Von Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Frühjahr ist die Zeit der Amphibienwanderungen. In vielen Orten sind ehrenamtliche Helfer unterwegs, um Frösche und Kröten sicher über die Straßen zu bringen. Wir haben bei Fabian Oesterle von der Unteren Naturschutzbehörde und bei Lukas Schäfer vom Fachdienst Landwirtschaft nachgefragt.

Im Frühjahr weist das Landratsamt regelmäßig auf die Amphibienwanderung hin und bittet Autofahrer um Rücksicht. Was genau geschieht da?

Oesterle: Amphibien besetzen im Laufe des Jahres drei verschiedene Teillebensräume. Sie überwintern in ihrem Winterlebensraum oft im Waldboden oder vorhandenen Hohlräumen und wandern dann im Frühjahr zu den Laichgewässern. Dort werden die Amphibieneier, die Laich genannt werden, von den Weibchen ins Wasser abgesetzt. Dabei findet auch die Befruchtung statt. Danach wandern sie in den Sommerlebensraum, der oftmals auch im Wald liegt und den Tieren auch im Sommer eine gewisse Luftfeuchtigkeit garantieren muss. Im Herbst wandern sie wieder in den Winterlebensraum. Auf ihren Wanderungen erleiden sehr viele Tiere den Verkehrstod, oft 90 Prozent der Tiere einer Population.

Wie lässt sich das verhindern?

Oesterle: Die Naturschutzbehörde des Landratsamtes ist für die Koordination mit der Straßenmeisterei verantwortlich, die Zäune und Schilder aufstellt, und kümmert sich um die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Helfer. Die Hauptarbeit wird von den ehrenamtlichen Helfern der Naturschutzverbände erledigt, die sich zu dieser Zeit jede Nacht die Mühe machen, an den wichtigsten Abschnitten die Amphibien von der einen zur andere Straßenseite zu befördern. Dieses Mal haben wir uns wegen der Strecke K3917/Hollerbacher Straße in Buchen an die Öffentlichkeit gewendet, weil die Naturschutzverbände mit den anderen Strecken leider schon mehr als ausgelastet sind.

Um wie viele Straßenabschnitte im Kreis geht es?

Oesterle: Die Straßenmeistereien platzieren Hinweisschilder und teils auch Amphibienschutzzäune an 34 verschiedenen Straßenabschnitten im Kreis.

Wie sieht die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer genau aus?

Schäfer: Die ehrenamtlichen Helfer prüfen möglichst jeden Tag, ob Amphibien am Schutzzaun auftauchen. Nur bei Frost ist recht sicher ausgeschlossen, dass die Tiere wandern. Die wichtigsten Tage sind aber solche mit hoher Luftfeuchtigkeit, vielleicht leichtem Regen und Temperaturen über 5 Grad Celsius. Da kann schon mal die halbe Krötenpopulation auf einmal unterwegs sein. Die Helfer laufen dann nach Einbruch der Dunkelheit den Amphibienschutzzaun mit starken Taschenlampen ab und sammeln die Kröten in Eimern. Die Tiere werden nach Geschlechtern getrennt gezählt und anschließend auf der anderen Straßenseite vorsichtig wieder ausgesetzt.

Lässt sich sagen, wie viele Amphibien durch diese Arbeitseinsätze und die Schutzeinrichtungen pro Jahr gerettet werden?

Schäfer: Die ehrenamtlichen Helfer im Amphibienschutz teilen uns jedes Jahr mit, wie viele Amphibien sie sicher über die Straßen geleitet haben. Dabei kommt insgesamt eine Zahl im niedrigen vierstelligen Bereich zusammen. Das Ergebnis schwankt naturgemäß immer etwas je nach Wetterbedingungen. Wie viele der geretteten Tier sonst überfahren worden wären, kann nicht genau gesagt werden. Bei den zum Teil bereits sehr kleinen und voneinander isolierten Amphibienpopulationen kommt es jedenfalls auf jedes einzelne gerettete Tier an. Jedes Weibchen produziert mehrere Tausend Eier und kann so für den Fortbestand der Population sorgen.

