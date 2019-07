Gleich 9 Schulen und Kindergärten im Kreis wurden in der Nacht auf Freitag von Einbrechern heimgesucht, darunter auch die Baulandschule in Hettingen. Foto: Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (pol/mare) Die Polizei hat die Kindergarten-Einbrecher geschnappt. Sie wurden auf frischer Tat in Mosbach ertappt. Das teilen die Beamten mit.

Die Bande hatte zahlreiche Kindergärten und Schulen rund um Buchen heimgesucht. Und so gingen die Täter den Polizisten ins Netz:

Am Freitag kurz vor Mitternacht vernahm ein Anwohner verdächtige Geräusche aus einem Kindergarten in Mosbach-Waldstadt. Er verständigte sofort über Notruf die Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass hier eingebrochen worden und dabei auch ein beträchtlicher Sachschaden hinterlassen worden war. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Der Zeuge konnte auch noch mitteilen, dass drei Männer vom Kindergarten wegliefen und mit einer roten Mercedes A-Klasse wegfuhren.

Bei der sofort eingeleiteten Polizeifahndung fand eine Streife das verdächtige Auto zwischen Heidersbach und Buchen-Waldhausen. In dem Auto mit Lörracher Kennzeichen befanden sich drei junge Männer.

Der Fahrer befolgte zunächst die Anweisungen der Polizeistreife. Dann gab er plötzlich Gas und flüchtete in Richtung Waldhausen. Ein bei der Suche eingesetzter Polizeihubschrauber machte das gesuchte Auto alsbald auf einer Wiese bei Waldhausen ausfindig.

Der Fahrer, der sich mittlerweile alleine im Auto befand, versuchte noch zu flüchten, wurde aber von den Polizeibeamten festgenommen. Der 26-Jährige, der in Baden-Württemberg wohnhaft ist, wird nun dem Haftrichter vorgeführt.

Von seinen zwei Tatgenossen fehlte zunächst jede Spur. Am Samstagmorgen gegen 7.20 Uhr bemerkte ein Anwohner in Waldhausen einen Mann, der ihm verdächtig vorkam. Er verständigte sofort die Polizei und die nahm einen ebenfalls in Baden-Württemberg wohnhaften 26-Jährigen fest. Er gehört offensichtlich zu der kosovarischen Diebesbande und hatte sich bei der Flucht in der Nacht eine leichte Fußverletzung zugezogen. Auch er wird einem Haftrichter vorgeführt.

Da zu vermuten war, dass sich der dritte Einbrecher auch noch im Bereich Waldhausen befindet, wurde eine erneute Fahndung mit mehreren Polizeistreifen und wieder einem Hubschrauber eingeleitet. Der dritte Einbrecher konnte dabei jedoch nicht ausfindig gemacht werden.