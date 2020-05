Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Es war 19.24 Uhr, als Roland Burger den ersten (!) von elf Tagesordnungspunkten für beendet erklärte. Fast dreieinhalb Stunden hatte sich der Kreistag zuvor mit dem Thema Corona befasst. Die Pandemie hat den Landkreis fest im Griff, das wurde überdeutlich: an den Hygienemaßnahmen, überwacht vom staatlich geprüften Desinfektor Steffen Ullmer (Walldürn), an der auf größtmöglichen Abstand angelegten Sitzordnung und am Fehlen von Landrat Dr. Achim Brötel, der – sich in Quarantäne befindend – aus dem Homeoffice zugeschaltet wurde.

Buchenes Bürgermeister Burger, stellvertretender Vorsitzender des Kreistags, feierte deshalb eine Premiere als Sitzungsleiter. Ganz fehlte der Landrat in der Walldürner Nibelungenhalle aber nicht: Er ließ sich die Sitzung live nach Hause übertragen und schaltete sich bei einem Punkt der Tagesordnung sogar zu.

Burger verlas einen Brief des Landrats, in dem er den Mitarbeitern des Landratsamts dafür dankte, was sie in den letzten Wochen alles geleistet hätten und weiterhin leisteten – "mit einer größtmöglichen Flexibilität, teilweise in völlig fachfremden Arbeitsgebieten, jedenfalls aber in einer für uns alle ungewohnten Situation". Namentlich nannte Brötel stellvertretend Dr. Martina Teinert und ihr Team vom Gesundheitsamt, Ersten Landesbeamten Dr. Björn-Christian Kleih, Jan Egenberger und Marion Günther für die Pressearbeit, Susanne Heering (Gesundheit und Recht), Renate Körber und Peter Roos (Soziales), Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, Peter Fieger (Personal), Kreiskämmerer Michael Schork und Kai Bickler (EDV)

Dass der Landkreis bisher recht gut durch diese Krise gekommen sei, "ist dem beherzten, engagierten und konsequenten Handeln ganz vieler Menschen zu verdanken, die in Arztpraxen, in Pflegeheimen, in ambulanten Diensten, in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in den Neckar-Odenwald-Kliniken und im Krankenhaus Hardheim, in den Rathäusern, aber nicht zuletzt auch im Landratsamt unermüdlich gegen die Ausbreitung des Virus gekämpft haben und weiter kämpfen. Ihnen allen gilt deshalb dafür ein von Herzen kommendes Vergelt‘s Gott."