Neckar-Odenwald-Kreis. "Es ist ernst, also nehmen Sie es ernst." Es ist nun schon beinahe zwei Jahre her, dass Angela Merkel diesen Satz sagte. Damals stand Deutschland vor der ersten Welle der Corona-Pandemie. Heute befinden wir uns bereits in der vierten Welle. Dass es wieder ernst ist, das zeigen die Zahlen: Die Sieben-Tage-Inzidenz des Neckar-Odenwald-Kreises liegt bei 481,2, in den Neckar-Odenwald-Kliniken werden 26 Patienten wegen des Coronavirus behandelt, 158 Todesfälle gab es im Zusammenhang mit der Erkrankung.

Wie ernst die Lage ist, das verdeutlicht auch Dr. Martina Teinert, Leiterin des Gesundheitsamts im Landkreis, bei einem Pressegespräch. Die gute Nachricht am Anfang: "Wir haben es geschafft, die Pandemie so lange aufzuhalten, bis jedem Erwachsenen ein Impfangebot gemacht werden konnte", betont Teinert. Dass dieses Angebot aber von vielen Menschen nicht angenommen wurde, "damit konnte keiner rechnen".

Die aktuelle Lage

Im Landkreis liegt man knapp unter der Marke von 500 Corona-Neuinfektionen in sieben Tagen und auf 100.000 Einwohner umgelegt. "Wir sehen Inzidenzen, die wir noch nie hatten", sagt Teinert. "Aber wir sehen gerade auch ein leichtes Abflachen der Kurve." Die Bürger haben – so ihr Eindruck – verstanden, dass Kontakte reduziert werden müssen. "Ich hoffe, dass dieser Trend sich durchsetzt." Die meisten Neuinfektionen treten bei den Grundschülern auf, dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei über 1130. "Im Kita-Bereich müssen wir von einer deutlich höheren Dunkelziffer ausgehen." Denn während in den Schulen Masken- und Testpflicht (für Ungeimpfte) gilt, wird in den Kindergärten nicht im großen Umfang getestet. Die Mitarbeitenden im Landratsamt haben sich anhand von Daten aus dem Robert-Koch-Institut an eine Prognose der weiteren Entwicklung im Landkreis gewagt: "Wir laufen auf Inzidenzen im 600er-Bereich zu", erklärt die Gesundheitsamtsleiterin. Ein etwas geringerer Wert als der, mit dem man noch vor ein paar Wochen gerechnet hatte.

Die Impfung

"Womit keiner rechnen konnte, war, dass das Impfangebot nicht von ausreichend vielen Menschen angenommen wird", meint Martina Teinert. Dass die Impfung wirke, zeige aber allein die Zahl der Todesfälle: Im vergangenen Winter war die Inzidenz zeitweise über 350, dementsprechend wurden viele Todesfälle gemeldet. In der aktuellen Welle mit Rekord-Inzidenzen wurden neun Todesfälle (fünf davon trotz vollständigen Impfschutzes) gemeldet, deutlich weniger also. Teinerts Meinung nach ist auch die Impfung für die Gruppe der Fünf- bis Zwölfjährigen zu empfehlen. "Ich schätze das Risiko durch die Impfung geringer ein als das Risiko durch das Durchlaufen der Krankheit", so Teinert. Die europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat den Impfstoff von Biontech für Kinder dieser Altersgruppe freigegeben, eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission fehlt aber noch.

"Zudem sehen wir bei den Neuinfektionen einen deutlich größeren Anteil an Ungeimpften." Die Ärztin ist sich sicher: "Es gibt keinen anderen Weg aus der Pandemie als die Impfung. Dazu gibt es keine Alternative." Um Impflücken zu schließen und Impfungen aufzufrischen, wurde in Fahrenbach ein erster Impfstützpunkt eröffnet, weitere sollen folgen. Zudem werde in den Praxen der niedergelassenen Ärzte und bei Vor-Ort-Aktionen mit mobilen Teams geimpft.

Die Kontaktnachverfolgung

Zum Ende des Sommers gab es einen Paradigmenwechsel bei der Kontaktnachverfolgung. "Man war davon ausgegangen, dass man die Nachverfolgung nicht mehr brauchen wird, wenn viele Menschen geimpft sind. Das hat sich so leider nicht bestätigt", berichtet Martina Teinert. Während im vergangenen Herbst und Winter noch Mitarbeitende aus anderen Abteilungen des Landratsamts und der Bundeswehr Infizierte und deren Kontakte abtelefonierten, gibt es nun keinen Anruf mehr vom Amt bei einem positiven PCR-Test. Das Gesundheitsamt konzentriert sich auf vulnerable Gruppen, Menschen in Alten- und Pflegeheimen sowie die Überwachung von Schulen und Kindergärten.

"In der Situation, in der wir jetzt sind, kann man eine sinnvolle Nachverfolgung gar nicht gewährleisten." Denn aus den Infektionsketten sind regelrechte Infektionsbäume geworden, die sich in viele Richtungen verzweigen. "Bei sehr hohen Zahlen und der normalen Wahrnehmung sozialer Kontakte ist die Kontaktnachverfolgung gar nicht mehr möglich." Schulen, Kindergärten, Pflegeheime – das sei an Überwachung "gerade noch" zu schaffen. In den Gemeinschaftseinrichtungen müsse man durch Überwachung ein Zirkulieren des Virus verhindern.

