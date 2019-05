Neckar-Odenwald-Kreis. (KWiN) Leider zeigt sich in der Vergangenheit, dass vermehrt Abfälle illegal auf Grüngutplätzen abgelagert werden. Beispielsweise hatte Anfang Mai ein Gewerbetreibender einen Container mit losem Stroh und Strohballen illegal an einem Grüngutplatz entsorgt. Aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Bürgers konnte der Verursacher ermittelt werden. Dieser wird nun durch die Kreislaufwirtschaft im Neckar-Odenwald (KWiN) angezeigt.

In diesem Zusammenhang weist die KWiN nochmals darauf hin, dass die Grüngutplätze nur für Bürger der Standortgemeinden vorgesehen sind. Gewerbetreibende dürfen an Grüngutplätzen nicht anliefern. Gebracht werden dürfen Baum-, Strauch- und Heckenschnitt (maximaler Durchmesser bis 15 Zentimeter, maximale Länge zwei Meter) ohne Draht oder Kunststoffschnüre sowie Rasenschnitt, Gartenabfälle und Laub. Das Ablagern von Plastik- und Sammelsäcken sowie Müll jeglicher Art und Bauschutt sind streng verboten. Ebenso das Ablagern von Abfällen aus der Landwirtschaft (z. B. Stroh) sowie Stall- bzw. Tiereinstreu. Die Beseitigung, also der fachgerechte Abtransport und die Entsorgung von diesem Müll, ist sehr aufwendig und teuer. Die Kosten dafür müssen von der Allgemeinheit getragen werden.

Wer eventuelle Hinweise (auch anonym) zu solchen Vorgängen hat, kann sich mit der AWN/KWiN in Buchen unter Tel. 06281/906-10 und -13 in Verbindung setzen.