Buchen. (tra) Rund 200.000 Menschen mit psychischen Erkrankungen oder geistiger Behinderung wurden im Zuge der sogenannten NS-"Euthanasie" von den Nationalsozialisten ermordet. Mindestens 18 davon sind Buchener. Um die Opfer aus Buchen und den Stadtteilen zu würdigen, verfasste eine Arbeitsgruppe unter Federführung von Stadtarchivar Tobias-Jan Kohler das Buch "Im Sammeltransport nach unbekannter Anstalt verlegt", das von der Stadt Buchen herausgegeben und am 20. September präsentiert wird. Im Werk werden die Lebensgeschichten der bisher bekannten Opfer aus Buchen und den Stadtteilen vorgestellt.

Die Geschichte eines Opfers soll nun exemplarisch in der RNZ beleuchtet werden: die von Maria Rosina Edelmann. Sie wurde 1882 in Götzingen geboren, und ihr Leben endete 1944 in der Tötungsanstalt Hadamar bei Limburg.

Ihr Leben verlief zunächst genauso wie das Leben der meisten Frauen, die in dieser Zeit lebten: Mit knapp 28 Jahren heiratete sie. Mit ihrem Ehemann Karl Josef Edelmann bekam sie die gemeinsame Tochter Ida. Jedoch meinte es das Schicksal nicht gut mit der jungen Familie: Als Ida zwei Jahre alt war, starb der Familienvater. Maria Rosina Edelmann musste nach dem Tod ihres Mannes hart arbeiten, um den Lebensunterhalt für sich und ihre Tochter zu bestreiten.

Im Jahr 1940 ist ihr Name erstmals in einer Akte zu lesen: Am 9. Dezember wird sie von ihrer Tochter und ihrer Schwester Ludwina in die psychiatrisch-neurologische Universitätsklinik Heidelberg gebracht und am selben Tag dort aufgenommen. Im Krankenhausbericht ist unter anderem zu lesen: Maria Rosina Edelmann sei seit zwei Jahren nervös. Vorher sei sie völlig gesund gewesen. Sie habe Verfolgungsängste, fange laut an zu schimpfen, schlage auf ihre Tochter ein, in der sie den Teufel sehe, schreie und singe laut im Haus herum.

Aufgrund dieser Symptome stellte die 18-jährige Tochter Ida im Jahr 1940 einen Antrag auf Aufnahme ihrer Mutter in die psychiatrische Klinik in Heidelberg. Edelmann bleibt bis 21. Februar 1941 in der Klinik und wird dann in die Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch eingeliefert. Als Grund wurde Platzmangel in der Klinik Heidelberg angegeben. In den Akten ist zu lesen: Es bestehe der Verdacht auf Schizophrenie, die Diagnose sei aber noch nicht gesichert. Tochter Ida wurde nach deren schriftlicher Anfrage von der Klinik Heidelberg mitgeteilt, dass sich "aufgrund des Krankheitsbilds (Unruhe, Gereiztheit, völlig ungeordnetes Benehmen) die Notwendigkeit der Aufnahme in eine geschlossene Anstalt ergeben habe". Die Klinik hat sich somit in Widersprüche verstrickt – der Tochter wird seitens der Heidelberger Klinik anderes berichtet als den Kollegen in der Klinik in Wiesloch. Heidelberg scheint die Verlegung der Tochter gegenüber rechtfertigen zu wollen und scheint versucht zu haben, ihrem Widerspruch gegen die Verlegung zuvorzukommen.

Maria Rosina Edelmann bleibt bis 1944 in Wiesloch. Angehörige, die sich sorgen, schreiben mehrfach an die Klinik, um sich nach Maria Rosina zu erkunden.

Am 2. Mai 1944 wurde sie im Zuge der "Anstaltsräumung" aus der Klinik Wiesloch in die Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen verlegt. Ihr Zustand sei "läppisch, ungeordnet und voller Faxen". Auch sei sie "oft laut und nicht tragbar". Bereits im Juni wird sie erneut verlegt: in die Landesheilanstalt Eichberg. Diese Verlegung wurde durch das Innenministerium veranlasst.

In einer Aktennotiz vom Juli 1944 steht, dass Maria Rosina laut sei, schimpfe und Schmerzmittel benötige, da sonst ihr Verhalten zu sehr störe. Im November wurde sie ein letztes Mal verlegt: in die Landesheil- und Pflegeanstalt Hadamar. Dort starb sie am 4. Dezember. Als Todesgrund wurde in den Akten eine Darmgrippe eingetragen. Maria Rosina Edelmann wurde auf dem dortigen Anstaltsfriedhof beerdigt.

Sie gehört somit zur sogenannten "zweiten Welle" der Opfer, wie Tobias-Jan Kohler erklärt: "In der ersten Phase zwischen 1940 und 1941 wurden die Opfer der ,Euthanasie‘ in Vernichtungsanstalten wie Grafeneck durch Vergasung ermordet. Der Massenmord in Vernichtungsanstalten wurde 1941 offiziell beendet. Stattdessen wurden die Opfer in staatlichen Anstalten aktiv mithilfe von Medikamenten ermordet oder sie starben an Hunger und Vernachlässigung." Grafeneck wurde 1940 geschlossen, das Morden ging jedoch in Hadamar weiter. "Dort starben die meisten der 18 Opfer, die bislang aus Buchen bekannt sind", so Kohler. Die Todesursachen der Opfer, die in den Akten genannt werden, würden sich häufen, so Kohler. "Wenn die Menschen mit Medikamenten getötet wurden, wurden Krankheiten vorgeschoben", erläutert der Archivar.

Beim Verfassen der Texte bezog sich der Arbeitskreis "Euthanasie" vor allem auf Patientenakten, da Angehörige, die ihre Geschichte hätten erzählen können, meist nicht zu ermitteln waren. "Die Opfer haben in Buchen meist keine Spuren hinterlassen, da sie aufgrund ihrer Erkrankung oder Behinderung über Jahre in Institutionen untergebracht waren und oft keine Kinder hatten", weiß Kohler.

Von Maria Rosina Edelmann konnten Angehörige ermittelt werden, die der Veröffentlichung der Lebensgeschichte inklusive Fotos gerne zustimmten. Für das Buch wurde Edelmanns Geschichte von Willi Biemer aufgeschrieben.

Info: Das Buch "Im Sammeltransport nach unbekannter Anstalt verlegt" wird am Montag, 20. September, um 19.30 Uhr in der Stadthalle präsentiert. Eine Führung zum Thema bietet Tobias-Jan Kohler am Sonntag, 19. September, an. Die Führung findet von 14. bis 15.30 Uhr statt. Der Treffpunkt ist im Museumshof. Eine Anmeldung bei der Tourist-Info unter Tel. 06281/2780 bzw. per E-Mail an info@verkehrsamt-buchen.de ist erforderlich.