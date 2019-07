Osterburken. (pol/van) Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochnachmittag auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Boxberg in Richtung Würzburg gekommen, wie die Polizei berichtet.

Gegen 16.45 Uhr soll ein Motorradfahrer gestürzt sein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte es im Baustellenbereich vermutlich wegen eines Pannenfahrzeugs einen Stau gegeben, weshalb alle Fahrzeuge bremsen mussten. Dies hatte der Biker offenbar zu spät bemerkt und war gegen das Heck eines Fahrzeugs gefahren.

Ein Sanitäter, der den Unfall mitbekommen hat, soll anschließend Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt haben. Da die Fahrbahn blockiert war, sich der Verkehr in der Baustelle vor der Unfallstelle staute und deshalb das Bilden einer Rettungsgasse nicht möglich war, mussten die Rettungsfahrzeuge auf der anderen Seite anfahren. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Deswegen musste auch die Fahrbahn in Richtung Heilbronn gesperrt werden.

Der Mann wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ob Lebensgefahr besteht, ist bislang nicht bekannt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, ist der 43 Jahre alter Biker am Mittwochabend in einer Spezialklinik verstorben.

Update: Donnerstag, 11. Juli 2019, 9.45 Uhr