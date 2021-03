Dominik Rechner

Hardheim. "Es war ein Sprung ins kalte Wasser", sagt Alexandra Grüßhaber (51) im Gespräch mit der RNZ. Nach über 20 Jahren im kleinen etwa 45 Einwohner zählenden südfranzösischen Dörfchen Jonquières (40 Kilometer vom Mittelmeer und etwa eineinhalb Autostunden von der spanischen Grenze entfernt) zog sie Mitte September letzten Jahres mit ihren beiden Töchtern Nadja (11) und Juliette (9) ins Erftal nach Hardheim. Gerade pünktlich zum Schulstart in Baden-Württemberg.

Der Schritt ist der 51-Jährigen, die im Gegensatz zu ihren deutsch-französischen Kindern nur die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, nicht leicht gefallen: "Ich habe lange überlegt, bis ich die Entscheidung vor circa einem Jahr getroffen habe." In Südfrankreich habe es ihr und den Töchtern zwar sehr gut gefallen, man habe auch viele Freunde dort. Doch sie habe sich auch die Frage gestellt: "Wie soll es weitergehen? Da unten war alles ein bisschen weit weg, es war eine große Fahrerei.

Lebensmittelmärkte, Bank, Ärzte, Musikschule befanden sich 38 Kilometer entfernt in Narbonnes (Stadt mit rund 50.000 Einwohnen, Anm. der Red.). Es ist schwierig, dort Arbeit zu finden, und ich wollte auch für die Zukunft der Kinder planen", erklärt die 51-Jährige. In Frankreich hat Alexandra Grüßhaber ihre Kinder zuhause unterrichtet. Eine Schulpflicht besteht im Nachbarland nicht, nur eine Unterrichtspflicht.

In Hardheim kehrte Alexandra Grüßhaber nun gewissermaßen zu ihren Wurzeln zurück: Ihre Mutter Gerti Grüßhaber (81) und ihre Tante Hildegard Wanitschek (87) wohnen schon lange in der Erftalgemeinde. Seit etwa 20 Jahren lebt ihre Mutter hier: Sie zog damals mit ihrem Vater, der vor einem Jahr verstarb, in das Haus ihrer Großeltern. Ihr Großvater Anton Heim sei in Hardheim sehr verwurzelt gewesen. "Dann habe ich mitbekommen, dass die Frau im Nachbarhaus gestorben ist. Meine Mutter erzählte mir, dass sie einen Erbenermittler draußen angetroffen habe. Da habe sie an mich gedacht. Und ich dachte: ,Es wäre eine Lösung für uns, das Haus zu kaufen und nach Hardheim zu ziehen‘", blickt Grüßhaber zurück. Alles in allem sei es ein Weg gewesen, der sich anbot. Auch der Vater von Nadja und Juliette, von dem sie getrennt ist, der aber ein gutes Verhältnis zu ihr und den Kindern habe, sei einverstanden gewesen. Das Haus habe sie günstig erwerben können, und die Kinder könnten auch ihr Deutsch verbessern. "Und für Mama ist es schön, mich und die Kinder nebenan zu haben", meint Alexandra Grüßhaber.

Also packten sie und ihre Kinder die Koffer, samt Hühnern, Hahn und Hund Momo ging es ab nach Hardheim. Ihre drei Pferde seien aber "leider noch in Südfrankreich. In Deutschland darf man außerhalb der geschlossenen Ortsbebauung keinen Unterstand für Pferde bauen, außer man ist Landwirt. Und im Ort ist es schwierig, etwas Geeignetes mit viel Platz zu finden".

