Odenwald/Tauber. (pm) Im August ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 13.369 gestiegen. Das sind 758 (sechs Prozent) mehr als im Vormonat und 3575 (36,5 Prozent) mehr als im August 2019. Die Arbeitslosenquote ist um 0,2 Prozent auf 3,9 Prozent gestiegen. In Baden-Württemberg liegt die Quote bei 4,6 Prozent.

"Der generelle Anstieg der Arbeitslosenzahlen von Juli auf August hat saisonale Gründe. Schulabgänger und frisch ausgelernte junge Menschen melden sich vorübergehend arbeitslos, und Unternehmen halten sich während der Ferienzeit mit Neueinstellungen zurück. Diese Entwicklung findet auch in Corona-Zeiten statt und schlägt sich ,on top’ auf die bereits höheren Arbeitslosenzahlen seit Beginn der Krise Anfang März nieder", erläutert Stefan Schubert, kommissarischer Leiter der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

Die zusätzliche Sommerflaute zeigt sich auch bei den Stellenangeboten: Im August wurden 806 neue Arbeitsstellen gemeldet, 398 (33,1 %) weniger als im Vormonat, 1105 (57,8 %) weniger als im August 2019. Insgesamt waren 4763 offene Stellen gemeldet, sechs mehr als im Vormonat, 3099 (39,4 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat. Das Niveau der Finanzkrise 2008/2009 ist bisher aber nicht erreicht. Im August 2009 lag die Arbeitslosenquote bei 5,1 Prozent, jetzt bei 3,9.

Die Entwicklung der Kurzarbeit lässt deutlich die Auswirkungen der Coronakrise auf den Arbeitsmarkt erkennen, wobei in den letzten beiden Monaten deutlich weniger Anzeigen hinzugekommen sind. Seit März sind bei der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 5747 Anzeigen auf Kurzarbeit für 107.126 eingegangen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 34 Anzeigen für 1.468 Personen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis sind seit März 1429 Anzeigen auf Kurzarbeit mit einer darin genannten Personenzahl von insgesamt 20.181 eingegangen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 13 Anzeigen für 624 Personen. Im Main-Tauber-Kreis meldeten seit März 1490 Betriebe Kurzarbeit für insgesamt 28.515 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.

Wie viele Menschen tatsächlich Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen mussten, kann erst rückblickend gesagt werden. Der Betrieb soll Kurzarbeit flexibel einsetzen können. Deshalb rechnet der Betrieb immer rückwirkend ab. Um diese Unterlagen einzureichen, hat der Arbeitgeber drei Monate Zeit.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit derzeit bei 4,2 Prozent (Vormonat 3,9). Im August waren 3434 Menschen arbeitslos gemeldet, 224 oder sieben Prozent mehr als im Vormonat, 775 (29,1) mehr als im Vorjahresmonat. 814 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 612 Personen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 155 Stellenangebote gemeldet (August 2019: 272), 29 oder 23 Prozent mehr als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 620, das sind 48,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren Ende August im Bereich der Grundsicherung (Rechtskreis SGB II) 4814 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Rechtskreis SGB III) 8555. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung (SGB II) am gesamten Bestand beträgt 36 Prozent.

Von den 3434 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1232 vom hiesigen Jobcenter betreut (Juli 2020: 1229). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 2202 Arbeitslose (Juli 2020: 1981).

Der Endspurt auf dem Ausbildungsmarkt läuft. Kurzentschlossene und Schülerinnen und Schüler, die keinen Platz in einer weiterführenden Schule bekommen haben, brauchen jetzt schnell einen Plan B. "Es gibt noch freie Ausbildungsplätze. Und zudem gute Überbrückungsmöglichkeiten, falls es in diesem Jahr nicht mit der Ausbildung klappen sollte. Wichtig ist es jetzt, sich schnell mit unseren Berufsberatern in Verbindung zu setzen", so Stefan Schubert.

Corona macht es Betrieben nicht einfacher, weiterhin junge Menschen auszubilden. "Kleine und mittlere Betriebe, die trotz der Corona-Krise ausbilden, können finanziell über das Bundesprogramm "Ausbildungsplätze sichern" unterstützt werden", führt Schubert an.

Bei allen Fragen rund um das Thema Ausbildung, Studium, Freiwilligendienste und weiteren Überbrückungsmöglichkeiten hilft die Berufsberatung der Arbeitsagentur gerne weiter.