuer gegen 11.40 Uhr gemeldet wurde, setzten sich die Feuerwehren aus Osterburken und Buchen mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften in Bewegung. Vor Ort und konnten sie ein Übergreifen der Flammen auf die Gebäude neben der Garage verhindern.

Eine Person kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung leicht verletzt ins Krankenhaus. An der Garage selbst entstand etwa 50.000 Euro. Als Ursache wird heiße Asche vermutet.