Osterburken. (bg) Südlich von Osterburken soll eine großflächige Photovoltaikanlage entstehen. Die Projektidee stellte Joachim Papp von der Firma Juwi am Mittwoch dem Osterburkener Gemeinderat vor.

Die in Wörrstadt bei Mainz ansässige Firma Juwi, Tochter der Mannheimer MVV Energie AG, zählt eigenen Angaben zufolge seit über 20 Jahren zu den führenden Spezialisten für erneuerbare Energien und hat bisher rund 1000 Windenergie-Anlagen mit einer Leistung von gut 2300 Megawatt an über 150 Standorten realisiert und mehr als 1700 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 2500 Megawatt gebaut.

Auf Gemarkung Osterburken will Juwi auf einer etwa acht Hektar großen Pacht-Fläche südlich von Osterburken in Richtung Wemmershof einen Solarpark mit 6,5 Megawatt Leistung bauen. Der jährliche Energieertrag entspricht dem Stromverbrauch von 1700 bis 1800 Haushalten.

Das für den Bau der Anlage ins Auge gefasste Areal habe, so Joachim Papp, den Vorteil, dass es nahe an einem Umspannwerk liege. Die Anlage werde umzäunt, wobei der Zaun Durchlass für Kleintiere biete, und zumindest zum Teil von einer Hecke umrahmt. Versiegelt werde lediglich die für die Einspeisestation benötigte Fläche in der Größe einer Garage; Zwischen und unter den Modulen selbst entstehe unbelasteter Lebensraum für Insekten und Kleintiere.

Wie der Juwi-Vertreter auf Fragen aus dem Gemeinderat mitteilte, liege die für den Solarpark vorgesehene Fläche in einer Landwirtschaft benachteiligten Fläche und sei kein Ackerland. In der Regel laufe ein Pachtvertrag 25 Jahre. Dann werde die Anlage zurückgebaut, wobei die einzelnen Anlagenteile zu 98 Prozent recycelbar seien. Bei entsprechendem Interesse aus der Bevölkerung gäbe es Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung am Solarpark, etwa in Form einer Genossenschaft.

Sollten die Juwi-Pläne Zustimmung finden, wird für die Anlage ein Betreiber gesucht, von dem dann die Stadt Gewerbesteuer erhält.

Der Gemeinderat wird sich nun in nächster Zeit ausführlich mit den Planungen befassen. Bei einem Ja könnte im kommenden Frühjahr Baubeginn sein, sodass die Anlage Anfang 2022 in Betrieb gehen könnte.