Wie bereits in Adelsheim trug sich Minister Andreas Scheuer, der auf Einladung von MdB Nina Warken das Bauland besuchte, auch ins Goldene Buch der Stadt Osterburken ein.

Osterburken. (pm) Seit der zehnten Änderungsverordnung für Lang-Lkw ist der Regionale Industriepark Osterburken (RIO) Teil des Positiv-Netzes. Den Besuch des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer am Mittwoch nutzte der Geschäftsführer Roland Rüdinger, um sich dafür zu bedanken, denn die 25-Meter-Lang-Lkw dürfen nur auf Straßen fahren, die Teil des Positiv-Netzes sind. Stolz führte der Gastgeber die Besucher über die Lang-Lkw-Ausstellung auf dem Gelände des Logistikparks und erklärte die Vorteile der Öko-Laster.

Eine Fahrt mit dem Lang-Lkw vermeide bis zu 50 Prozent CO2. Je mehr Strecken genehmigt seien, desto mehr CO2 könne eingespart werden – und das ohne alternative Antriebstechnik. Diese Innovation sei "Made in Germany", kurbele dadurch die heimische Wirtschaft an und sei sofort einsatzbereit, so Rüdinger.

Scheuer betonte ebenfalls, dass Lang-Lkw wesentlich CO2-neutraler als herkömmliche Lkw seien. Dass Rüdinger auf diese Lkw setze, hob der Minister lobend hervor. Dies unterstütze er auch mit seinem Ministerium. Außerdem setze er sich auch dafür ein, dass weitere Trassen für die Nutzung von Lang-Lkw ausgewiesen werden. Denn wichtig sei, dass die Infrastruktur und somit auch die Straßen angepasst würden.

Geschäftsführer Roland Rüdinger (7. v. l.) informierte Verkehrsminister Andreas Scheuer (8. v. l.) über sein Unternehmen Rüdinger Spedition.

Insgesamt drei Lang-Lkw-Typen seien beim Hohenloher Logistiker im Einsatz, informierte Roland Rüdinger. Neben der Umwelt profitierten auch die Kunden von der zusätzlichen Ladefläche je Fahrt. Jetzt bleibe zu hoffen, dass mit der ausstehenden elften Änderungsverordnung die Autobahn A6 für Lang-Lkw-Fahrten freigegeben werde, sagte der Geschäftsführer.

Wie der Verkehrsminister bereits in Adelsheim betont hatte, hob auch Roland Rüdinger hervor, dass die Pandemie gezeigt habe, wie wichtig eine funktionierende Logistik und Lagerhaltung seien. Im Konsumentenbereich seie fleißig Toilettenpapier gehortet worden, die Industrie habe ihre Pufferlager geleert. Wer sich auf sein "Lager auf der Straße" verlassen hatte, habe zwischenzeitlich mit Produktionsausfällen zu kämpfen gehabt.

Dass – wie es Corona gezeigt habe – besonders mittelständische Unternehmen im ländlichen Raum wie eben Rüdinger Spedition wichtig seien, betonte auch Andreas Scheuer. Schließlich hätten sie die Teile- und Güterversorgung sichergestellt. Und auch außerhalb der Corona-Zeit profitierten "Hidden Champions" wie das Unternehmen AZO aus Osterburken von der Zusammenarbeit mit Rüdinger. Denn dadurch könne AZO eine weltweite Vernetzung erreichen und in der ganzen Welt aktiv sein.

Damit die regionalen Unternehmen weiter leistungsfähig bleiben, biete Rüdinger im RIO sechs professionell bewirtschaftete Lagerhallen mit insgesamt 20.000 Quadratmeter Lagerfläche an, erklärte der Geschäftsführer weiter. Die große Nachfrage nach Lagerplätzen zeige, dass neben dem Einkaufspreis der Güter gleichermaßen deren Verfügbarkeit wichtig sei. Auch der Online-Handel mit "Next-Day-Lieferung" funktioniere nur mit Lagerhaltung. "Wenn Ware per Doppelklick bestellt wird, dann kommt diese nicht aus der Produktion, sondern aus einem Zwischenlager", erklärt Roland Rüdinger. Das Thema Lagerung gewinne zunehmend an Bedeutung.

Verkehrsminister Scheuer sprach schließlich noch das Thema Fachkräftemangel an. "Ich sehe das mit großer Sorge." Auch Rüdinger könnte neue Fahrer gebrauchen, die aber nicht auf dem Markt vorhanden seien. Wie man dem Fachkräftemangel entgegenwirken und den Fahrer-Beruf weiterhin attraktiv halten könne, wolle Scheuer auf EU-Ebene diskutieren. Abschließend trug sich Andreas Scheuer noch ins Goldene Buch der Stadt Osterburken ein.