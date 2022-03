Osterburken. (pm) Aus der Not eine Tugend zu machen ist keine leichte Aufgabe. Doch das Osterburkener Unternehmen AZO hat genau das geschafft. Anfang Dezember 2021 ging in einer ungenutzten Weihnachtsmarkthütte die AZO-Teststation auf dem Werksgelände in der Rosenberger Straße in Betrieb. Unter der Woche werden dort von 6 bis 9 Uhr und von 13 bis 15 Uhr Corona-Schnelltests angeboten. Die Online-Anmeldung sowie die Mitteilung der Ergebnisse erfolgt dabei ganz regulär über die unabhängige Software des DRK. Die Durchführung der Tests jedoch übernimmt AZO persönlich und scheute weder Kosten noch Mühen, um freiwilligen Helfern aus der Belegschaft die nötigen Weiterbildungen zu ermöglichen. Nach nun drei Monaten ist klar: Diese Mühen haben sich gelohnt.

Mit täglich rund 160 durchgeführten Tests ist die AZO-Teststation eine der meistbesuchten Corona-Teststellen der Region. Gründe hierfür sind vor allem die verkehrsgünstige Lage und die besucherfreundlichen Öffnungszeiten. Aber auch die Motivation der Mitarbeiter spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg. Die Zusammenarbeit als Team funktioniert tadellos und macht Spaß – und das spüren auch die Kunden, von denen inzwischen viele regelmäßig kommen.

Dieser Erfolg freut AZO und das DRK gleichermaßen, denn die durch den Testbetrieb erwirtschafteten Einnahmen werden vom DRK direkt abgerechnet. AZO selbst stellt hier lediglich seine Lohnkosten in Rechnung – und spendet davon einen Teil für den guten Zweck zurück. Für Dezember und Januar konnten so bereits 4400 Euro von AZO an das DRK überwiesen werden.

Steffen Horvath, Kreisgeschäftsführer des DRK Buchen, betont: "Es ist sehr beeindruckend, dass Industrie und eine Hilfsorganisation so eng zusammenarbeiten. Mit Familie Zimmermann und dem gesamten Unternehmen AZO haben wir einen verlässlichen und starken Partner gefunden – und von dieser Partnerschaft profitieren nicht nur wir, sondern alle Bürger, denen diese Teststation zur Verfügung steht. "Natürlich wären wir alle froh, die Testung bald beenden zu können, doch leider zeigen die aktuellen Zahlen, dass diese Zusammenarbeit noch eine Weile fortgesetzt werden muss."

Aus diesem Grund wird AZO auch weiterhin die Teststation betreiben und hat das Testangebot nun auch um die sogenannten "Lolli-Tests" für die Testung von Kleinkindern erweitert. Damit möchte das Unternehmen einen weiteren wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie.