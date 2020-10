Die Zahl der positiven Testergebnisse stieg im Neckar-Odenwald-Kreis so stark an, dass die kritische Marke der Sieben-Tage-Inzident überschritten wurde. Symbolfoto: Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (red) Am Freitagmorgen glühten nicht nur die Drähte in den Rathäusern der Region heiß, es gingen auch im Minuten-Takt neue E-Mails von übergeordneten Behörden ein, die alle nur ein Thema hatten: Corona! Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek sprach von "15 Mails pro halbe Stunde", und Osterburken Bürgermeister Jürgen Galm sagte pauschal: "Es ging am Freitag ganz schön rund!" Auslöser dieser Aktivitäten war, dass nach den letzten turbulenten Tagen die Fallzahlen auch im Neckar-Odenwald-Kreis über die erste kritische Marke (35 Fälle pro 100.0000 Einwohner) gestiegen war. Dieser Anstieg verlangte von den Stadt- und Gemeindeverwaltungen ein rasches Umsetzen der aktuellen Vorgaben. Und so wurden in den Kommunen auf Basis einer Musterverfügung ganz individuelle Allgemeinverfügungen erlassen, die Abläufe des "normalen Lebens" regeln sollen. Hier der Stand von gestern Nachmittag in Kommunen des Kreises. Die aktuellen Bestimmungen kann man auf der Homepage der Gemeinden nachlesen.

> Buchen. An privaten Feierlichkeiten in geschlossenen öffentlichen oder angemieteten Räumen – also z.B. Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern in einem Restaurant oder einem Vereinsheim – dürfen maximal 25 Personen teilnehmen. Findet ein Treffen in privaten Räumlichkeiten wie einer Wohnung statt, liegt die Obergrenze bei 15. Öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 250 Personen sind unzulässig.

Konkret bedeuten diese Regelungen: Eine Generalversammlung (gilt als öffentliche Veranstaltung) in einem Raum, der groß genug ist, um einen Abstand von mindestens eineinhalb Metern zu gewährleisten, bleibt aktuell möglich. Auch Vereinssport oder die Musikprobe können unter Beachtung strenger Hygieneregeln wie bisher betrieben werden.

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist von allen ab sechs Jahren zusätzlich zu den bereits bestehenden Vorschriften da zu tragen, wo Menschen dichter aufeinandertreffen bzw. länger zusammen verweilen. Diese Bereiche sind für Buchen und die Stadtteile genau definiert: Auf allen Fußballplätzen und an kommunalen Sportstätten (ausgenommen aktiv Sporttreibende); bei Trauerfeiern auf den Friedhöfen und auf dem Wochenmarkt.

Bürgermeister Roland Burger appelliert an die Bürger: "Unter Ziffer 9 der Verfügung steht der für eine erfolgreiche Eindämmung des Infektionsgeschehens wichtigste Satz: ,Es wird empfohlen, alle nicht notwendigen sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.‘ Wer das nicht einsehen will, der wird noch viel länger mit Corona leben und unter Umständen mittelfristig noch viel krassere Einschränkungen hinnehmen müssen. Wir brauchen Vernunft und Geduld."

> Mudau: Hauptamtsleiter Herbert Knapp teilte mit, dass für Feiern Beschränkungen gelten: Private Feiern, die in gemieteten Räumen stattfinden, sind untersagt, wenn mehr als 50 Personen teilnehmen. Private Feiern in privaten Räumen sind untersagt, wenn an ihnen mehr als 25 Personen teilnehmen. Ausgenommen von der Untersagung sind Feiern, wenn die teilnehmenden Personen nicht mehr als zwei Haushalten angehören. Es wird empfohlen, alle nicht notwendigen sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Generalversammlungen können weiterhin stattfinden, wenn die Hygieneregeln eingehalten werden. Das gilt auch für den Sportbetrieb.

> Adelsheim: In Adelsheim sichteten Bürgermeister Wolfram Bernhardt und der eigens installierte Corona-Beauftragte Andreas Wiltschko bis weit in den Abend hinein die eingegangenen Mails, studierten die Musterverfügung und übertrugen sie auf die Situation in Adelsheim. Andreas Wiltschko: "Wir haben nach reiflicher Überlegung auf die Anordnung zum generellen Maskentragen im öffentlichen Bereich verzichtet. Als Besonderheit haben wir festgelegt, dass öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 125 Teilnehmern zulässig ist."

