Auf diesem Areal oberhalb der Alten Rinschheimer Straße in Hettingen sollen in Verlängerung der bestehenden Bebauung neue Bauplätze geschaffen werden. Die Grundstücksverhandlungen sind bereits abgeschlossen. Foto: Rüdiger Busch

Hettingen. (rüb) Während im aktuellen Baugebiet "Oberhölzle", dessen Erschließung erst im Herbst abgeschlossen wurde, derzeit fleißig gebaut wird und schon einige Häuser stehen, haben die Verantwortlichen den Blick schon längst in die Zukunft gerichtet: Wie Ortsvorsteher Volker Mackert auf RNZ-Anfrage bestätigte, sind die Grundstücksverhandlungen für das neue Baugebiet "An der Rinschheimer Straße" abgeschlossen. Ende des Jahres könnte bereits mit der Erschließung eines ersten kleinen Abschnitts des rund zwei Hektar großen Geländes begonnen werden.

"Damit ist Hettingen auf Jahre hinaus mit Bauplätzen versorgt und ich freue mich, dass ich das Vorhaben noch vor dem Ende meiner Amtszeit abschließen konnte", sagte Mackert, der seit 20 Jahren Ortsvorsteher ist und im Laufe des Monats aus seinem Amt ausscheiden wird.

Das Areal an der Bürgermeister-Knühl-Straße zu bebauen, sei schon lange ein großer Wunsch der Verantwortlichen in Hettingen, betonte Mackert. Dass er sich nun erfülle, bezeichnete er als sein "Abschiedsgeschenk für Hettingen".

Ein Teil der Fläche war bereits im Besitz der Stadt. In den zurückliegenden Monaten hat der Ortsvorsteher der Stadt nun auch die übrigen Grundstücke - nach Verhandlungen mit dem Eigentümern - gesichert. Insgesamt könnten auf dem Areal einmal 35 bis 40 Bauplätze entstehen. Zunächst einmal solle in einem ersten Abschnitt ab Ende des Jahres ein kleines Teilstück erschlossen werden. In den kommenden Jahren könne es dann Schritt für Schritt weitergehen.

Bereits seit Monaten fleißig gebaut wird im Baugebiet "Oberhölzle" (am Hettinger Ortsausgang in Richtung Rinschheim). Dort hatte die Stadt im vergangenen Jahr für knapp 600.000 Euro 20 Bauplätze erschlossen. Mehr als die Hälfte davon sind bereits verkauft.