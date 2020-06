In den sechs Wochen waren diese Tester auch in Eberbacher Heimen unterwegs. Foto: lra

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (RNZ) Das Gesundheitsamt zieht ein positives Fazit aus seinen Corona-Flächentests in Alten- und Pflegeheimen: Die Quote liegt bei nur 0,02 Prozent. In gerade einmal sechs Wochen wurden fast 5000 Seniorinnen und Senioren getestet.

Nur ein Virusnachweis bei 4892 Abstrichen: so das Ergebnis. In 85 Alten- und Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis sowie in der Stadt Heidelberg, darunter Lebensrad und Curata Rockenau, waren innerhalb von sechs Wochen Gesundheitsamt-Teams im Einsatz, um Senioren auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 zu testen. Dr. Britta Knorr koordinierte den Einsatz von sieben Ärzten mit Unterstützung von 41 Medizinstudierenden

Laut Dr. Knorr könne man nun von einer niedrigen Dunkelziffer in den Heimen ausgehen, was unentdeckte Corona-Infektionen betrifft. Und zum anderen hätten die getesteten Einrichtungen die Hygienemaßnahmen gut umgesetzt. Zwar habe es durchaus auch Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen gegeben, doch diese seien stets schnell von den Leitungen gemeldet worden, sodass in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt umgehend Maßnahmen erfolgten.

Update: Freitag, 26. Juni 2020, 16.46 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) 69 Tage Corona im Landkreis: Wie sich die Pandemie bei uns entwickelt hat, welche Altersgruppen von der Covid-19-Erkrankung besonders betroffen sind, wie das Gesundheitsamt und die drei Krankenhäuser im Kreis die Herausforderungen meistern und wie sich die Coronakrise auf die Finanzen des Kreises auswirken wird: Das war die breite Themenpalette eines Lageberichts (Stand der Daten: 11. Mai) in der Kreistagssitzung am Mittwoch in Walldürn. Dazu sprachen der stellvertretende Vorsitzende des Kreistags, Bürgermeister Roland Burger, Dr. Martina Teinert (Leiterin des Gesundheitsamts), Dr. Harald Genzwürker (ärztlicher Direktor) und Frank Hehn (Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken) sowie Michael Schork (Kreiskämmerer).

> Die Entwicklung seit dem ersten Fall: "Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts." Unter dieser Prämisse sei man seit dem ersten Fall am 6. März im Landratsamt mit der Pandemie umgegangen. Gemeinsam mit den Bürgern, die großes Verständnis für die Einschränkungen gezeigt hätten, sei es in Deutschland und im Landkreis gelungen, eine Katastrophe zu verhindern. Darüber, dass es bei uns keine Bilder wie in Italien oder New York gegeben habe, sei sie "froh und dankbar", sagte Dr. Teinert. Noch stehe man aber am "Anfang der Durchseuchung", die Gefahr sei groß, dass die Infektionen wieder an Fahrt aufnehmen.

So hat sich die Infektionswelle im Landkreis entwickelt. Die weiße Linie zeigt die Grenze von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner, die nicht überschritten werden soll. Grafik: Landkreis

Deshalb müsse man hellhörig bleiben, wenn sich die Zahlen der weißen Linie von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner – im Kreis also 71 in einer Woche – nähern. Am stärksten von den Infektionen betroffen sei im Kreis – wie auch landesweit – die Altersgruppe der über 80-Jährigen. In der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen sei der Anteil der Frauen an den Infizierten auffallend hoch, was damit zusammenhänge, dass viele Frauen in pflegerischen Berufen arbeiten und diese nun einmal ein höheres Infektionsrisiko hätten. Die Todesfälle im Kreis umfassten Menschen zwischen 65 und 93 Jahren. Das Durchschnittsalter der Gestorbenen liege bei 74,5 Jahren (Männer) bzw. bei 86,7 Jahren (Frauen).

> Corona und die Kliniken: "Wir haben viel geschafft, aber wir haben es noch nicht geschafft", verdeutlichte Dr. Harald Genzwürker, "denn ich befürchte eine zweite Welle, und die würde uns härter treffen." Seit Ausbruch der Pandemie gab es in den Neckar-Odenwald-Kliniken über 300 Kontakte im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 (Verdachtsfälle und bestätigte Fälle). Die Patienten waren zwischen 24 und 98 Jahre alt, im Durchschnitt 72,4. Die Verweildauer betrug im Mittel 7,5 Tage, der Spitzenwert liegt bei 52 Tagen. Am Standort Buchen gab es 43 positive Befunde, in Mosbach 20. In den Kliniken gab es 13 Todesfälle in Zusammenhang mit dem neuartigen Virus, 8 in Buchen und 5 in Mosbach. Vorausschauend wurden die Kapazitäten an Isolations- und Beatmungsplätzen an beiden Standorten deutlich ausgebaut. So gibt es in Buchen 30 Betten auf der Isolationsstation und vier Beatmungsplätze, in Mosbach 22 Betten und vier Plätze.