> Osterburken: Bürgermeister Jürgen Galm sagte, dass man gestern recht kurzfristig vor die Frage gestellt wurde, ob man als Kommune eine Allgemeinverfügung erlassen müsse. Galm hoffte hierzu im Laufe des Nachmittags auf verlässliche Handlungsrichtlinien durch das Sozialministerium des Landes. Diese kamen denn auch – allerdings vom Landratsamt. Diesen gestaltete man dann in der Folge – bezogen auf die Bedürfnisse Osterburkens - individuell aus. Das sei notwendig, weil man hiermit die Funktion der Ortspolizeibehörde wahrnehme, betonte Galm. Wesentlicher Bestandteil der für Osterburken verfügten Beschränkung sei die Zulassung privater Feierlichkeiten in geschlossenen öffentlichen oder angemieteten Räumen für maximal 25 Personen – in privaten Räumen für maximal 15 Personen. Bei öffentlichen Veranstaltungen gilt die Obergrenze von 250 Personen. Betroffen von dieser Regelung ist bereits die SPD-Delegiertenversammlung, die am Wochenende in der Baulandhalle stattfindet.

> Rosenberg: In Rosenberg habe man keine kurzfristigen Entscheidungen treffen müssen, erklärte Bürgermeister Ralph Matousek am Freitagnachmittag auf RNZ-Anfrage, denn am Wochenende seien keine größeren Veranstaltungen im Gemeindegebiet vorgesehen. Am Montag, wenn weitere Informationen da seien, wolle man die Situation neu bewerten und dann unter Umständen rasche Entscheidungen herbeiführen, so Matousek. Im einzigen Lokal im Kernort, dem Sportheim im Rosenberg, hatte man schon vor Tagen reagiert und die Gästezahl auf 25 begrenzt.

> Walldürn: Die Stadt Walldürn erarbeitet gerade eine Allgemeinverfügung. Diese wird die Beschränkungen von Veranstaltungen und eine Anordnung zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in öffentlichen Bereichen enthalten. So werden wohl private Feierlichkeiten in geschlossenen öffentlichen oder angemieteten Räumen mit mehr als 25 Personen untersagt. Private Feierlichkeiten in geschlossenen privaten Räumen werden voraussichtlich bereits ab 15 teilnehmenden Personen untersagt. Bei öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wird die Grenze bei vermutlich 250 Personen festgesetzt. Des Weiteren ist angedacht, dass ein örtlicher Geltungsbereich für die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung festgelegt wird.

> Auch beim Sport sind für das Wochenende einige kurzfristige Änderungen eingeführt worden, die zwingend vorgeschrieben sind. So müssen sich beispielsweise die Zuschauer bei den am Wochenende angesetzten Fußballspielen auf den Plätzen des Kreises mit neuen Regelungen vertraut machen. So werden alle Zuschauer der Fußballspiele aufgefordert, beim Betreten und Verlassen des jeweiligen Stadions einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und den erforderlichen Mindestabstand zum Nachbarfan einzuhalten. Wenn möglich sollte auch ein Formular zur Kontaktdaten-Verfolgung mitgebracht werden.

> In den Gottesdiensten muss man sich auf Einschränkungen einstellen. Seitens der Evangelischen Landeskirche Baden hat man den Pfarrern und kirchlichen Mitarbeitern eine "Handreichung für die Durchführung von Gottesdiensten mit Schutzkonzept" am Wochenende als Hilfe mit auf den Weg gegeben. Darin spricht die Landeskirche von jetzt "deutlich verschärften Regeln". Als wesentliche Veränderungen sind hier aufgelistet: "Die Kirchen- bzw. Pfarrgemeinde ist verpflichtet, für jeden Gottesdienstort ein schriftliches Infektionsschutzkonzept zu erstellen ... Angesichts der jetzt verschärften Regeln gilt dies jetzt auch für Trauerfeiern, Bestattungen und Beisetzungen auf Friedhöfen ein solches schriftliches Infektionsschutzkonzept. ... Alle am Gottesdienst teilnehmenden Personen tragen zu jederzeit einen Mund-Nasen-Schutz – auch im Freien (mit Ausnahme von Liturgen und Musizierenden); Gemeindegesang und das laute Mitsprechen ist in Gottesdiensten auch im Freien nicht gestattet. Leises Mitsprechen bleibt möglich; auch bei Trauerfeiern muss ein schriftliches Schutzkonzept vorhanden sein und eine Dokumentation der Anwesenden erfolgen.