Ein Umzug ist für Alexandra Grüßhaber nichts Neues: Sie ist in ihrem Leben schon viel rumgekommen. Geboren wurde sie 1969 in Göppingen, woher ihr Vater stammte. In Stuttgart machte sie ihre Ausbildung zur Anwalts- und Notargehilfin. Bis Anfang 20 hat Alexandra Grüßhaber dort im Schwabenland gewohnt, dann zog sie nach Paris, wo sie drei Jahre ihres Lebens verbrachte. Es folgte ein Hin und Her: Zunächst ging sie mit ihrer Schwester nach Südfrankreich in die Gegend bei Bordeaux, dann lebte sie mal ein Jahr lang in Asien, sechs Monate in Südamerika und wieder in Paris. "Ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt: ,Wo wohnst du eigentlich?‘. Ich brauchte ein Zuhause."

1996 ging sie dann zurück zu ihren Eltern nach Göppingen. Über die Arbeit lernte sie den Vater ihres heute 22-jährigen Sohnes kennen. Bis ihr Sohn ein paar Monate alt war, lebten sie mit dem Vater in Meckesheim (bei Sinsheim). "Irgendwie war das aber nicht das Richtige", sagt Alexandra Grüßhaber. Und so zog sie weiter nach Südfrankreich, wo sie im kleinen Dörfchen Jonquières ein Haus kaufte. Sie lernte den Vater von Nadja und Juliette, die beide in Narbonnes geboren wurden, kennen.

"Ich bin immer offen für alles gewesen", blickt Alexandra Grüßhaber zurück. In Jonquières lebte sie mit Nadja und Juliette in einem großen, für die Region "typischen" Steinhaus mit einem kleinen Garten. "Die Gegend gehört zu den letzten Ausläufern der Pyrenäen. Es ist eine sehr wilde Landschaft dort, das Klima ist rau, es ist windig da unten. Ansonsten ist es dort sehr ruhig. Die Weite der Landschaft und die Berge waren besonders." Auch die Arbeit habe ihr Spaß gemacht: Zehn Jahre arbeitete sie als Übersetzerin bei einer kleinen Modefirma, zuletzt allerdings nicht mehr.

In Deutschland würde sie sehr "gerne als Simultanübersetzerin arbeiten", lässt Grüßhaber wissen. Aktuell arbeitet sie halbtags im Haus nebenan als Haushaltshilfe für einen älteren Mann, der pflegebedürftig ist.

In Hardheim seien sie und ihre Kinder sehr gut aufgenommen worden: "Die Menschen, die ich kenne, sind sehr freundlich und offen." Viele Menschen konnte Alexandra Grüßhaber allerdings nach eigenem Bekunden wegen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden eingeschränkten Kontakten "leider noch nicht kennenlernen".

Ihren Kindern gehe das durch die Schule anders, auch wenn es am Anfang schwierig gewesen sei. Vor allem Juliette, die die 3. Klasse am Walter-Hohmann-Schulverbund in Hardheim besucht, hat schon einige Freundschaften geschlossen. Nadja, die auf die 5. Klasse am Burghardt-Gymnasium Buchen geht, sagt dagegen, dass es für sie etwas schwieriger gewesen sei: "Ich habe bislang nur einen Freund hier." Die Lehrer seien aber sehr nett, und es gefalle ihr gut in Hardheim, wie auch ihrer Schwester. Die beiden, die schon ganz gut Deutsch sprechen, sagen aber auch: "In Südfrankreich war es schöner." Ihre Mutter Alexandra vermisst vor allem die südfranzösische Freiheit: "Ich empfinde es hier als eng, alles ist so reglementiert. Und meine Pferde fehlen mir natürlich."

Wird die Familie dauerhaft in Hardheim bleiben? "Das ist eine schwierige Frage. Im Augenblick ist auf jeden Fall hier unser Zuhause. Wir schauen, wie es sich entwickelt", sagt Alexandra Grüßhaber. Im neuen Haus gebe es viel zu renovieren, auch der Vater von Nadja und Juliette helfe dabei. In den Osterferien wollen sie ihn in Südfrankreich besuchen. "Oder er kommt hier her, mal schauen, was möglich ist in diesen Zeiten."