> Auswirkungen auf die Klinikfinanzen: Mehr als 2000 FFP-2-Masken verbrauchen die Kliniken derzeit pro Woche – normalerweise sind es 120. Diese Zahlen veranschaulichen den stark gestiegenen Bedarf an Schutzkleidung. Bezieht man nun noch die extremen Preissteigerungen von teilweise 1000 Prozent mit ein, dann wundert es nicht, dass die Kliniken in den ersten vier Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 300.000 Euro mehr für Schutzkleidung ausgeben mussten. Insgesamt wurden 90.000 Masken und über 1000 Flaschen Desinfektionsmittel verbraucht. Geschäftsführer Hehn stellte diesem Mehraufwand die wegfallenden Erlöse gegenüber.

So ist die Zahl der Operationen zwischen Januar und März von 663 auf 497 im Monat gesunken. Die Belegung liege derzeit knapp unter 50 Prozent. Die Ausgleichszahlungen des Bundes für jedes nicht belegte Bett (im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt) könnten die Ausfälle nicht ausgleichen, auch wenn die Kliniken für den März beispielsweise auf diesem Weg 1,06 Millionen Euro erhalten hätten. "Trotz der Pandemie werden wir versuchen, unser Ziel vom Jahresanfang zu erreichen, auch wenn es noch schwieriger geworden ist: maximal 4,5 Millionen Euro Verlust bis Jahresmitte, maximal 7,7 Millionen bis Jahresende." Die beschlossenen Sofortmaßnahmen würden parallel umgesetzt. Der Zuspruch aus der Bevölkerung für die Kliniken und die Mitarbeiter gebe Kraft und Zuversicht, so Hehn.

> Die Arbeit der Verwaltung: Die Verwaltung habe über Nacht auf Krisenmodus umgeschaltet, lobte Burger. Im Gesundheitsamt mussten in kürzester Zeit neue Strukturen geschaffen werden, um an sieben Tagen die Woche den benötigten Schichtdienst sicherstellen zu können. Aus anderen Abteilungen wurden Mitarbeiter rekrutiert und eingelernt. Bei dem auch am Wochenende geschalteten Bürgertelefon gingen seither mehr als 1300 Anrufe ein. 3500 Tests wurden durchgeführt, von denen 12 Prozent positiv waren. Zudem wurden 1700 Quarantäne-Bescheide verschickt.

Damit das Gesundheitsamt den Mehraufwand auch in den nächsten Monaten noch leisten kann, sind 20 Neueinstellungen – größtenteils auf ein Jahr befristet – notwendig. Um Arbeitsplätze für diese neuen Mitarbeiter bereitstellen zu können, wird eine zuvor in Haßmersheim stehende Containerlanlage für die Flüchtlingsunterbringung am Landratsamt aufgebaut. Die Kosten: rund 100.000 Euro.

> Corona und der Kreishaushalt: 17.000 Menschen sind im Landkreis aufgrund der Krise in Kurzarbeit, 400 haben ihre Arbeitsstelle ganz verloren und weitere werden zweifellos folgen. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind nicht absehbar, auch nicht für den Kreishaushalt, wie Michael Schork deutlich machte. Seinen Haushaltszwischenbericht begann der Kämmerer mit einem Blick auf das vorläufige Jahresergebnis, 2019 das ein Minus von 4 Millionen Euro aufweist. Angesichts eines Mehraufwands bei den Kliniken von 7,5 Millionen Euro sei dieses Ergebnis noch im Rahmen.

Die Rücklagen des Kreises seien nun allerdings fast aufgebraucht. Bislang gebe es 2020 kaum Abweichungen vom Haushaltsplan, da sich die Auswirkungen der Pandemie finanziell noch nicht bemerkbar gemacht hätten. Die Betonung liegt auf noch: Vor allem im Sozialhaushalt sei mit Mehraufwendungen zu rechnen: Die Prognosen schwanken zwischen 1,0 und 3,3 Millionen Euro. Hinzu komme die noch unklare Situation bei den Kliniken durch die geringeren Erträge. Ganz entscheidend werde zudem die Höhe der Schlüsselzuweisungen durch das Land sein. Durch die Steuerausfälle seien hier Kürzungen gegenüber dem Haushaltsplan von knapp 5 Millionen Euro zu erwarten – ein "gravierender Einschnitt" für den Kreishaushalt. Die bisherigen Soforthilfen des Landes könnten dies alles nicht ausgleichen, deshalb brauche es Schutzschirme des Bundes und des Landes für die Landkreise und die Kommunen, forderte Schork.

Ein Nachtragshaushalt sei aktuell nicht zielführend, da noch keine verlässlichen Zahlen vorlägen. Eine Erhöhung der Kreisumlage sei ebenfalls nicht die richtige Reaktion auf die Krise: Schließlich seien die Kommunen mindestens genauso stark betroffen. Sein Fazit: Vor gut zehn Jahren sei es im Kreis gemeinsam gelungen, die Folgen der Finanzkrise zu meistern – dieser Erfolg könnte nun als Vorbild dienen.

> Ausblick: "Wir haben einen außergewöhnlichen Erfolg erzielt, und wir möchten jetzt alle Lockerungen", sagte Dr. Martina Teinert, "aber es besteht die große Gefahr, dass wir zu schnell sind." Deshalb sei es jetzt entscheidend, ob es klappt, das Infektionsgeschehen genau zu kontrollieren: "Wir stehen am Scheideweg": Nur wenn es uns gelinge, neue Infektionsketten früh zu erkennen und zu stoppen, werde aus dem erfreulichen Zwischenresultat ein gutes Endergebnis.