Von Seiten der Erzdiözese Freiburg gelten die Informationen auf der Webseite, wonach wieder Teilnehmerlisten in den Gottesdiensten eingeführt werden. Weiterhin gültig ist die 2-Meter-Abstandsregel und die jeweiligen Hygiene-Konzepte der Sakramente.

Update: Freitag, 16. Oktober 2020, 18.33 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/gin) Neun neue Infektionen und eine 7-Tage-Inzidenz von 36,2: Corona breitet sich im Landkreis weiter mit hohem Tempo aus. Auch wenn die Vorwarnstufe seit Mittwoch erreicht ist, so gibt es aktuell noch keine Einschränkungen bei privaten Feiern und auch keine Ausweitung der Maskenpflicht. Die am Mittwochabend von Kanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs beschlossenen Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie sind noch nicht rechtswirksam.

Die Richtung ist eindeutig: Bei steigenden Infektionszahlen und spätestens ab einer Inzidenz von 35 soll es künftig eine Begrenzung von 25 Teilnehmern im öffentlichen und 15 Teilnehmern im privaten Raum geben. Wird die Schwelle von 50 Neuinfektionen überschritten, soll eine weitere Verschärfung greifen. Dann sollen höchstens noch zehn Menschen an Feiern im öffentlichen Raum teilnehmen dürfen. Im privaten Raum wäre die Teilnehmerzahl auf zehn Menschen aus höchstens zwei Hausständen begrenzt.

"Die regional erforderlichen Maßnahmen werden in enger Abstimmung zwischen den Städten und Gemeinden sowie dem Gesundheitsamt zeitnah gemäß der Erlass- und Verordnungslage umgesetzt. Dabei wird in Kürze auch der Bund-Länder-Einigung und den hierzu ergehenden Umsetzungsschritten des Landes Rechnung zu tragen sein", sagte Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts, auf RNZ-Nachfrage.

Im Seniorenpflegeheim „Glück im Winkel“ in Michelbach haben sich zwei Mitarbeiter und einige Heimbewohner infiziert. Foto: Weindl

Bis zur Umsetzung durch die Landesregierung bleibt es im Neckar-Odenwald-Kreis noch bei einer Schonfrist. Das Virus wartet aber nicht ab, sondern breitet sich weiter aus. Vier der neun neuen Fälle betreffen Bewohner und Mitarbeiter des Michelbacher Seniorenheims "Glück im Winkel", wo am Mittwoch neun neue Fälle bekannt wurden. Zwei Fälle sind Kontaktpersonen bereits Infizierter und waren demnach bereits in Quarantäne. Bei einem Fall handelt es sich um einen Reiserückkehrer, teilte Jan Egenberger mit. Bei zwei weiteren Infizierten sei die Infektionskette nicht geklärt. Die Zahl der aktiven Fälle hat sich dadurch auf 58 erhöht.

Dass sich die Corona-Lage deutlich verschärft hat, wird auch beim Besuch der zentralen Corona-Abstrichstelle des Landkreises in Waldhausen deutlich. Im Fünf-Minuten-Takt fahren die Autos vor: "Dort werden derzeit durchschnittlich 60 Abstriche pro Tag durchgeführt – mit steigender Tendenz", erklärte Martina Troescher, Pressesprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), auf RNZ-Anfrage. So denke die KV darüber nach, die Öffnungszeiten auszuweiten, sollten die Zahlen weiter steigen. "Wenn es die Situation erfordert, werden wir auch wieder eine Fieberambulanz einrichten", sagte Troescher. Ganz wichtig: Nach wie vor ist eine Überweisung Voraussetzung für einen Abstrich.

Für Aufsehen hatte am Mittwoch ein größerer Ausbruch im Seniorenheim "Glück im Winkel" in Aglasterhausen-Michelbach gesorgt. Wie die Heimleitung mitteilte, habe zunächst am vergangenen Donnerstag ein Mitarbeiter der Haustechnik ein positives Testergebnis erhalten. Daraufhin habe man umgehend das Krankenhaus informiert, in dem sich eine Bewohnerin des Pflegeheims bereits aufgrund eines allgemein schlechten Gesundheitszustandes befand. Auch bei ihr wurde das Coronavirus nachgewiesen. Für den Hausmeister wurde sofortige Quarantäne angeordnet und das Gesundheitsamt informiert, eine Reihentestung aller 65 Bewohner und über 50 Mitarbeiter des Heims wurde veranlasst, die weitere Positiv-Fälle ergab.

