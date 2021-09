Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Was war denn das für ein Knall? Ein lautes Explosionsgeräusch und dazu vibrierende Fenster und Rolläden haben am Montagfrüh gegen 6.30 Uhr in der Region zahlreiche Menschen verunsichert und/oder aus dem Schlaf gerissen. Bei der Polizei kam es zu einer ganzen Reihe von Anrufen, und auch bei der RNZ meldeten sich Leser. Wie viele richtig vermutet haben, war es ein Überschallknall, ausgelöst durch zwei Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 der Bundeswehr. Dies bestätigte ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr der RNZ: "Im Rahmen ihres Auftrages als Alarmrotte stiegen die beiden Maschinen auf, um Verbindung zu einer zivilen Maschinen aufzunehmen, zu der zuvor der Funkkontakt abgerissen war. Da der Zeitfaktor in solchen Situationen eine wesentliche Rolle spielt, kann es hier auch zu Überschallflügen kommen." Genauere Angaben zu dem Zwischenfall mit der zivilen Maschine konnte der Pressesprecher nicht machen.

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 ist auf dem Fliegerhorst Neuburg in Neuburg an der Donau stationiert und stellt die Alarmrotte für den südlichen Luftraum sicher. Ist ein Flugzeug im deutschen Luftraum nicht per Funk zu erreichen, steigen zwei Eurofighter auf und klären die Situation, die sich bei Terrorverdacht zu einem sogenannten "Renegade" entwickeln könnte. Bei Überschallflügen erreicht ein Kampfflugzeug eine Geschwindigkeit von mehr als 640 Knoten, etwa 1200 Kilometer pro Stunde (entspricht 330 Meter/Sekunde). Der dabei entstehende Überschallknall ist trotz enormer Flughöhe sehr deutlich am Boden zu hören.