Haben sich die Populationen durch die Maßnahmen in den letzten Jahren erholt, oder gehen die Zahlen weiter zurück?

Schäfer: Eine statistische Auswertung am Beispiel der Amphibienstrecke Hollerbacher Straße zeigt: Zwischen den Jahren 2009 und 2017 hat sich die Zahl der zum Hollersee wandernden Tiere mehr als halbiert. In den letzten drei Jahren blieb der Bestand auf niedrigem Niveau einigermaßen stabil. Noch besteht deshalb Hoffnung, den Abwärtstrend mit konsequenten Maßnahmen auch wieder umkehren zu können. Dafür wurden in Kooperation mit der Stadt Buchen im vergangenen Jahr auch Maßnahmen am Hollersee selbst durchgeführt. Zum Beispiel soll durch eine erweiterte Flachwasserzone der Bereich vergrößert werden, in dem die Kröten ungestört ablaichen können. Da aber nicht abzuschätzen ist, welche Auswirkungen der Klimawandel langfristig auf die Amphibienpopulationen haben wird, kann hier keinesfalls Entwarnung gegeben werden.

Welche Amphibienarten leben im Kreis? Sind besonders seltene darunter?

Oesterle: Im Neckar-Odenwald-Kreis leben 13 verschiedene Amphibienarten. Die Seltenheit der Arten ist schwer zu definieren, da nicht genau erfasst ist, wie viele Tiere insgesamt im Kreis leben. Nach der Roten Liste Baden-Württembergs sind Gelbbauchunke, Kammmolch, Wechselkröte und Laubfrosch, die im Kreis noch vereinzelt vorkommen, stark gefährdet.

Was kann der Bürger tun, um zum Schutz der Natur beizutragen?

Schäfer: Im Straßenverkehr ist es sehr wichtig, dass sich Autofahrer an die angezeigten Geschwindigkeitsbegrenzungen halten (Tempo 30 mit Hinweis "Krötenwanderung"). Das ist nicht nur zur Vermeidung von Unfällen infolge von Ausweichmanövern und für die Sicherheit der ehrenamtlichen Amphibienhelfer von Bedeutung, sondern auch, weil Amphibien bei höherer Geschwindigkeit selbst ohne direkten Kontakt mit dem Fahrzeug allein durch die starke Änderung des Luftdrucks getötet werden. Als ehrenamtlicher Helfer ist selbstverständlich jeder willkommen, bei Interesse kann man sich bei der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes oder bei einem örtlichen Naturschutzverband melden. Eine der betreuten Amphibienstrecken wird für jeden im Neckar-Odenwald-Kreis in erreichbarer Nähe liegen.

Gibt es weitere Möglichkeiten?

Schäfer: Für den Erhalt der Frosch- und Krötenarten ist es sehr hilfreich, das eigene Grundstück "krötenfreundlich" zu gestalten. In Hohlräumen unter Steinen oder Holzhaufen können die nachtaktiven Kröten den Tag verbringen. Das Absichern von Lichtschächten mit geeigneten Gittern und Netzen verhindert, dass Amphibien dort hineingeraten und verenden. Darüber hinaus kann man sich für die Schaffung und den Erhalt der Laichgewässer einsetzen. Viele Lurcharten können auch in Gartenteichen laichen. Wichtig ist nur, dass diese frei von Zierfischen sind.

Umso schlimmer ist es auch für die Amphibienfauna, wenn Menschen aus falsch verstandenem Tierschutz ihre zu viel oder zu groß gewordenen Zierfische oder andere Tiere in natürlichen Seen und Tümpeln aussetzen. Diese fressen den Froschlaich und stören das empfindliche Ökosystem. Eine Selbstverständlichkeit sollte es auch sein, Frösche und Co. nicht einzufangen und keinen Froschlaich oder Kaulquappen aus den Gewässern mitzunehmen.

Alle Amphibienarten sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt. Ihnen nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen (Laich, Kaulquappen) aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören ist verboten.