Osterburken. (bg) Auf den Schildern an den Osterburkener Ortseingängen soll künftig die Zusatzbezeichnung "Römerstadt" auf das besondere geschichtliche Erbe Osterburkens hinweisen. Der Gemeinderat sprach sich am Dienstag einstimmig dafür aus, die entsprechende Genehmigung beim baden-württembergischen Innenministerium zu beantragen, das hier das letzte Wort hat.

Die Fraktion der Freien Wähler hatte im Juni den Antrag eingebracht, die Bezeichnung "Römerstadt" in den Stadtnamen von Osterburken mitaufzunehmen. Dieses bereits von der Verwaltung angedachte Vorhaben stieß schnell auf Zustimmung, so dass jetzt bereits die Beschlussfassung auf der Tagesordnung stand.

Zuvor fasste Bürgermeister Galm die römisch-germanische Vergangenheit Osterburkens und das Bemühen um die Bewahrung des historischen Erbes zusammen.

Die Römer haben, so Galm, bei der Besetzung des heutigen Baulands den Grenzwall Limes auf einer 80 Kilometer langen schnurgeraden Linie von Walldürn nach Welzheim errichtet und an dessen Schnittstelle mit dem Kirnautal ein Kastell gebaut und darin 500 Soldaten stationiert. Von etwa 160 bis 260 n. Chr. bewachten römische Soldaten hier eine Grenze, die den mediterranen Kulturraum von dem der Germanen trennte.

Galm erinnerte daran, dass schon früh im 19. Jahrhundert die Römerforschung einsetzte und das Areal des Kastells nach Abschluss der staatlich finanzierten Forschungen durch die Reichslimeskommission Ende des 19. Jahrhunderts auf Initiative der Bürgerschaft in öffentlichen Besitz gebracht wurde. Man habe seinerzeit die außergewöhnlich gut erhaltenen Grundmauern konserviert. Die Eröffnung der Ruinenstätte jähre sich im kommenden Jahr zum 125. Male.

Das Wissen und der Stolz, in einer Römerstadt zu leben, sei seither tief im Bewusstsein der Bevölkerung verankert, betonte Galm und erinnerte unter anderem daran, dass es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sogar einen "Fußball-Club Castellum Romanum" gegeben hat.

Nach 1945 hätten Bauarbeiten zahlreiche und vor allem einmalige Befunde zu Tage gefördert, so im Jahr 1974 ein gut erhaltenes römisches Badegebäude, worauf von geschichtsbegeisterten Einwohnern ein historischer Verein mit dem Ziel gegründet worden sei, die Ruine zu erhalten. Aus dem darüber errichteten Schutzbau sei das Römermuseum geworden, das unter fachlicher Aufsicht des Badischen Landesmuseums Karlsruhe stehe.

Im Jahr 1982 sei man bei Vorarbeiten zum Bau der Brücke über die Bahngleise in vier Meter Tiefe auf eine archäologische Sensation gestoßen – auf einen komplett aus Holzgebäuden bestehenden römischen Tempelbezirk. Osterburken sei damit zu einem Schlüsselbefund römischer Religionsgeschichte und Zimmermannstechnik geworden.

Längst stelle der Titel "Römerstadt Osterburken" ein Markenzeichen dar. Mit der Aufnahme des Limes in die UNESCO-Welterbe-Liste liege der Stadtkern in der archäologisch besonders überwachten Kernzone des Welterbes; das Römermuseum Osterburken genieße als überregionales Informationszentren am Welterbe "Obergermanisch-raetischer Limes" weithin Beachtung.

Der Bürgermeister wies abschließend darauf hin, dass nach einer kürzlich erfolgten Änderung der Gemeindeordnung Gemeinden nun Bezeichnungen führen dürfen, die auf der geschichtlichen Vergangenheit, der Eigenart oder der heutigen Bedeutung der Gemeinde beruhen.

Die Antragstellung bedarf der Drei-Viertel-Mehrheit des Gemeinderats. Im Osterburkener Gremium fiel der Beschluss einstimmig. Wenn das Innenministerium die Genehmigung erteilt, können die Ortsschilder Zug um Zug ausgetauscht werden. Die Kosten seien, wie der Bürgermeister auf Anfrage aus dem Gemeinderat sagte, bei 17 Schildern und einem Stückpreis von 100 bis 150 Euro überschaubar.