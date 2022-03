Osterburken. (ahn) "Mit Sorgfalt und Freundlichkeit den Kunden einen größtmöglichen Nutzen bieten", das wolle man auch am neuen Standort in Osterburken realisieren, sagte am gestrigen Freitag Andreas Beuchert, der zusammen mit seinem Bruder Stefan Beuchert die Geschäftsführung von Meister Beuchert Hörsysteme bildet. In den neuen schmucken Räumlichkeiten im Gesundheitszentrum begrüßte er zusammen mit den Angehörigen der Familie Beuchert unter anderem Bürgermeister Jürgen Galm sowie Innenarchitektin Monika Oettli und Martin Kohler, Chef von Kohler Grohe Architekten aus Heilbronn. Anlass für die Zusammenkunft unter Einhaltung der Corona-Regeln war die offizielle Einweihung der neuen Filiale von Meister Beuchert Hörsysteme.

"Schön ist es geworden", waren sich die Gäste einig, die die warm und angenehm gestalteten Räume bewunderten. Neben dem einladenden Empfangsbereich gibt es unter anderem drei schalloptimierte Hörakustikstudios. Außerdem hat das Familienunternehmen am neuen Standort in Osterburken ein Zentrum für Kinder-Hörversorgung im Neckar-Odenwald-Kreis integriert.

Seit inzwischen 37 Jahren bietet das Familienunternehmen Lösungen für alle Bereiche der Hörakustik und der Hörgesundheit. Dazu gehören neben der Höranalyse und den Hörgeräteanpassungen unter anderem auch Beratungen zu Lärmschutz und Tinnitus sowie eine systematische Gehörtherapie.

"Mit großer Freude und Frohsinn sind wir hier vor gut zwei Wochen gestartet", sagte Andreas Beuchert an seine Gäste gewandt. Eigentlich habe man nach einem halben Jahr Bauzeit schon früher eröffnen wollen, doch wegen Probleme mit der Telefonleitung habe man den Eröffnungstermin auf den 1. März verschieben müssen.

Bereut haben die Verantwortlichen des Familienunternehmens die Eröffnung des neuen Standorts nicht – im Gegenteil, wie Andreas Beuchert erklärte. "Wir haben sofort gespürt, wie groß der Bedarf und wie richtig unsere Entscheidung ist, hier in Osterburken unseren vierten Standort zu eröffnen." Neben der neuen Filiale in der Römerstadt ist Meister Beuchert Hörsysteme noch in Mosbach, Heilbronn und Bad Friedrichshall für die Kunden vor Ort – "angefangen bei unserer Hauptaufgabe, der qualifizierten und wissenschaftsbasierten Hörgeräte-Anpassung über die Hörvorsorge mit Hörtests und Gehörschutzberatungen bis hin zur Implantat-Anpassung und Betreuung", sagte Beuchert.

Das Familienunternehmen verfüge mit seinem hochqualifizierten Team mit 24 Mitarbeitern, davon zehn Meistern, wobei in diesem Jahr noch zwei hinzukommen, fünf Pädakustikern, die für das Wohl der Kinderohren zuständig sind, und fünf Implantat-Beratern, über ein überdurchschnittliches Know-how, so der Geschäftsführer. Gleichzeitig betonte er die Stärken eines Familienunternehmens, das "individueller, schneller und persönlicher auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen kann als die großen Hörakustik-Ketten".

Abschließend dankte er den Architekten, der bauausführenden Firma Hollerbach-Bau aus Hardheim, die zugleich Eigentümer des Fachmarktzentrums und des darin integrierten Gesundheitszentrums in Osterburken ist, den Partnern, den Lieferanten, seinem Team und den Nachbarn, von denen unter anderem Vertreter der AOK und der Kastell-Apotheke anwesend waren.

Anschließend ergriff Bürgermeister Jürgen Galm das Wort, der dem Familienunternehmen die Glückwünsche der Stadt zur Eröffnung überbrachte. Das Stadtoberhaupt hob nicht nur die freundliche Gestaltung der Räumlichkeiten hervor, sondern verlieh auch seiner Freude darüber Ausdruck, dass Meister Beuchert Hörsysteme Osterburken als neuen Standort ausgesucht habe. "Hier im Gesundheitszentrum ist nun alles beieinander. Das ergänzt sich sehr gut", so Galm, der in diesem Zusammenhang auch der Firma Hollerbach dankte.

Wie wertvoll die fünf Sinne seien, merke man erst, wenn diese beeinträchtig seien, so Galm. Beim Verlust des Hörsinns bestehe sogar die Gefahr der inneren Immigration. Deshalb sei gutes Hören immens wichtig. "Dazu werden Sie hier mit Ihrer Kompetenz beitragen", sagte Galm an die Familie Beuchert gewandt, in die er großes Vertrauen habe.