"Wenn ein Fünftel der Mitglieder eines Klassenverbunds oder bei kleineren Verbänden fünf Mitglieder infiziert sind, wird eine Quarantäne für diesen Klassenverband ausgesprochen", beschreibt Teinert die Überwachung. Aktuell befinden sich vier Schulklassen im Landkreis in Quarantäne. Es gibt jedoch zahlreiche Coronafälle in Schulen und Kindertageseinrichtungen, die unterhalb dieser Definition bleiben. "Aufgrund der dauerhaft hohen Inzidenz unter Kindern und Jugendlichen sind deshalb weitere Quarantänemaßnahmen bis hin zu einzelnen Einrichtungsschließungen nicht auszuschließen."

Dass die Maskenpflicht im Unterricht nach den Herbstferien nicht direkt wieder eingeführt wurde, beurteilt Teinert als "nicht gut", denn "Masken schützen", ist sie überzeugt. "Wir sind im Moment noch in der Lage, diese Einrichtungen zu überwachen – noch!"

Falschinformationen und Fronten

"Wir müssen die Wissenschaft wieder stärker hören", ist Martina Teinert überzeugt. Bereits im Sommer habe das Robert-Koch-Institut prognostiziert, dass es im Herbst und Winter wieder viele Infektionen geben wird. Und das sei auch so eingetreten. "Wir sind in der aktuellen Situation, weil wir es im Sommer nicht geschafft haben zu kommunizieren, dass wir da hinkommen werden."

Zeitgleich habe sich die Gesellschaft in zwei sich unversöhnlich gegenüberstehende Lager gespalten. "Mein Appell ist deshalb auch, dass wir uns wieder mit Toleranz und Respekt begegnen." Jeder und jede solle prüfen, wem man glaubt – fachliche und menschliche Qualifikationen der Quellen seien zu beachten. Was aber nicht helfe, sei die gesellschaftliche Stimmung. "Wir verlieren die Sachlichkeit in der Diskussion." Fachlich hat die Ärztin einen klaren Standpunkt, den sie gerne wiederholt: Aus der Pandemie führt nur die Impfung. "Es ist aber wichtig, wie das kommuniziert wird, wie die Menschen miteinander umgehen und dass keiner ausgeschlossen wird. Es geht mir um die Art und Weise."

Was tun, wenn der Test positiv ist?

Wer einen positiven Schnell- oder Selbsttest hat, sollte das Ergebnis durch einen PCR-Test überprüfen lassen. Wenn der ebenfalls positiv ist, muss man sich in Quarantäne begeben. "Das liegt jetzt in der Verantwortung der Bürger", sagt Teinert. Denn einen Anruf vom Amt gibt es nicht mehr. Aus dem positiven PCR-Testergebnis ergeben sich zunächst keine weiteren Absonderungsverpflichtungen für andere Personen außer den direkten Haushaltsangehörigen. Infizierte können ihr Umfeld und weitere Kontaktpersonen aber über ihr positives Testergebnis unterrichten; diese müssen sich jedoch genauso wenig wie der Infizierte selbst beim Gesundheitsamt melden. Wer eine Warnung über die Corona-Warn-App erhält, sollte sich mittels Schnelltest testen, einen PCR-Test gibt es für Geimpfte in diesem Falle nicht mehr routinemäßig. "Man muss offen sagen, dass wir bei den PCR-Tests am Rande der Kapazitätsgrenze sind." Deshalb müsse man die Schnelltests nutzen, um den Mangel zu verwalten. "Dass das nicht optimal ist, darüber müssen wir nicht reden."

Überlastung des Systems

"Die Überlastung ist schon da", sagte in der vergangenen Woche die HNO-Ärztin Elke Ender der Rhein-Neckar-Zeitung. In Hausarztpraxen ist Durchkommen oft schwer. Impftermine – gibt es kaum; planbare Operationen – abgesagt; Vorsorgeuntersuchungen – auf Eis gelegt. "Das ist das Gesicht der Krise", verdeutlicht Martina Teinert. Diese Situation habe man eineinhalb Jahre verhindert. "Jetzt müssen wir schauen, dass wir es so gut wie möglich handhaben." Die Gesundheitsamtsleiterin macht aber auch klar: "Dahinter stehen politische Entscheidungen, die medizinisch nicht nachzuvollziehen sind."

Kontaktreduzierung – oder Lockdown?

Auch wenn Martina Teinert als Leiterin des Gesundheitsamts im Kreis nicht über einen Lockdown entscheidet, appelliert sie an alle, nicht notwendige Kontakte zu vermeiden. "Das ist das, was hilft." Und das betreffe – auch im Angesicht der vergleichsweise niedrigen Impfquote – nun eben Geimpfte und Ungeimpfte. "Wir haben keine sterile Immunität", sagt Teinert. Will heißen: Die Impfung schützt vor schweren Verläufen, zu einem sehr hohen Prozentsatz auch vor Tod – vor Ansteckung und Weitergabe schwindet der Schutz dagegen mit der Zeit.

Dass von Ungeimpften dennoch eine höhere Gefahr ausgeht, zeigt ein noch nicht begutachteter Fachartikel einer Arbeitsgruppe um den Modellierer Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität in Berlin und die Psychologin Cornelia Betsch von der Universität Erfurt. "In acht bis neun von zehn Neuinfektionen spielen Ungeimpfte eine Rolle", so das Fazit der Autoren.

Klar ist aber eins: Bei der aktuellen fulminanten Entwicklung müssen alle ihre Kontakte reduzieren: "Geimpfte wie Ungeimpfte", so die Gesundheitsamtsleiterin Martina Teinert.