Nach Bekanntwerden der Testergebnisse in der vergangenen Woche seien sofort die für den Infektionsfall vorbereiteten Notfallmaßnahmen eingeleitet worden: "Alle Bewohner wurden auf ihre Zimmer isoliert. Die Mitarbeiter arbeiten unter erhöhten Schutzvorkehrungen, d. h. mit FFP-2-Maske, Brille, Schutzkittel und Handschuhen", erläuterte Jessica Schöningh-Alemann, Pressereferentin des Betreibers Domus Cura. Die Gesellschaft betreibt neben den beiden "Glück im Winkel"-Häusern noch das ehemals kreiseigene Wohn- und Pflegezentrum Hüffenhardt.

Info: Bürgertelefon 06281/5212-3333, werktags von 8 bis 16 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 15 Uhr.

Update: Donnerstag, 15. Oktober 2020, 17.33 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra/tra) Das Gesundheitsamt erhielt am Mittwoch Kenntnis über gleich 18 weitere Fälle einer Coronavirus-Infektion im Landkreis. Damit übertrifft die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz erstmals die Vorwarnstufe von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 609 Einwohner des Landkreises mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 535 sind genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorbenen Bürger lag am Mittwoch unverändert bei 23. Somit waren am Mittwochnachmittag 51 Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises akut infiziert.

Insgesamt neun Infektionen wurden in den vergangenen Tagen in einem Pflegeheim in Aglasterhausen-Michelbach festgestellt. Das Gesundheitsamt wurde von dem Betreiber unmittelbar nach dem ersten Fall in der Einrichtung informiert und ist seitdem permanent mit der dortigen Heimleitung und dem Betreiber in sehr gutem und kooperativen Kontakt. Nachdem sich in dem Heim ein größeres Ausbruchsgeschehen entwickelt hat, hat der Heimbetreiber am Mittwoch in Absprache mit dem Landratsamt darüber informiert.

Weitere neun Infektionen sind außerhalb des Heimes aufgetreten: Eine davon steht im Zusammenhang mit dem Geschehen im Heim. "Außerdem haben sich eine Schülerin und ein Schüler infiziert, die Infektionskette ist hier geklärt", teilte Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts, mit. Eine infizierte Person geht auf eine Schule außerhalb des Landkreises, die andere war schon als Kontaktperson in Quarantäne. "An der entsprechenden Schule im Kreis kann sich deshalb niemand angesteckt haben", so Egenberger.

Auch bei weiteren Fällen aus einem Cluster ist die Infektionskette geklärt: Die Infizierten haben sich an ihrem Arbeitsplatz angesteckt. Zudem wurde ein Reiserückkehrer positiv getestet.

Ein weiterer Fall ist auf eine innerdeutsche Reise zurückzuführen. Die Kontaktpersonenermittlung ist noch nicht abgeschlossen.

Im Main-Tauber-Kreis wurden am Mittwoch 17 neue Fälle gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner und wurde im Mai als Messzahl für eine Bewertung des Infektionsgeschehens und entsprechender Kontrollmaßnahmen festgelegt.

Konkret bedeutet dies, wie das Landratsamt am Mittwochnachmittag in einer Pressemeldung mitteilte, dass die Städte und Gemeinden in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt verschiedene Maßnahmen veranlassen können. So ist beispielsweise die Beschränkung der Teilnehmerzahl bei privaten Feierlichkeiten und ein räumlich beschränktes Gebot zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Raum möglich.

Jede Ortspolizeibehörde beobachtet nun ihren Zuständigkeitsbereich darauf, ob derartige Maßnahmen erforderlich sind. Auch werden die Ortspolizeibehörden, wie es aufgrund des Erreichens der Pandemiestufe zwei ohnehin notwendig ist, verstärkt Kontrollen auf die Einhaltung der Corona-Verordnung durchführen. Die Landkreisverwaltung ruft die Bevölkerung erneut dazu auf, die bekannten Hygieneregeln konsequent im Alltag umzusetzen.

Wie die möglichen Maßnahmen letztendlich aussehen könnten, hängt insbesondere auch von den Ergebnissen des Corona-Gipfels ab, der am Mittwoch in Berlin stattfand. Die Pressemeldung des Landratsamts bezog sich auf die vor dem Berliner Gipfel gültigen Corona-Verordnungen.

Info: Bei Fragen zur Pandemie stehen geschulte Mitarbeiter des Landratsamts unter Telefon 06261/84-3333 und Telefon 06281/5212-3333 zur Verfügung. Die Telefone sind unter der Woche von 8 bis 16 Uhr und am Wochenende von 11 bis 15 Uhr besetzt.