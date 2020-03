Bei der Sanierung der Uhland-, Herder- und Lessingstraße in Oberwittstadt stehen momentan Schotterarbeiten an. Foto: Helmut Frodl

Auf Ravensteins größter Baustelle (in Oberwittstadt) wird nach der Winterpause jetzt wieder fleißig gearbeitet. Foto: Helmut Frodl

Oberwittstadt. (F) Nach der Winterpause wurden Ende Februar die Bauarbeiten an der derzeit größten Baumaßnahme in Ravenstein zum weiteren Ausbau mit Sanierung der Wasserleitungen in der Uhland-, Herder- und der gesamten Lessingstraße durch die bauausführende Firma Schweikert (Oberkessach) mit dem Abfräsen der Asphaltierung auf der Lessingstraße bis zum Kreuzungsbereich Schillerstraße/Goethestraße und der Herderstraße bis zum Bereich des Steinemuseums fortgesetzt.

Zwischenzeitlich wurden im zweiten Bauabschnitt auch die Bordsteine in der Herderstraße gesetzt.

Nunmehr folgen im dortigen Bereich der Schottereinbau und die Pflasterung des Gehwegs. Der Einbau des Asphalts in der Herderstraße ist für Mitte April vorgesehen. In dieser Zeit wird auch die noch fehlende Asphaltdecke im ersten Bauabschnitt eingebaut werden.

Parallel zu diesen Arbeiten sollen der Aufbau der Notversorgung Wasser und die Erneuerung der Kanalanschlüsse im dritten Bauabschnitt erfolgen, was sich aber aufgrund von Krankheit und auch Kurzarbeit verzögern wird.

Nach Erneuerung der Anschlussleitung und der Kanalhausanschlüsse, so der zuständige Bautechniker Klaus Issel vom planenden Büro Sack und Partner, werden dann auch hier im dritten und letzten Bauabschnitt die Wasserversorgungsleitung im Württemberger System, die Stromkabel sowie die Kabel für die Telekom verlegt.

Ende Mai sollen dann nach dem jetzigen Stand der Planungen auch hier die Bordsteine gesetzt und anschließend im Monat Juni der Asphalt eingebaut werden. Dann wird diese große Baumaßnahme im Stadtteil Oberwittstadt, die im Frühjahr 2019 begonnen hat, abgeschlossen sein.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro.