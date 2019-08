Osterburken-Bofsheim. (pol/rl) Nach einem Streit in der Rinschbachstraße wurde ein 30-Jähriger in der Nacht zum Samstag festgenommen. Laut Polizeibericht soll der Mann in den frühen Morgenstunden zunächst mit einem Feuerlöscher in das offene Fenster einer Wohnung gespritzt haben. Daraufhin kam es zum Streit.

Dabei soll der 30-Jährige ein Messer gezückt haben, mit dem er im Anschluss auch auf die Zimmertür des Bewohners einstach. Dabei verletzten sich der 30-Jähriger und der Zimmerinhaber leicht. Nachdem die Polizei gegen 3.45 Uhr eingetroffen war, hatte sich die Lage wieder beruhigt.

Der 30-Jährige war mit etwa 1,92 Promille stark betrunken. Um weiteren Streit zu vermeiden, wurde er festgenommen. Zuvor wurde er noch in einem Krankenhaus behandelt.