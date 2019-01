Walldürn. (rnz) Im Odenwälder Freilandmuseum soll eine historische Scheune aus dem Ort Lampenhain errichtet werden. Das historische Gebäude ist derzeit noch im Museum in Gottersdorf eingelagert. Für den Aufbau samt integrierter barrierefreier Sanitäranlage wird mit Kosten in Höhe von 464.000 Euro gerechnet, wie in der Mitgliederversammlung des Freilandmuseums deutlich wurde.

Um das Projekt zu finanzieren, hat die Museumsleitung um Margareta Sauer zwei Förderanträge gestellt. Die Landesstelle für Museumsbetreuung hat bereits rund 190.000 Euro bewilligt, vom Naturpark Neckartal-Odenwald könnte ein weiterer Zuschuss in Höhe von etwa 67.000 Euro kommen. Die Entscheidung steht aber noch aus. Der Eigenanteil an dem Bauprojekt liegt Sauer zufolge bei rund 205.000 Euro. Sie geht jedoch davon aus, dass die Kosten eher noch etwas steigen werden.

"Die Finanzierung des Projekts ist überhaupt erst möglich, weil der Neckar-Odenwald-Kreis den Zuschuss für das Freilandmuseum um 25.000 auf 75.000 Euro erhöht hat", bedankte sich Bürgermeister Markus Günther, der bei der Versammlung in seinem Amt als Vereinsvorsitzender bestätigt worden war. Dennoch muss das Museum vermutlich ein Darlehen über 170.000 Euro aufnehmen, um die Scheune Lampenhain zu errichten. Günther hofft, dass die Arbeiten bereits 2019 beginnen können - abhängig ist das von der Förderzusage des Naturparks Neckartal-Odenwald. Bisher wurden lediglich Kanäle für die geplante WC-Anlage gelegt.

Vereinsmitglied Thorsten Weber lobte die Entwicklung des Odenwälder Freilandmuseums, die eine so große Investition erst möglich mache. Dazu zählte er die stabilen Mitglieder- und die guten Besucherzahlen. Das Freilandmuseum sei in einer guten finanziellen Lage. Dem pflichtete Stadtkämmerer Arnold Hammerich als Kassenprüfer bei.

Noch befindet sich das Odenwälder Freilandmuseum im verdienten Winterschlaf. Doch die Planungen für die neue Museumssaison, die am 14. April startet, laufen bereits auf Hochtouren. Archivfoto: Rüdiger Busch

In seinem Rückblick ging Günther dann auf die vergangene Saison ein, die trotz des sehr heißen Wetters 22.130 Besucher nach Gottersdorf geführt hat. Im Vorjahr waren es knapp 1000 Gäste mehr. Die Großveranstaltungen bezeichnete der Vorsitzende als "gut besucht". Höhepunkte waren der 50er-Jahre-Tag an Pfingstmontag und das Ostereiersuchen. Genaue Zahlen nannte Museumsmitarbeiterin Beate Kaiser: Die Pfingstveranstaltung war mit 1100 Besucher überdurchschnittlich gut besucht, die meisten Besucher (1300) kamen zum Kartoffelfest. Kaiser betonte die gute Zusammenarbeit mit der Jugendherberge Walldürn, in der viele Schulklassen einen Aufenthalt verbringen und im Zuge dessen das Museum besuchen.

Neu im Veranstaltungsprogramm waren ein Kräutertag und ein Spinn- und Handarbeitstag, der sich speziell an all jene richtete, die sich in ihrer Freizeit mit Handarbeitstechniken beschäftigen. Über 60 Spinnräder und Klöpplerinnen bildeten an diesem Tag auf Initiative von Silke Zilles einen großen Spinnkreis in der Dreschhalle. April, Mai und September waren überdurchschnittlich gut besuchte Monate, während das Museum im Juni, Juli und im August sowie im Oktober einen Einbruch der Besucherzahlen verzeichnete. Beim Grünkernfest kam ein Drittel der Besucher weniger, bei der Winneweh-Veranstaltung Ende Juli waren es nur halb so viele wie noch im Vorjahr.

Einen Beitrag zur Sonderausstellung "Arm sein auf dem Dorf" der sieben Freilichtmuseen in Baden-Württemberg hat Gottersdorf mit dem Armenhaus aus Reichartshausen geleistet. Derzeit planen die Verantwortlichen ein Kulturprojekt zum Thema "Heimat Reloaded", in dessen Rahmen sie den Besuchern eine Mitmachausstellung zum Thema Heimat mit allen Sinnen anbieten wollen.

Abschließend dankte Günther den Kellerfreunden Schneeberg, den Spinnstubenfrauen aus Höpfingen, Gotthard Dell, Wolfgang und Ilona Helm, der Familie Geis, der Familie Bauer, Stefan Schell, Hilde Schurz und allen anderen fleißigen Helfern, die das Museum unterstützen. "Ohne Sie wären die vielen Veranstaltungen nicht durchführbar", betonte der Vorsitzende.

Beate Kaiser stellte das Rechnungsergebnis 2017 vor: Das Freilandmuseum erzielte ein erfreuliches Plus von 22.681 Euro. Der Überschuss resultiert zu hohem Grad aus Mehreinnahmen bei den Eintrittsgeldern, die einer moderaten Anhebung des Preises sowie den gestiegenen Besucherzahlen geschuldet sind. Das Museum hat 41.510 Euro für den zweiten Bauabschnitt des Ausbaus des Bofsheimer Bauernhauses investiert, Unterstützung gab es dafür von der Landesstelle für Museumsbetreuung und von der Stiftergemeinschaft Sparkasse. Das Jahr 2017 wurde mit einem Schuldenstand von 175.088 Euro beendet.

Für 2019 stehen drei kleinere Instandhaltungen am Tagelöhnerhäuschen aus Walldürn, am Haus Liebig und an der Ziegelei an. Das 30-Jahr-Jubiläum des Freilandmuseums steht 2020 an.

Bei den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder Markus Günther als Vereinsvorsitzenden und Dr. Norbert Rippberger als dritten Vorsitzenden. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, das Bruno Stipp viele Jahre lang bekleidete, übernimmt Adalbert Hauck. Im Beirat sitzen Dr. Jörg Scheuerbrandt (Römermuseum Osterburken), Willi Hoff, Berthold Schüßler, und Sabine Hohlfeld (alle Gottersdorf), Birgit Dacho (Landkreis Miltenberg), Horst Teuber (Neckar-Odenwald-Kreis) und Tanja Naas (Tourist-Information Walldürn).

Info: Saisoneröffnung ist am 14. April unter dem Motto "Heimat zwischen Gestern, Heute und Morgen". Ein Fernsehteam dreht an diesem Tag für einen SWR-Treffpunkt, der am Ostersonntag, 21. April, um 18.45 Uhr ausgestrahlt wird.