Osterburken/Neckar-Odenwald-Kreis. (joc) "Die Kreisschulen werden 2022 unser klarer Investitionsschwerpunkt sein", betonte Landrat Dr. Brötel bei der Vorstellung des Haushaltsplans in der jüngsten Sitzung des Kreistags. Die größte Maßnahme ist dabei das 26-Millionen-Euro-Projekt Neubau des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO). Hier sind für das kommende Jahr zehn Millionen Euro eingeplant. Das sind mehr als zwei Drittel der geplanten Gesamtinvestitionssumme 2022.

Aber auch die anderen Kreisschulen stehen im nächsten Jahr im Fokus. So sind mehrere Investitionen in die weitere Digitalisierung vorgesehen – "eine Aufgabe mit ebenfalls hoher Priorität", so der Landrat. Außerdem soll die Ausstattung der gewerblichen Schulen in Buchen und Mosbach mit zeitgemäßen Maschinen deutlich verbessert werden.

Mit großer Freude haben Eltern und Schüler im Bauland und der angrenzenden Region die Nachricht aufgenommen, dass der Neubau des GTO in den nächsten Wochen starten kann. Auch die Stadt Osterburken sehnt den Neubau herbei und leistet mit der Bereitstellung von Gelände hierfür einen wichtigen Beitrag. Im Herbst dieses Jahres erfolgt bereits die Rodung der dort stehenden Bäume. Wenn dies abgeschlossen ist, kann mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen werden. Die Baugenehmigung liege bereits vor, hieß es Anfang dieser Woche im Kreistag.

Parallel dazu hat das beauftragte Architekturbüro Muffler aus Tuttlingen in Zusammenarbeit mit den Fachplanern des Kreises mit Hochdruck an der Werkplanung gearbeitet. Somit können bereits Ende des Monats jetzt die ersten Ausschreibungen erfolgen, hieß es zum weiteren Zeitplan. Momentan warte man sehnsüchtig auf den Förderbescheid des Landes, so Dr. Brötel.

Der gesamte Ersatzneubau soll bis Mitte 2024 fertiggestellt sein. "Ziel ist und bleibt es, das Schuljahr 2024/25 im neuen Gebäude zu beginnen", bekräftigte der Landrat den ambitionierten Zeitplan. 2025 soll dann im laufenden Betrieb die Außenanlage erstellt werden. Im Anschluss wird das jetzige Schulgebäude abgebrochen.

Das neue Gymnasium wird dreistöckig und in drei Gebäudeteile aufgeteilt sein und entlang der Hemsbacher Straße – das heißt vor dem jetzigen Standort der Schule – entstehen. Der mittlere Teil wird unterkellert. Die Schule wird stufenweise in die Topografie des Hangs integriert. Im Innenbereich befindet sich eine große Aula, und im Gebäudeteil neben dem Lehrerzimmer die Verwaltung. Im mittleren Gebäude wird die Mensa untergebracht. In diesem und im nächsten Gebäudetrakt befinden sich dann die verschiedenen Klassenräume.